Anna-Mari Salmivallin tiimi haastattelee poliisin pyynnöstä kaikkein nuorimmat seksuaalirikosten uhrit – "Voimme auttaa lasta eteenpäin"

Suomessa oikeuspsykiatrisia tutkimuksia tehdään viiden yliopistollisen sairaalaan alaisuudessa eli Turussa, Helsingissä, Oulussa, Tampereella ja Kuopiossa. Lisäksi Vaasassa on pieni yksikkö.

Työryhmä haastattelee lapset ja pyrkii puolueettomasti selvittämään, mitä on tapahtunut. Tutkinnassa otetaan huomioon myös syytetyn oikeusturva.

Turussa työryhmän toiminnasta vastaava apulaisylilääkäri ja lastenpsykiatri Anna-Mari Salmivalli sanoo, että kyse ei ole vain epäillyn rikoksen selvittämisestä, vaan siitä, että lasta pystytään auttamaan laajemminkin.

TurkuHississä on kuluneet, viilupuiset ovet. Mustien ja muovisten kerrospainikkeiden vieressä seinällä on tuttu teksti: Alle 12-vuotiaat saavat matkustaa hissillä vain aikuisten luvalla. Lause on absurdi, sillä tällä hissillä kolmanteen kerrokseen kulkevien alle 12-vuotiaiden epäillään kokeneen elämässään paljon hurjempia asioita.

Täällä Turun ydinkeskustassa, kävelykadun kivitalossa ja sen haastatteluhuoneessa kamerat ja nauhurit tallentavat vuosittain noin sadan lapsen tarinat.

Apulaisylilääkäri, lastenpsykiatri Anna-Mari Salmivallin johtamassa lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisessa tiimissä työskentelee 14 aikuista. Työtä tehdään vain poliisin virka-apupyynnöstä.

– Tutkimme alaikäisiin kohdistuneita, epäiltyjä seksuaali- tai pahoinpitelyrikoksia. Eniten on pahoinpitelyepäilyjä. Seksuaalirikosepäilyjä on tapauksista 20–30 prosenttia.

Pyrimme puolueettomasti selvittämään, mitä on tapahtunut ja otamme toki myös syytetyn oikeusturvan huomioon. Anna-Mari Salmivalli

Tiimin jäsenet käyvät haastattelemassa alaikäisiä, epäiltyjä rikoksen uhreja myös poliisin tiloissa. Niitä ei merkitä tilastoihin poliisin virka-apupyyntöinä.

– Sellaisia haastatteluja on suurin piirtein saman verran eli noin sata vuodessa, Salmivalli sanoo.

Poliisi haastattelee usein itse hieman vanhemmat lapset, mutta kaikkein pienimpien kohdalla turvaudutaan useimmiten lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisen työryhmän apuun.

– Pyrimme puolueettomasti selvittämään, mitä on tapahtunut, ja otamme toki myös syytetyn oikeusturvan huomioon. Sen vuoksi haastatteluja seuraa aina myös poliisi, Salmivalli sanoo.

Työ tulee välillä kotiinkin

Apulaisylilääkäri, lastenpsykiatri Anna-Mari Salmivalli uskoo, että kaikki keskustelu aiheesta on paikallaan.

– Kukaan ei tietenkään toivo, että tällaisia tapahtuu. Toivon kyllä, että puhumisella voidaan ennaltaehkäistä näitä. Ajattelen, että koko ajan mennään parempaan suuntaan.

Tässä työssä on tärkeää osata erottaa valhe todesta. Kaikki ei ole totta, mitä kuulee. Anna-Mari Salmivalli

Suomessa lasten oikeuspsykiatrisia tutkimuksia tehdään viiden yliopistollisen sairaalaan voimin eli Turun lisäksi Helsingissä, Oulussa, Tampereella ja Kuopiossa. Lisäksi Vaasassa on pieni yksikkö, jossa työntekijät tekevät työtä muun lastenpsykiatrian ohessa.

Lasten haastatteluissa tarvitaan erityistaitoja ja totuuden etsiminen on monialaista yhteistyötä. Työryhmän jokainen vakituinen työntekijä on käynyt poliisihallituksen koulutuksen lasten haastattelusta. Vuoden mittaisessa koulutuksessa saa monenlaista oppia heiltä, jotka ovat jo pitkään tällaista työtä tehneet.

– Esimerkiksi muistikuvien muodostumisesta ja valemuistoista. Tässä työssä on tärkeää osata erottaa valhe todesta. Kaikki ei ole totta, mitä kuulee, Salmivalli sanoo.

