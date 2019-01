Useita yksityisiä päiväkoteja toiminut ilman asianmukaista rakennuslupaa Helsingissä – yksi suljetaan, 7 muuta suurennuslasin alla: "Luottamus mennyt"

Yksityisellä päiväkotiyrityksellä on useita luvattomia päiväkoteja Helsingissä. Asiasta kertoi tiistaina Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Ankkalampi-päiväkotiketjun yksiköissä lapsia on hoidettu vuosia ilman asianmukaisia rakennuslupia. Tiloissa on puutteita muun muassa ilmastoinneissa ja varauloskäytävissä.

Ankkalammen toimitusjohtaja Heidi Ruhala kertoo Ylelle, että seitsemässä selvityksen alla olevassa päiväkodissa on yhteensä 150 hoitopaikkaa.

Helsingin Sanomat on kertonut aiemmin tammikuussa yrityksen luvattomasta päiväkodista Helsingin Lauttasaaressa. Ruhalan mukaan vain tuo eli Lauttasaaren päiväkoti on lakkauttamisuhan alla.

Helsingin kaupungin rakennetun ympäristön valvontayksikön päällikkö Pentti Ruuska kuitenkin sanoo Ylelle, että sulkemisuhka ei ole poissuljettu myöskaan muiden yrityksen päiväkotien kohdalla.

Lupatilannetta selvitellään parhaillaan ja tilanne on Ruuskan mukaan sekava. Mukana on esimerkiksi jo myönnettyjä rakennuslupia, mutta joiden mukaiset rakennustyöt ovat tekemättä. Yksi tällainen lupa on Ruuskan mukaan jo rauennut.

– Jos Ankkalammelta ei saada tarvittavia asiakirjoja, niin voi olla, että joudumme laittamaan jonkun päiväkodin kiinni, Ruuska toteaa.

Helsingin rakennusvalvontaei ole käynyt ketjun päiväkotirakennuksissa tutkimassa tilannetta. Valvonnan mukaan Ankkalampi on viivytellyt lupa-asioiden jättämisessä ja jättänyt luvanmukaisia rakennustöitä suorittamatta.

– Luottamus on mennyt päiväkotiyrittäjään, Ruuska sanoo.

Ruuska ei suostu kertomaan, mistä seitsemästä yrityksen päiväkodista on kysymys. Rakennusvalvontaalkoi selvitellä yrityksen lupa-asioita viime syksynä.

Rakennusvalvonta selvittää myös toisen yksityisen päiväkotiyrittäjän lupa-asioita Helsingissä. Ruuska ei kuitenkaan kerro, mikä yritys on kyseessä.

Kaupunki on korjannut lupamenettelyään

Ruuska myöntää, että kaupungin viranomaisten yhteistyö ei ole ollut riittävän hyvää ja tämä on mahdollistanut epäkohtien syntymisen. Aiemmin kaupungin varhaiskasvatus on ilmoittanut yksityisestä päiväkodista aluehallintovirastoon (Aviin) rekisteröitäväksi. Ruuskan mukaan Avin rekisteröinti taas on mahdollistanut Kelan myöntämät tukirahat.

– Tässä prosessissa ei ole tarkistettu, että päiväkodilla on tarvittavat rakennusluvat ja luvista on tehty loppukatselmus, Ruuska sanoo.

Vuodenvaihteen jälkeen lupaprosessia on muutettu niin, että päiväkoti ei saa tukirahoja ennen kuin rakennuslupien loppukatsemus on tehty. Vanhalla menetelmällä päiväkotiluvan saaneita yrittäjiä on Helsingissä useita.

– Toivon mukaan nämä yrittäjät nyt heräävät selvittelemään omia päiväkotilupa-asioita ja laittamaan ne kuntoon oma-aloitteisesti, Ruuska toteaa.

Hänen mukaansa rakennusvalvonnalla ei ole ollut mahdollisuutta käydä päiväkotiyritysten lupa-asioita järjestelmällisesti läpi.