Junaliikenteelle pahin mahdollinen sää lamauttanut useita kaukojunia – Matkustaja: "Konduktööri lisäsi, että ei ne lähijunatkaan kulje"

Tuimasti illansuussa pyryttänyt pakkaslumi on aiheuttanut kosolti päänvaivaa junaliikenteelle Etelä-Suomessa ja varsinkin pääkaupunkiseudulla. Ja se, mikä on päänvaivaa VR:lle, on suuria hankaluuksia matkustajille – useita junavuoroja on joko myöhästynyt tai jäänyt kokonaan ajamatta.

Tilanteen tukaluuden sai kokea Ylen toimittaja Varpu Helpinen, joka oli pohjoisesta tulleen kaukojunan kyydissä.

– Konduktööri ilmoitti ennen Tikkurilaa, että edessä on ruuhkaa radalla ja, että Tikkurilan ja Oulunkylän välillä on junia jonoksi asti, Helpinen kertoi illalla puhelimitse.

Hänen mukaansa kun juna pääsi vihdoin Pasilan asemalle, konduktööri kehotti matkustajia jäämään pois junasta, jos vain on mahdollista.

– Konduktööri tosin lisäsi, että ei ne lähijunatkaan kulje.

Aamun työmatkaliikenteen toivotaan starttaavan normaalisti

VR:n verkkosivujen tiedotteen mukaan lähi- ja kaukojunaliikenteelle Helsingin ja Pasilan välillä on odotettavissa merkittäviä viivästyksiä ratajärjestelmävian vuoksi. Näillä näkymin ongelmat jatkuvat pitkälle iltaan ja heijastuvat kaikille rataosuuksille.

VR:n viestintäpäällikön Mira Linnamaan mukaan vaikeat olosuhteet ja muutama muu onneton yhteensattuma ovat aiheuttaneet liikenteessä myöhästymisiä puolesta tunnista puoleentoista tuntiin.

– Ilta on ollut tosi haastava. Meillä on ollut ympäri Suomen vaihdevikoja. Rovaniemellä oli liikenteenohjaushäiriö ja se johti yhden kaukojunavuoron peruuntumiseen Rovaniemeltä Ouluun. Sitten on ollut kalustopulaa kaukoliikenteessä ja pääkaupunkiseudulla Oulunkylässä oli vielä Helenin sähköverkossa häiriöitä, joka johti siihen, että lähiliikenteen vuoroja jouduttiin jonkun verran perumaan. Ja lisäksi vielä yksi R-juna hajosi Oulunkylän lähelle, Linnamaa listaa päivän koettelemuksia.

– Kun tilanne vielä äityi haastavammaksi, niin päätettiin K-junista ajaa vain joka toinen illan aikana. Kun pyry pääkaupunkiseudulla vielä kesti odotettua pidempään, niin se on aiheuttanut myöhästymisiä ja yksittäisiä vuorojen perumisia.

Linnamaa kertoo, että kunnossapidon lisämiehitystä on jouduttu käyttämään moninkertainen määrä tavalliseen verrattuna. Kun tavallisesti vuorossa on kymmenkunta työntekijää, niin nyt lisähenkilökuntaa on ollut töissä 30.

Lumipyry on junaliikenteelle hankalin mahdollinen sää, sillä se kinostuu ja pakkautuu juuri vaihteisiin lamauttaen rataverkostoa. Se rikkoo myös kalustoa muun muassa siten, että junien ovet eivät aina sulkeudu kunnolla.

VR:ssä toivotaan, että kaukojunat saadaan yön aikana lähtöasemilleen ja aamun työmatkaliikenne pääsisi käyntiin tavalliseen tapaan.

Ajatasaiset tiedot VR:n liikennetilanteesta voi katsoa täältä (siirryt toiseen palveluun) ja pääkaupunkiseudun paikallisliikenteen tilanteen voi katsoa HSL:n sivuilta täältä (siirryt toiseen palveluun).

