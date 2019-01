Britannian pääministerin tiedottaja: Theresa May haluaa vielä muutoksia EU-erosopimukseen

Britannian pääministeri Theresa May haluaa muuttaa erosopimusta.

Britannian pääministeri Theresa May haluaa muuttaa erosopimusta. Facundo Arrizabalaga / EPA

EU on kieltäytynyt tekemästä mitään muutoksia sopimukseen.

Britannian pääministerin Theresa Mayn mukaan Britannian EU-erosopimusta on muutettava, jotta se saa parlamentin hyväksynnän, pääministerin tiedottaja kertoo. May on kertonut kannastaan hallitukselleen.

Britannian parlamentin on määrä äänestää brexit-suunnitelmista tiistaina illalla. Äänestys alkaa aikaisintaan kello 21 Suomen aikaa, ja sitä edeltää parlamenttikeskustelu.

Mayn tiedottajan mukaan sopimuksen niin sanottuun backstop-pykälään eli hätäjärjestelyyn on tehtävä laillisesti sitovia muutoksia. Tiedottajan mukaan May haluaa varmistaa, että järjestely olisi vain väliaikainen.

Järjestely pitäisi Pohjois-Irlannin osittain EU-säädöksien alaisena ja Britannian tulliliitossa EU:n kanssa, mikäli Britannia ja EU eivät löydä muuta keinoa pitää Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajaa avoimena.

Parlamentti hylkäsi Mayn erosopimuksen murskaluvuin pari viikkoa sitten. Pohjois-Irlannin hätäjärjestely hiertää etenkin kovan linjan brexitin kannattajia.

May aikoo tiedottajansa mukaan olla yhteydessä EU:n johtajiin vielä tiistain aikana. EU on toistaiseksi kieltäytynyt tekemästä mitään muutoksia erosopimukseen. Muutokset vaatisivat kaikkien muiden 27 EU-jäsenmaan hyväksynnän.

Parlamentti äänestää tiistaina muutoksista Britannian EU-suunnitelmiin. Pöydällä on useita muutosehdotuksia, jotka esimerkiksi lykkäisivät EU-eroa, jos edessä olisi sopimukseton ero, tai tekisivät muutoksia hätäjärjestelyyn. Luultavasti vain parille ehdotukselle löytyy tukea.

Britannian on määrä erota EU:sta 29. maaliskuuta. Jos Britannia ja EU eivät saa aikaiseksi sopimusta tai jos eroa ei lykätä, Britannia jättää EU:n hallitsemattomasti ilman sopimusta.

Lue myös:

Britannian parlamentti äänestää jälleen brexitistä, osa muutosehdotuksista saattaa mennä läpi

Britannia voi suistua "ennennäkemättömään tilanteeseen" – Parlamentti yrittää riistää brexitin hallituksen käsistä

Lähteet: Reuters, AFP, STT