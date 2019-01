Hoivaliitot vaativat lakiin hoitajamitoituksia: "Yövuorossa yksi hoitaa kymmentä potilasta"

SuPerin ja JHL.n puheenjohtajat haluavat hoitajamäärän laiminlyönnistä kunnon sanktiot. Tällä hetkellä hoitajien vähinnäismäärästä on vain ministeriön suositus.

Viime viikolla tulivat päivänvaloon Esperi Caren hoivakotien laiminlyönnit. Tiistaiaamuna Yle kertoi, että Suomen suurin hoivapalveluyhtiö Attendo painii samankaltaisten ongelmien kanssa.

Ylen selvityksen mukaan Attendon hoivakotien asukkaiden hoitoa on laiminlyöty vuosien ajan muun muassa antamalla heille liian vähän ruokaa. Lue lisää aiheesta täältä.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine ja Lähi ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola eivät ole tippaakaan yllättyneitä.

– Meille superilaisille oli tiedossa, että näitä ongelmia on. Tämähän on vain jäävuoren huippu. Jos markkinavoimille annetaan hyvinvointipalvelut, niin nehän toimii niin kuin osakeyhtiölaki sanoo, eli tuottaa omistajille voittoa, sanoo Paavola.

– Olemme seuranneet tilannetta pitkään Ruotsissa ja on ollut hyvin nähtävissä, mihin tilanteeseen täällä päädytään. Nyt tämä ikävä asia on valunut hallituksen syliin, sanoo Niemi-Laine.

Peruspalveluministeri Annika Saarikko on järjestämässä perjantaiksi keskustelutilaisuutta, jossa haetaan ongelmiin ratkaisua. Puheenjohtajat vaativat poliitikoilta järeämpiä toimia. Kuten hoivakotien työntekijöiden määrää koskevaa lainsäädäntöä.

– Henkilömitoituksen pitää olla laissa, sanktioiden kera. Meillä on nyt suositus ja vielä heikko suositus, Paavola vaatii.

Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuosituksen mukaan hoiva- ja hoitotyötä tekevän henkilöstön vähimmäismäärä on 0,5 hoitotyöntekijää asiakasta kohden.

Luku on harhaanjohtava, Paavola sanoo.

– Tämä ei oikein avaudu ihmisille, joten minä avaan: Jos on 10-paikkainen hoitolaitos, siellä on kaksi hoitajaa aamussa, yksi illassa, yksi yövuorossa ja yksi vapaalla. Leikitäänpä, että siellä on yöllä yksi kuoleva potilas ja neljä muuta haluaa yhtä aikaa vessaan, Paavola havainnollistaa.

Toinen ongelma on Paavolan mukaan myös se, että säästöä ja voittoa tavoitteleva yritys laskee hoitohenkilöstöön mielellään henkilökuntaa, joka ei varsinaisesti suorita hoitotyötä, vaan esimerkiksi hallinnollisia tehtäviä.

Puheenjohtajat uskovat julki tulleiden ongelmien kertovan siitä, että työntekijät ja valvovat viranomaiset alkavat olla epätoivoisia.

– Hoivakodeissa aika usein yritetään sovitella asioita. Nyt valvontaviranomaisen on ilmeisesti pakko tulla ulos ja kertoa missä ollaan menossa, sanoo JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

– Nyt täytyy katseen kiinnittyä siihen, että firmojen omistajat ja toimitusjohtajat tajuavat, että työntekijät ovat tosissaan. He eivät enää suostu siihen, että samoilla vaatteilla joilla hoidetaan mätäisiä haavoja, pitää tehdä voileipiä. Tai kun pitäisi hoitaa 4–5 ihmistä, vaaditaan, että samalla pitäisi pestä pyykkiä ja siivota, sanoo SuPerin Paavola.

Vanhuspalvelun ongelmat ovat herättäneet myös huolta tulevien sote- ja maakuntauudistuksen suhteen. Esimerkiksi oppositiopoliitikot epäilevät hallituksen soteratkaisun syventävän ongelmia. Hallituspoliitikot taas ovat puolustelleet uudistuksia keinona ongelmien ratkaisuun.

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine ei näe miten entistä markkinavetoisempi ja säästöä tavoitteleva sote-malli parantaisi tilannetta.

– Kunnat ovat erittäin vaikeessa tilanteessa kun ne eivät itse voi tuottaa, vaan ne on pakotettu ostamaan halvalla palveluita jotka pitää järjestää. En näe, että uusi sote tulee mitenkään parantamaan hoidon laatua mikäli ei tehdä lainsädäntöä, jolla lähdetään suitsimaan toimintaa.

