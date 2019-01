Analyysi: Onko maan turvallisuus vaarassa jos poliitikot haluavatkin tilata vähemmän kuin 64 hävittäjää Suomeen?

Harva ymmärtää hävittäjien eroja. Silloin on helpompi keskustella hävittäjien määrästä, kirjoittaa Ylen toimittaja Timo Keränen

Puolustusvoimien jättihankinta eli Ilmavoimien Hornetien korvaaminen uusilla hävittäjillä alkaa kääntyä pitkään loppukirivaiheeseen. Puolustusministeriö saa tällä viikolla alustavat tarjoukset viideltä konevalmistajalta.

Tarjouksia tarkennetaan ja arvioidaan heti keväällä, ja loppukeväästä tulee ensimmäinen välianalyysi ehdolla olevista koneista. Ensi syksynä pyydetään uudet tarjoukset.

Samanaikaisesti kevään eduskuntavaalit sähköistävät keskustelua. Ylen kyselyssä osa puolueista on jo kyseenalaistanut, että hävittäjiä olisi hankittava juuri 64 kappaletta. Tulevissa vaaliväittelyissä kysytään varmasti, tarvitaanko maahan mieluummin kuusikymmentäneljä hävittäjää vai parempaa vanhustenhoitoa, ja jos ei kysytä, torilla joku varmasti kysyy.

Kova lobbaus on jo käynnissä

Puolustushallintoa sen paremmin kuin Puolustusvoimiakaan hävittäjien määrän karsiminen ei miellytä. Tiistaina järjestetyssä puolustusministeriön tiedotustilaisuudessa kolme kenraalia ja yksi eversti todistivat, että Suomen puolustus ei ole kohdallaan, jos hävittäjien määrää aletaan karsia.

Tarkkaan ottaen hankkeen vetäjätkään eivät vaatineet juuri 64 uutta hävittäjää mutta kipuraja asettuu kuuteenkymmeneen. Tätä pienemmällä määrällä koneita ei riitä hädän hetkellä yhtä aikaa pohjoiseen ja etelään.

Hävittäjähankinta on kuitenkin väistämättä sekoitus maanpuolustusta ja politiikkaa, missä lopulta haetaan kompromissi.

Hävittäjä- eli HX-hankkeen vetäjät korostavat mielellään poliittisen ohjauksen tarvetta. Toisin sanoen, hallituksen ja eduskunnan täytyy kertoa hallitusohjelmassa ja puolustusselonteossa, mitä mieltä ne ovat kaikkien aikojen suurimmasta asehankinnasta.

Puolustusvoimat kuulee mieluusti eduskunnalta sen saman viestin, mitä se on itse sinne lobannut.

Viimeisen sanan hävittäjäkaupassa kuitenkin sanoo tuleva eduskunta ja tuleva hallitus. Siihen päätökseen on myös Puolustusvoimien taivuttava. Puolustushallinnossa tiedetään silti hyvin, että jos pöytään lyödään tarpeeksi kovat rätingit, uudelta hallitukselta vaaditaan lujasti rohkeutta päättää jotain muuta, kuin mitä Puolustusvoimat on esittänyt.

Puolustusvoimissa muistellaan nyt mielellään, kuinka hyvin Hornetien hankinta onnistui yhdeksänkymmentäluvulla lamasta huolimatta. Paras valittiin, kun poliitikot eivät puuttuneet valintaan.

Puolustusvoimat ja puolustusministeriön hankkeesta vastaava henkilöstö vie parin vuoden päästä hallituksen pöydälle esityksen, jossa vain yksi viidestä on rankattu parhaaksi. Paras ei tarkoita parasta konetta vaan parasta järjestelmää, joka tuottaa Puolustusvoimien mielestä parhaan mahdollisen suorituskyvyn.

Näistä hallitus voi vapaasti valita parhaan.

Vain yksi on paras

Onko maan turvallisuus siis vaarassa, jos tuleva eduskunta ei ymmärrä, että määrä on vähintään kuusikymmentä ja mieluummin enemmän?

Sitä harvalla poliitikolla ja siviilillä on kykyä arvioida, sillä niin monimutkaisesta kokonaisuudesta on kyse. Pelkästään Puolustusvoimissa ja puolustushallinnossa konehankintaa arvioi 70 hengen tiimi, jonka jokainen jäsen on alan asiantuntija.

HX-hankkeessa korostetaan varoittavana esimerkkinä Kanadaa. Maa oli hankkimassa amerikkalaisia hävittäjiä, mutta ennen lopullista päätöstä hanke politisoitui ja nyt maassa ei saada päätettyä, mitä lopulta tulisi hankkia – paitsi ehkä käytettyjä koneita.

Kun uusi hallitus päättää hävittäjästä kahden vuoden päästä, sillä on siis pöydällään yksi paras ja mahdollisesti neljä muuta vaihtoehtoa. Hallitus voi halutessaan vetää pakasta jonkun toiseksi jääneen mutta se ei ole kovin todennäköistä.

Se sijaan tuleva hallitus voi hyvinkin päättää, että valitaan Puolustusvoimien esittämä kone mutta vähemmän kuin 64. On aivan oikein, että demokratiassa kyseenalaistetaan myös Puolustusvoimien esittämiä totuuksia, vaikka hävittäjistä ei mitään ymmärtäisikään.

Kahden vuoden päästä ratkeaa, kuinka paljon tuon maagisen luvun alle hallituksen rohkeus riittää.

