Brittimeppien asema mutkistuu entisestään – Paikat EU-parlamentissa on jo jaettu muille, mutta britit eivät voi lähteä ennen kuin EU-ero on selvä

Euroopan parlamentin brittijäsenet joutuvat tekemään uusia urasuunnitelmia. Heidän parlamenttipaikkansa on jaettu muille EU-maille Britannian maaliskuuksi suunnitellun EU-eron takia.

– Minulla on eläkesuunnitelma. Aion kirjoittaa menestysmusikaalin brexitistä. Siinä EU-eron kannattajat esittävät kappaleen "I Want to Break Free", vitsaili brittimeppi Molly Scott Cato taannoin the Indepent -lehdessä. (siirryt toiseen palveluun)

Brittimepeillä on Euroopan parlamentissa tällä hetkellä 73 paikkaa. Niistä 27 jaetaan EU:hun jääville jäsenmaille. Sen ansiosta Suomikin saa kevään EU-vaaleissa yhden paikan lisää. Meppipaikkojen määrä nousee näin 13:sta 14:ään.

Britannia ei kuitenkaan ole saanut muodostettua mielipidetään EU-ero sopimuksesta, vaikka EU-eropäivä uhkaavasti lähestyy. Samalla keskustelu Britannian EU-eron lykkäämisestä on kiihtynyt.

Lykkäys mutkistaisi tilannetta myös parlamentissa. Niin kauan kuin Britannia on EU:n jäsenmaa, sillä on oltava edustus EU-parlamentissa.

Brittimeppien kohtalolla vaikutusta myös Suomeen

Yksi takaraja brittien EU-erolle ovatkin toukokuussa käytävät EU-vaalit ja parlamentin järjestäytyminen niiden jälleen. Uuden EU-parlamentin pitää olla toiminnassa 1. heinäkuutta 2019.

Jos Britannia ei siihen mennessä ole jättänyt EU:ta, parlamentissa on silloin oltava myös brittimeppejä.

Mitä tehdään, jos Britannia on yhä jäsen mutta brittimeppien paikat on jo jaettu muille?

– Siitä lähes varmasti lähdetään, että kertaalleen tehtyä paikkajakoa ei pureta, sanoo Euroopan parlamentin Suomen-toimiston päällikkö Jarmo Oikarinen.

Käytännössä siis Suomesta neljäntenätoista parlamenttiin valittavan mepin ei tarvitse olla huolissaan siitä, että joutuisi antamaan paikkansa takaisin briteille.

Suomen kannalta on muutenkin merkittävää, että Euroopan parlamentti on toimintakunnossa heinäkuun alussa. Silloin alkaa myös Suomen kausi EU-puheenjohtajana.

Päätöksenteko olisi Suomen kauden alussa mahdotonta, jos Britannia olisi yhä EU:n jäsen, mutta sen osallistuminen päätöksentekoon olisi epäselvää.

– Tämä tietenkin tarkoittaisi myös sitä, että brexit-neuvottelut olisivat kuumimmillaan Suomen puheenjohtajuuskaudella, Oikarinen sanoo.

Parlamentin jäsenmäärä voisi jopa nousta

Jos Britannian EU-ero lykkääntyy, seuraava kysymys on, miten brittimepit valittaisiin uuteen parlamenttiin.

Periaatteessa Britannia voisi yhä päättää osallistua toukokuun EU-vaaleihin, sillä EU ei määrää esimerkiksi ehdokasasettelun takarajoista. Jäsenmaat saavat päättää siitä itse.

Mutta kalliita vaaleja tuskin kannattaa järjestää, ellei Britannian EU-ero jostain syystä peruunnu kokonaan.

– Britit voisivat esimerkiksi tehdä päätöksen, että nykyiset istuvat brittimepit jatkavat, kunnes EU-ero on selvä. Toinen vaihtoehto voisi olla, että Britannian parlamentti valitsee jonkin meppikokoonpanon, Oikarinen sanoo.

Jos istuvat mepit jatkaisivat. Euroopan parlamentin jäsenmäärä kasvaisi väliaikaisesti 778:an nykyisestä 751:stä, kun jo muille maille jaetut lisäpaikat olisivat samaan aikaan käytössä.

Tämä vaatii kaikkien jäsenmaiden suostumuksen, sillä perussopimuksen mukaan parlamentissa on 751 jäsentä.

– Lopulta tästä tuskin tulee ongelmaa, sillä jäsenmaiden pitää päättää yksimielisesti myös Britannian EU-eron lykkäämisestä. Siinä samalla varmasti ratkaistaisiin tämä kysymys, Oikarinen arvioi.

Brexitin peruuntuminen muuttaisi parlamentin voimasuhteita

Jos EU-ero lykkääntyisi ja Britannian nykymepit jäisivät parlamenttiin, sillä olisi merkittävä vaikutus parlamentin kokoonpanoon ja voimasuhteisiin.

Erityisesti brittimepit vahvistaisivat sosiaalidemokraattisen S&D-ryhmän ja konservatiivista ECR-ryhmää. Populistit puolestaan saisivat rintamaansa brexitiä voimakkaasti ajaneen Britannian Ukip-puolueen mepit.

Vaikka brittimepit olisivat parlamentissa vain muutaman kuukauden, he voisivat vaikuttaa tärkeisiin äänestyksiin esimerkiksi Euroopan komission uudesta puheenjohtajasta, ja vaikuttaa näin EU-asioihin paljon pidemmällä aikavälillä.

– Lisäksi Britannialla tietenkin pitäisi olla edustus komissiossa sekä ministerineuvostossa. Iso kysymys olisi, miten Britannia osallistuisi etenkin pitkän tähtäimen suunnitteluun ja päätöksentekoon, Oikarinen sanoo.

Tyhjän päälle brittimepit eivät jää. He saavat lähtiessään niin sanotun sopeutuskorvauksen, eli kuukauden palkkaa vastaava summan jokaista parlamenttivuodeltaan.

The Independent- lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) korvaus kohoaa pisimpään EU-parlamentissa istuneilla briteillä 170 000 puntaan eli lähes 200 000 euroon.

