Brittimiehet matkustivat Tampereelle pelkästään pipolätkän takia: "Meille tämä on unelmien loma"

Jää rutisee luistimien alla ja pakkanen nipistää sieraimia. Kiekot kolisevat laiskasti kaukalon laitaan, kukin touhuaa tahollaan. Lopulta yksi pelaajista rikkoo odottavan tunnelman ja käy kysymässä muilta pelihaluja.

Joukkueet jaetaan ja säännöt kerrataan: maalit pitää tehdä suoraan syötöstä ja kohottaa ei saa. Koska pelaajia on tänään vähän, toinen maali hilataan lähemmäksi keskikenttää. Siinä seremoniat – peli voi alkaa.

Koulukadun kentällä muiden mukana viilettävät Alastair Woods, 24, ja Angus Gunn, 25. Nämä englantilaiset tulivat viikoksi Suomeen vain saadakseen pelata pipolätkää sydämensä kyllyydestä.

Alastair Woods (vas.) ja Angus Gunn kävivät samaa lukiota Newcastlessa, mutta ystävystyivät vasta molempien aloitettua jääkiekon pelaamisen. Tuomas MacGilleon / Yle

Newcastlessa asuvat jääkiekon harrastajat valitsivat sattumalta lomakohteekseen juuri Tampereen. Kaupunki tai maa ei ollut ennestään tuttu, eivätkä he tunteneet täältä ketään.

– Vaihtoehtoina olivat aluksi Suomi tai Ruotsi. Pohdimme ensin Helsinkiä, koska sen jääkiekkopuitteista oli eniten tietoa netissä. Sitten luimme jostakin, että Tampere oli Suomen kiekkopääkaupunki. Päätös oli sillä selvä, Woods selittää.

Kiekkoturistit kertovat saaneensa tamperelaisilta lämpimän vastaanoton sekä kaukalossa että sen ulkopuolella.

– Suomalaisten sanotaan olevan hiljaisia ja varautuneita. Eihän pelatessa juuri puhutakaan, mutta kun sen jälkeen pääsee juttelemaan ihmisten kanssa, he ovat todella mukavia, Gunn kertoo.

Yhdelle arkinen on toiselle ainutlaatuista

Kotimaassaan samassa harrastesarjan joukkueessa pelaavat Woods ja Gunn olivat pitkään haaveilleet tekevänsä lomamatkan pelkästään jääkiekon ehdoilla. Tänne päästyään he ovat ottaneet mahdollisuudesta kaiken irti.

– Olemme olleet jäällä joka päivä ja nauttineet siitä valtavasti. Huonoimpana päivänä pelasimme vain kaksi tuntia, yleensä neljästä kuuteen tuntia, Gunn sanoo.

Edes kova pakkanen ei ole pitänyt brittejä pois kaukalosta.

– Yhtenä aamuna lämpömittari näytti –25 astetta. Tulimme kentälle, eikä täällä ollut ketään muita. Sitten huomasimme syyn: oli niin kylmä, että jäästä puuttui luisto ja räkäkin jäätyi nenään, Woods selittää ja purskahtaa nauruun.

Britit ovat viihtyneet viikon aikana varsinkin Koulukadun kentällä. Airbnb-majoitus löytyi kävelymatkan päästä Pyynikiltä. Tuomas MacGilleon / Yle

Geordie-aksentilla puhuvien, intohimoisesti jääkiekkoon suhtautuvien englantilaisten lomamatka on herättänyt tamperelaisissa hämmennystä.

– Tapaamamme ihmiset ovat olleet ihmeissään siitä, että tulimme tänne ulkojääkenttien takia. Teistä se tuntuu erikoiselta, mutta ystävämme Englannissa ovat kateellisia – meille tämä on unelmien täyttymys, Gunn sanoo.

Kerrankin saa pelata niin paljon kuin haluaa

Kun kuulee miten Woods ja Gunn yleensä harjoittelevat, heidän innostuksensa on helppo ymmärtää. Vaikka jääkiekko on Englannissa pieni laji, pelaajia on harrastusmahdollisuuksiin nähden silti paljon. Koko Newcastlen alueella on vain yksi jäähalli.

– Meidän joukkueemme viikon ainoa jäävuoro on lauantaina keskiyöllä. Eihän sellaisessa ole mitään järkeä, mutta me menemme sinne silti, koska rakastamme jääkiekkoa, Gunn toteaa.

Woods huomauttaa, että ulkokenttien ansiosta jääkiekolla on Suomessa samanlainen asema kuin jalkapallolla Englannissa. Laji on helppo oppia luontaisesti, kavereiden kanssa pihoilla ja puistoissa pelatessa.

Kiekkomatka Suomeen ei tunnu enää niin omituiselta idealta. Tampereella on yli 140 ulkojääkenttää ja tammikuun pakkaset ovat suosineet niiden ylläpitoa. Puitteet ovat tosiaan kunnossa.

Mutta miten kaksi englantilaista ovat ylipäätään päätyneet jääkiekon pariin?

Jalkapalloa aiemmin pelannut Gunn löysi jääkiekon yliopistossa, rugby-taustan omaava Woods vaihto-opiskelijana Kanadassa.

– Opiskelin Calgaryssa, jossa oli maailman nopein pikaluistelurata. Eräs tyttö lupasi opettaa minut luistelemaan, eikä mennyt kauaa kunnes jääkiekko vei minut mennessään, Woods kertoo.

Aloittaessaan jääkiekon molemmat olivat yli 20-vuotiaita, mitä ei Koulukadun peliä seuratessa uskoisi.

Unohtumaton viikko houkuttelee palaamaan

Gunn liukuu vaihtopenkille hetkeksi lepäämään ja irvistää. Kuudentena lomapäivänä jalat ovat jo kipeät.

Kaukalossa vietetyn ajan lisäksi britit ovat ehtineet käydä myös Ilveksen ja Tapparan peleissä ja tutustua nähtävyyksiin. Jääkiekon ulkopuolisista kokemuksista yksi ansaitsee erityismaininnan.

– Vietimme iltapäivän Kaupinojan saunalla ja kävimme myös avannossa. Jälkeenpäin seisoimme ulkona syömässä grillimakkaraa pelkät uimahousut yllämme, eikä meillä ollut edes kylmä. Siinä hetkessä oli jotain uskomattoman hienoa, Woods kuvailee.

Sekä Gunn että Woods haluavat lähettää kiitokset kanssapelaajille ja muille kohtaamilleen ihmisille. Matka on täyttänyt kaikki odotukset

Viikon pelirasitus painaa jaloissa, ja Gunnin maalintekoyritys jää tällä kertaa vajaaksi. Tuomas MacGilleon /Yle

.

– Halusimme pelata niin paljon kuin suinkin pystymme. Tavoite on toteutunut, joten tämä on ollut aivan täydellinen loma, Woods sanoo.

– Sanoisin, että kenen tahansa jääkiekon pelaamisesta kiinnostuneen kannattaa tulla Tampereelle. Voi hyvin olla, että mekin tulemme toisena vuonna takaisin koko joukkueen voimin, Gunn sanoo ja hyppää takaisin kaukaloon.

Kuulostaa siltä, että Tampere on näyttänyt vieraille parastaan.