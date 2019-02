Kun internet suljettiin Afrikan tärkeimmästä startup-kaupungista, yrittäjät perustivat nettipakolaisleirin kaupungin rajalle

Kamerunin Piilaaksossa koodataan keskellä konfliktia. Hallitus on vaikeuttanut työtä sulkemalla internetin.

BUEA, KAMERUN Jostain syystä juuri tänne on kehittynyt luovuuden keskus.

Buean kaupunkiin on syntynyt harvinainen startup-ekosysteemi. Ilmiölle on annettu nimi Silicon Mountain, Piivuori, sillä Buean yllä komeilee neljätuhatta metriä korkea Kamerunvuori. Tänä aamuna huippu on tiheän usvan peitossa.

Buean läpi kulkee muutaman kilometrin pituinen tie, joka päättyy vuoren rinteelle keskelle tiheää vihreää pusikkoa.

Täällä vaatimattomassa rakennuksessa sijaitsee Kamerunin oman Piilaakson sydän: ActiveSpaces (siirryt toiseen palveluun) eli Buean kaupungin startup-hautomo.

Sieltä ovat ponnistaneet jo kymmenet teknologia-alan yritykset.

–Vitsailemme, että jos kadulla huutaa toimitusjohtajaa, niin kaikki kääntyvät ympäri, sillä kaikilla Bueassa on oma yritys, sanoo ActiveSpacesin toiminnanjohtaja Valery Colong.

Hänellä itsellään on kaksi nettialustoihin perustuvaa yritystä. Toinen auttaa maanviljelijöitä myymään tuotteitaan ilman välikäsiä suoraan kuluttajille. Sen hän kehitti jo yliopistoaikoina auttaakseen vanhempiaan.

Toinen on oppimisalusta, jonka kautta voi oppia afrikkalaisista kulttuureista ja kielistä.

Ilmiö alkoi nettikahviloissa

Buean kaupunkia täyttää keltaisten taksien tööttäyssekasointu. Tööttäykset kertovat, että tilaa on.

Julkista liikennettä ei noin 300 000 asukkaan kaupungissa ole, ja moottoripyörätkin ovat kiellettyjä, joten yhteen taksiin änkeää helposti jopa kuusi matkustajaa.

Buean startup-yhteisöä kutsutaan Silicon Mountainiksi Kamerunvuoren mukaan, joka näkyy siluettina kaupungin yllä. Nyasha Kadandara

Pari kilometriä ActiveSpacesin tiloista vuorenrinnettä alaspäin sijaitsee työnhakualustan Njorkun (siirryt toiseen palveluun) päämaja.

Tietokoneen äärellä istuu 32-vuotias Churchill Nanje Mambe, Njorkun perustaja ja yksi Silicon Mountain-ilmiön tulisieluista.

Kaikki sai alkunsa kymmenisen vuotta sitten, kun nuoret opettelivat koodaamaan kaupungin nettikahviloissa, kertoo Nanje Mambe.

– Kehittelimme nettisivuja ja sovelluksia ja mietimme, voisiko taidoillamme lyödä rahoiksi. Sillä tavalla koko ilmiö sai alkunsa, ja nyt koko maailma puhuu Silicon Mountainista Bueassa.

Sen jälkeen Nanje Mambe on valittu Kamerunin menestyksekkäimmäksi nuoreksi yrittäjäksi, ja muutama vuosi sitten talouslehti Forbes listasi hänen yhtiönsä Afrikan 20 lupaavimpien yritysten joukkoon.

Nykyään hänen kehittämänsä työpaikkasivusto on Afrikan suosituimpia. Njorkun kautta voi etsiä työpaikkoja monessa maassa ympäri Afrikkaa.

Ilman nettiä lähes puolet vuodesta

Afrikassa on kasvavat markkinat mobiilisovelluksille. Muutamassa vuodessa älypuhelinten määrän arvioidaan kaksinkertaistuvan (siirryt toiseen palveluun) mantereella. Samalla kasvaa kysyntä afrikkalaisia varten kehitetyille mobiilisovelluksille.

Tätä tyhjiötä Silicon Mountain syntyi täyttämään. Mutta se pystyisi paljon enempäänkin, jos vain toimintaympäristö olisi vakaampi.

Buea sijaitsee kaksikielisen Kamerunin englanninkielisillä alueilla, joilla kapinalliset taistelevat itsenäisyydestä.

Ranskankielinen hallitus on yrittänyt kitkeä kapinaa sulkemalla internetin englanninkielisiltä.

Se on ollut paitsi äärimmäisen ärsyttävää, myös tuhoisaa yrittäjille. Samalla sijoittajat ovat väkivallan takia kaikonneet.

Vuonna 2017 netti oli Kamerunisa suljettuna yhteensä yli kolmanneksen vuodesta. Pisimmillään Buea oli kolme kuukautta ilman nettiä.

– Ette voi edes kuvitella, miten vaikeaa on olla ilman nettiä niin pitkään, yrittäjä Nanje Mambe sanoo.

Nuorekkuus, ilmasto ja kulttuuri nousevat esille kysyttäessä, mikä on tehnyt juuri Buean niin menestyksekkääksi. Nyasha Kadandara

Yrityksen pyörittäminen ja koodaaminen on täysin mahdotonta ilman verkkoa. Moni nuori yrittäjä lähti kaupungista toissavuoden aikana.

