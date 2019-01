Saksa kärsii kroonisesta hoitajapulasta – Hallitus kampanjoi hoiva-alan imagon kohottamiseksi

Saksassa on auki on noin 38 000 hoiva-alan työpaikkaa, suuri osa vanhustenhoidossa.

Saksassa hallitus on ryhtynyt toimiin hoiva-alan työvoimapulan helpottamiseksi.

Hoiva-ala on Saksassa ollut jo pitkään huonossa maineessa: työntekijöitä on liian vähän ja he uupuvat kasvavan työtaakan alle.

Alalla on auki on noin 38 000 työpaikkaa – sairaanhoitajille, lähihoitajille, terapeuteille ja muille ammattilaisille, kertoo Deutsche Welle (siirryt toiseen palveluun). Suuri osa avoimista työpaikoista on vanhustenhoidossa.

Hallitus lupasi viime kesänä aloittaa kampanjan uusien työntekijöiden houkuttelemiseksi. Maanantaina terveysministeri Jens Spahn, perheministeri Franziska Giffey sekä työ- ja sosiaaliministeri Hubertus Heil allekirjoittivat listan 111 konkreettisesta toimenpiteestä.

Hallitus lupaa vuoden 2020 alusta lisätä hoiva-alan koulutuspaikkoja 5 000:lla, tekee koulutuksesta maksuttoman ja aloittaa mainoskampanjan.

Tavoitteena on lisätä alalle valmistuvien määrää 10 prosentilla vuoteen 2023 mennessä.

Moni hoitaja kokee, että hoivatyötä ei arvosteta. EPA

– Jos nuori ihminen nyt haluaa alkaa hoitajaksi, hänen vanhempansa eivät välttämättä ilahdu. Suurin osa todenäköisesti yrittää suostutella valitsemaan jonkin toisen alan, terveysministeri Spahn sanoi tiedotustilaisuudessa maanantaina.

Tarkoituksena on, että tulevaisuudessa hoivatyötä voisi suositella hyvällä omallatunnolla.

– Että vanhemmat voisivat sanoa: hyvä valinta, tuemme sinua siinä.

Hoivatyön tarve kasvaa, kun väestö ikääntyy

Hoiva-alan työntekijöiden apua tarvitsee lähivuosikymmeninä väestön ikääntyessä yhä useampi saksalainen.

Kun vuonna 2017 hoivaa tarvitsevien määrä oli 3,3, miljoonaa, luvun ennustetaan kasvavan 4 miljoonaan vuoteen 2030 ja 5,3 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä.

Saksassa työskentelee hoitajia myös esimerkiksi Kiinasta. Jens Wolf / EPA

Ilmapiiri hoivatyössä on kuitenkin tällä hetkellä huono.

Tammikuussa tehdyn tutkimuksen mukaan 74 prosenttia hoitajista, lääkäreistä, hoidettavista ja heidän omaisistaan uskoo, että hoivatyötä ei pidetä arvossa Saksan politiikassa.

Työntekijäjärjestöjen mielestä koulutuksen lisäksi olisi syytä parantaa hoiva-alan työoloja ja palkkausta. Saksan hoiva-alan ammattiliittojen kattojärjestö DPR (siirryt toiseen palveluun) on vaatinut hallitusta luomaan alalle 100 000 uutta työpaikkaa.

– Koulutus ei auta, jos työolot eivät muutu. Opiskelijat huomaavat jo koulutuksen aikana, että työ ei ole houkuttelevaa, DPR:n puheejohtaja Franz Wagner sanoo. (siirryt toiseen palveluun)

Hoiva-alan työntekijäjärjestöt vaativat myös parempaa palkkaa. Sascha Steinbach / EPA

Hoitajia Itä-Euroopasta

Saksa on yrittänyt paikata työvoimapulaa värväämällä hoitajia ulkomailta (siirryt toiseen palveluun), erityisesti itäisen Euroopan maista.

Tämä ei kuitenkaan ratkaise koko ongelmaa.

– Ulkomailta tulevat hoivatyöntekijät haluavat kunnolliset työolot samalla tavalla kuin saksalaiset, työntekijäjärjestö DPR:n Wagner sanoo.

Koulutettujen nuorten aivovuoto Saksaan ei myöskään välttämättä ole hyvä asia lähtömaiden kannalta.

– Ei ole moraalisesti oikein käyttää hyväksi muita maita vain siksi, koska emme onnistu kouluttamaan omia kansalaisiamme, Wagner toteaa.