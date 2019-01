Hoivaskandaaliin liitetty Attendo: Takavuosina yhtiötä arvosteltiin veroparatiisikytkyistä – nyt yhtiö maksaa Suomeen veroja yli 10 miljoonaa

Hoiva- ja terveyspalveluyritys Attendosta on paljastunut laiminlyöntejä hoivakodeissa ympäri maata. Attendo on osa pohjoismaista jättikonsernia, jonka suuromistaja on hoivapalvelujen johtaja Pertti Karjalainen.