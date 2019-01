"Suru, kauhu ja paniikki – olen pelännyt pitkään, että tällaista voisi tapahtua": Kokkolan museokorttelin palossa oli ainekset laajempaankin tuhoon

Kokkolassa sattunut museokorttelin tulipalo sulkee luonnontieteellisen museon Kiepin kuukausiksi. Museossa käy vuosittain 7 000 – 8 000 vierasta.

Rakennus on suojeltu, ja nyt mietitään, mitä sille tehdään. Ylin kerros on jouduttu purkamaan palopesäkkeiden sammuttamiseksi. Hirsikehikko pyritään kuitenkin turvaamaan.

Museokorttelissa sijaitsevat myös Pedagogio (vuodelta 1696), Lassanderin talo (1748) ja Näyttelyhalli (1818). Pedagogio on tiettävästi vanhin Suomessa kaupunkiympäristössä sijaitseva profaani puurakennus (siirryt toiseen palveluun).

Kokoelmat kärsivät ainakin savusta ja vedestä

Vanhasta rakennuksesta saatiin pelastettua 30 000 perhosen kokoelma ja myös Veikko Salkion arkistot on saatu talteen. Salkion kokoelma ja Nissisen mineraalikokoelma taas sijaitsevat uudessa osassa, joka sekin kärsi vesivahinkoja.

Kokoelmien kunnosta ei kuitenkaan ole vielä tarkkaa tietoa.

Luonnontieteellinen museo Kieppi Kieppi koostuu kolmesta kokoelmasta: Veikko Salkion luontokokoelmassa (siirryt toiseen palveluun) on lintuja ja nisäkkäitä, hirvieläimiä ja onttosarvisia, pyyntivälineitä, merieläimiä ja fossiileja. Edustettuina on noin 230 lintulajia ja lähes kaikki Suomen nisäkkäät. Ne on täytettyyn omaan ekolokeroonsa. Iso hirvieläinten ja onttosarvisten sarvi- ja kallokokoelma oli Salkiolle erityisen tärkeä. Häntä kiinnostivat epämuodostumat, vioittumat ja muut erikoisuudet. Kiepistä löytyy paljon myös muita kalloja ja luita. Veikko Salkio tallensi myös Jäämeren kalastusmenetelmiä piirtämällä ja valokuvaamalla. Myöhemmin hän hankki Jäämeren pyyntivälinekokoelman, jossa on mm. vanhoja verkon merkkejä ja painoja sekä atraimia. Salkion elämäntyö tähtäsi luonnonsuojelun ja ympäristökasvatuksen edistämiseen. Kokkolalaisen Viljo Nissisen (1914–2000) mineraalikokoelmassa (siirryt toiseen palveluun) on järjestetty mineraalien kemialliseen koostumukseen perustuvan luokittelun mukaan. Kokoelmassa on näytteillä noin 1 500 mineraalia. Kokoelma tuli Kokkolan kaupungin omistukseen vuonna 1984. Kokoelmasta löytyy esimerkiksi noin 3 500 miljoonan vuoden ikäinen Siuruan gneissi, joka on Fennoskandian kilven vanhin kivi. Kaustislaisen Armas Järvelän (1918–2002) perhoskokoelmassa (siirryt toiseen palveluun) on noin 30 000 näytettä, esimerkiksi lähes kaikki suomalaiset päiväperhoset.

Palo aiheutti mittavat vahingot. Myös Kiepin uusi osa on kärsinyt savu- ja vesivahinkoja. Vakuutus korvaa taloudelliset vahingot ja museon kiinni olemisen aiheuttamat menetykset.

Museotoimenjohtaja Kristina Ahmas luonnehtii tapahtunutta kauhuskenaarioksi, joka toteutui. Päällimmäiset tunteet ovat suru, kauhu ja paniikki.

– Olen pelännyt pitkään että jotain tällaista voi sattua. Tämä on niin tiiviisti rakennettu kortteli, ja siinä on niin korvaamattomia rakennuksia, että jos jollekin tapahtuu jotain, se on aivan katastrofi.

Ahmas on onnellinen sitä, että palo saatiin rajattua.

Päivystävä palopäällikkö Kari Paavola sanoi aiemmin, että yleissyttyminen oli lähellä. Pelastusviranomaiset saivat avattua rakenteita viime tingassa niin, että liekit eivät leimahtaneet laajemmalle. Ne olisivat uhanneet seuraavaksi Vohvelikahvilan rakennusta.

Kaupunginjohtaja Stina Mattila pitää paloa suurena menetyksenä kaupungille. Hän kertoi jo aiemmin aamulla, että kaupunki käy läpi kiinteistöjensä paloilmaisimet ja sähkölaitteet. Ensin huolehditaan kuitenkin kriisiavusta museon henkilökunnalle sekä museon kokoelmista.

Kohteessa oli automaattinen palohälytin, joka hälytti aamulla kolmen aikaan. Palo oli tuolloin kuitenkin ehtinyt levitä. Palonilmaisinta ei ollut lähellä paikkaa, josta palo sai alkunsa. Tarkka paikka tai syttymissyy eivät ole tiedossa.