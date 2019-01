Etelä-Savon sote-kiista käy kuumana: Savonlinnassa valmistellaan erikoissairaanhoidon ulkoistamista

Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri valmistelee erikoissairaanhoidon ulkoistamista tai yhtiöittämistä.

Sairaanhoitopiiri haluaa ulkoistamalla tai yhtiöittämällä turvata erikoissairaanhoidon palvelut ja keskussairaalan toiminnan Savonlinnan alueella. Sote-uudistuksen toteutuessa maakunnat tuottaisivat itse sote-palvelunsa.

Etelä-Savo on Lapin lisäksi toinen Suomen maakunnista, joissa toimii tällä hetkellä kaksi sairaanhoitopiiriä. Sosterin mahdollinen ulkoistamispäätös sitoisi sote-uudistuksen toteutuessa myös tulevaa maakunnallista sote-toimijaa.

– Itä-Savo on aluetta, jossa on hyvin paljon ikääntynyttä väestöä. Palvelutarve on suuri, etäisyydet ovat pitkiä ja asutus harvaa. Täällä tarvitaan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteispäivystysyksikkö ja sen mukana myös sairaala. Tämä on se näkökulma, jolla palvelut Savonlinnassa turvataan, sanoo Sosterin hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen.

Sote-uudistuksen valmistelu ei ole miellyttänyt

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu ei ole miellyttänyt Savonlinnan seudulla ja esimerkiksi sairaaloiden työnjaosta Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Essoten kanssa ei ole päästy sopuun. Nousiaisen mukaan ulkoistamispohdinta on monen asian summa.

– Lähtökohtana on varautuminen sote- ja maakuntauudistukseen ja sairaalapalvelujen turvaaminen. Maakuntavalmistelun lähtökohtana oli, että maakunnassa on kaksi perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystysyksikköä. Tämän varmistamisesta on nyt Savonlinnan osalta kyse myös pitkälle tulevaisuuteen, Sosterin hallituksen puheenjohtaja Nousiainen toteaa.

– Maakuntavalmistelu tähtää vahvasti 18 maakunnan malliin. Jos nykyisistä sairaanhoitopiireistä siirrytään maakunnallisiin sote-toimijoihin, on Savonlinnan keskussairaalan tulevaisuuden suhteen isoja kysymysmerkkejä. Maakunnan tuleva haasteellinen taloustilanne myös johtanee merkittäviin supistamisiin palvelurakenteessa, sanoo Sosterin kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro.

Savonlinnasta on Mikkelin keskussairaalaan matkaa 103 kilometriä. Nousiainen sanoo, että maakuntauudistuksen valmistelu on herättänyt huolta palveluiden säilymisestä.

– Olen tehnyt maakuntauudistuksen ohjausryhmässä useita esityksiä, että Savonlinnan päivystyspalvelut kirjattaisiin maakuntavalmisteluun. Esitykset eivät ole saaneet myönteistä vastakaikua.

Ratkaisuja tehdään jo ennen kesää

Sosterin kuntayhtymäjohtaja Peitsaro vertaa Savonlinnan tilannetta Meri-Lappiin.

– Haemme samankaltaista ratkaisua kuin Lapissa, missä Rovaniemen ja Kemin sairaalat eivät päässeet yhteisymmärrykseen sairaaloiden roolista ja tulevaisuudesta. Kemissä perustettiin yhteisyhtiö, jossa Mehiläinen on viidentoista vuoden sopimuksella palveluntuottajana. Päätös tehtiin Kemissä samankaltaisin perustein kuin nyt.

Nousiaisen mukaan Sosteri aikoo tehdä ratkaisuja ulkoistamisen tai yhtiöittämisen suhteen pikavauhdilla.

– Asiat etenevät suhteellisen nopeasti. Lopulliset päätökset tehdään muutaman viikon sisällä, jonka jälkeen kilpailutamme toimijat. Lopullinen ratkaisu tehdään jo ennen kesää, Nousiainen toteaa.