Kaikkia lapsia ei voi haastatella

– Nuorimmat haastateltavat ovat noin neljävuotiaita. Sitä nuoremmat harvoin osaavat kertoa tapahtumista niin, että tarinasta saisi selvyyttä, Anna-Mari Salmivalli sanoo.

Alaikäiset asiakkaat ja heidät kohtalonsa koskettavat ammattilaisiakin.

– Raskaita ovat esimerkiksi tapaukset, joissa voi ajatella, että mahdollinen pahoinpitely tai seksuaalinen hyväksikäyttö ovat vain jäävuoren huippu. Kun aistii, että lapsi on kokenut elämässä ja perheessään kaltoinkohtelua pidempään.

Tiukimmat tilanteet ja tapaukset lisäävät tunnetta työn merkityksellisyydestä.

– Niissä kohdissa työ on vaikuttavaa, kun pystymme yhdessä lastensuojelun kanssa miettimään lapsen elämää eteenpäin. Kyse ei ole vain epäillyn rikoksen selvittämisestä, vaan siitä, että pystymme auttamaan lasta laajemminkin.

Alaikäiset asiakkaat viettävät oikeuspsykiatrisen tiimin kanssa vain hetkisen. Haastattelujen jälkeen pidetään viranomaisneuvottelu, pohditaan tilanteen jatkoa ja kirjoitetaan lausunto oikeudenkäyntiä varten.

– Me kuulemme sitten poliisilta tai syyttäjältä, että eteneekö juttu oikeuteen vai ei. Muuten meillä ei ole tapausten seurantaa eli uutisista voimme sitten joskus lukea, onko tuomioita annettu, Salmivalli sanoo.

Hän myöntää, että lasten ja nuorten tarinat seuraavat silloin tällöin töistä kotiin.

– Sitä ei ihan täysin voi välttää. Sanoisin silti, että aika hyvin tämän asian kanssa pärjään.

Aikuisen syytä kuunnella, kun nuori puhuu

Anna-Mari Salmivalli sanoo, että puhuminen lapsiin kohdistuneista seksuaalirikosepäilyistä on tärkeää. Häpeä ja syyllisyys estävät monia seksuaalisen hyväksikäytön tai pahoinpitelyn uhreja kertomasta asiasta kenellekään, joten silloin kun uhri puhuu olisi syytä kuunnella.

Lasta suojaa, jos hänellä on perheyhteisö, joka tukee häntä, ja ihmisiä, joilla on hänelle aikaa. Anna-Mari Salmivalli

– Monelle lapselle ja nuorelle tilanne voi olla käänteentekevä kokemus, että aikuinen kuuntelee, Salmivalli sanoo.

Uutiset lapsiin ja nuoriin kohdistuneista seksuaalirikosepäilyistä voivat huolettaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa viihtyvien teinien vanhempia. Anna-Mari Salmivalli muistuttaa, että monilla lapsilla on heitä tällaisilta teoilta suojaavia tekijöitä.

– Lasta suojaa, jos hänellä on perheyhteisö, joka tukee häntä, ja ihmisiä, joilla on hänelle aikaa.

Vanhemmat voivat suojata lasta säilyttämällä hyvän keskusteluyhteyden lapseen tai nuoreen. Lapsen omilla kognitiivisilla kyvyillä on myös merkitystä.

– Puhutaan lapsen resilienssistä eli tavallaan joustavuudesta. Esimerkiksi ystävyyssuhteet suojaavat lasta ja hyvä huumorintajukin on suojaava tekijä, Salmivalli luettelee.

Anna-Mari Salmivalli rohkaisee jokaista lasta ja nuorta hakemaan apua, jos tilanne sitä vaatii.

– Apua saa varmasti, jos sitä uskaltaa hakea. Valitettavasti monella saattaa olla kokemus, ettei heitä ole aiemminkaan kuultu ja apu jää siksi hakematta.

Monelle lapselle ja nuorelle tilanne voi olla käänteentekevä kokemus, että aikuinen kuuntelee. Anna-Mari Salmivalli

Anna-Mari Salmivallin viesti on selkeä: yhdelläkään aikuisella ei ole varaa olla kuuntelematta, kun lapsi tai nuori puhuu. Se voi olla se ainoa kerta, kun lapsi tai nuori apua pyytää.

On aikuisten asia huolehtia lasten ja nuorten turvallisuudesta muuallakin kuin hisseissä.