Nanje Mambe ei halunnut lähteä, ja aikoo edelleen jäädä niin kauan kuin se on turvallisuustilanteen kannalta mahdollista.

– En tiedä näittekö tullessanne, mutta Doualan ja Buean puolimatkassa on tietulli. Siinä kulkee raja englanninkielisen ja ranskankielisen Kamerunin välillä, ja se on myös internetraja, hän kertoo.

Hän ja muutama muu Bueaan jäänyt vuokrasivat vuonna 2017 tietullin kupeesta pienen tilan, ja ajoivat joka päivä 40 minuuttia suuntaansa netin ääreen.

– Sopeuduimme tilanteeseen, mutta menetimme todella paljon rahaa, ja minä menetin suuren osan työntekijöistäni, Nanje Mambe sanoo.

ActiveSpacesin tiloihin nuoret tulevat läppäreineen saamaan vertaistukea yritystoiminnan aloittamiseen. Nyasha Kadandara

Hallitus suunnittelee uutta Piilaaksoa pääkaupunkiin

Pääsyy konfliktiin englanninkielisten separatistien ja ranskankielisen hallituksen välillä on englanninkielisten alueiden laiminlyönti.

Monesta startup-yrittäjästäkin tuntuu, että englanninkielinen Silicon Mountain on hallituksen mielestä kielirajan väärällä puolelle.

Hallitus puhuu kyllä kauniisti Silicon Mountainista, mutta minkäänlaista tukea yhteisö ei saa, eikä hallitus pyydä sen väkeä mukaan hankkeisiinsa.

24-vuotias Emmanuel Eruck on esimerkiksi kehittänyt alustan, jonka kautta kaikki maan sairaalat voisivat keskittää tietokantansa – samaan tapaan kuin suomalaisessa Kanta-palvelussa.

Se voisi olla suureksi avuksi hallitukselle, mutta toistaiseksi virallisen puolen vastaanotto on ollut laimeaa.

Viimeisin isku tuli äskettäin (siirryt toiseen palveluun), kun hallitus ilmoitti perustavansa startup-keskuksen pääkaupunkiin Yaoundéen. Mallia otetaan Silicon Mountainista, mutta suurin osa hallituksen korvamerkityistä innovaatiorahoista menevät uuteen "Silicon Riveriin".

Buean menestyskonseptia ei kuitenkaan noin vain kopioida, sanoo Nanje Mambe.

– Buean yhteisö on nuorekas yliopiston takia. Sen ansiosta tästä on tullut innovaation, digitalisaation ja tiedon keskus. Sen lisäksi ilmasto on miellyttävä, korkean sijainnin ansioista täällä ei ole niin kuumaa kuin Doualassa.

Douala on vain 70 kilometriä Bueasta, mutta ilmasto on täysin erilainen.

Churchill Mambe Nanje on yksi Silicon Mountainin menestyjistä. Nyasha Kadandara

Startup-hautomo ActiveSpacesin toiminnanjohtaja Valery Colong nostaa myös esille sekä ilmaston että yliopiston, mutta painottaa, että hänen mielestään Kamerunin englanninkielinen kulttuuri on erilainen kuin ranskankielinen.

– Englanninkielisen kulttuurin keskeisimpiä asioita on jakaminen. Se auttaa kasvattamaan yhteisöä. Täällä ei arvosteta egoja, vaan autetaan toisiamme. Ja sellaista kulttuuria ei voi kopioida noin vain.

"Kriisistä pitää oppia"

Silicon Mountain ei olisi maineensa arvoinen, elleivät yrittäjät onnistuisi hyötymään kriisistä.

ActiveSpacesissa työskentelevä ja paria startup-yritystä pyörittävä 25-vuotias Martin Fongoh on ottanut uusimpaan ideaansa inspiraatiota konfliktista.

– Konfliktin takia ihmiset joutuvat liikkumaan paljon ja näyttämään henkilöllisyystodistuksiaan armeijan tarkastuspisteillä koko ajan. Joskus paperit häviävät tai unohtuvat jonnekin, joten kehitimme alustan, jonka kautta voi ilmoittaa kadonneet ja löytyneet henkilöllisyystodistukset, hän kertoo.

Martin Fongoh (oik.) juttelee kollegansa Emmanuel Eruckin kanssa. Eruckon kehittänyt ohjelman, jonka kautta Kamerunin kaikki sairaalat voisivat keskittää tietokantansa. Nyasha Kadandara

Jos paperit katoavat, uusia voi joutua odottamaan monta kuukautta, ja niitä pitää käydä pääkaupungissa hakemassa. Se on hankalaa, koska tiesulkujen läpi Bueasta ei pääse ilman henkilöllisyystodistusta, hän selittää.

Nanje Mambe sanoo valmistautuneensa siihen, että konflikti jatkuu jopa parikymmentä vuotta. Siksi hän näkee myös, että kriisistä pitää yrittää oppia.

– Kriisi on häirinnyt töitämme ja kasvuamme todella paljon. Mutta yritämme kehittää uusia toimintatapoja, jotta voimme hyötyä tästä uudesta todellisuudesta, hän sanoo.