Trump pitää puheensa kansakunnan tilasta 5. helmikuuta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pitää vuosittaisen kansakunnan tilaa koskevan puheensa (State of the Union) kongressille ensi viikon tiistaina 5. helmikuuta.

Kongressin edustajainhuoneen demokraattipuhemies Nancy Pelosi ilmoitti asiasta Trumpille lähettämässään kirjeessä, jossa hän kutsui presidentin pitämään puheensa edustajainhuoneen istuntosaliin. Kirjeen mukaan Trump ja Pelosi olivat päättäneet ajankohdasta yhdessä.

Trumpin oli alun perin tarkoitus pitää puheensa tänään tiistaina, mutta Pelosi lykkäsi sitä turvallisuushuoliin vedoten liittovaltion hallinnon ollessa suljettuna. Hallinnon sulku päättyi viime viikolla, kun Valkoinen talo ja kongressi pääsivät sopuun väliaikaisesta rahoituspaketista.

Puheen viivyttämisen katsottiin olevan yksi Pelosin keino saada Trump taipumaan hallinnon avaamiseen ilman tämän hamuamaa rahoitusta Meksikon rajamuuria varten.

Jokavuotinen State of the Union on presidenteille yksi vuoden tärkeimmistä tilaisuuksista, sillä suorana televisioitavaa puhetta ovat paikalla kuulemassa sekä senaatti että edustajainhuone ja muitakin Yhdysvaltain hallinnon huomattavia henkilöitä.

Valkoisen talon lehdistöpäällikkö Sarah Sanders sanoi maanantaina, että Trump odottaa kovasti tilaisuuttaan puhua yhdysvaltalaisille.

Osa liittovaltion hallinnosta oli suljettuna viiden viikon ajan. Tänä aikana 800 000 liittovaltion työntekijää joutui tulemaan toimeen ilman palkkaa. Työntekijöille maksetaan nyt jälkikäteen, mutta Yhdysvaltain talous kärsi hallinnon sulusta kongressin budjettitoimiston laskelmien mukaan 11 miljardin dollarin verran.

Hallinto saatetaan sulkea uudestaan 15. helmikuuta, jos Valkoinen talo ja demokraatit eivät sitä ennen löydä sopua.

Lähteet: AFP