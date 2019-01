Tuore kysely paljastaa karun arjen Attendolla: Potilas jää kuoleman hetkellä yksin, turvallisuus vaarantuu kiireen takia, aika kuluu siivouksessa

Attendo-konsernissa työskentelevät vanhuspalvelujen tehyläiset hoitajat kertovat henkilöstökuluissa tehtyjen säästöpäätösten osuvan suoraan hoidettaviin vanhuksiin.

Heidän kertomansa mukaan aika kuluu muuhun kuin potilastyöhön, koska väkeä ei ole tarpeeksi. Tuloksena potilasturvallisuus vaarantuu ja hoidettavat vanhukset joutuvat virumaan joskus karmivissa oloissa. Ruokailuvälit jäävät liian pitkiksi eikä aikaa riitä ulkoiluun tai viriketoimintaan.

Hoitokotien ankea arki paljastuu sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn tekemästä kyselystä (siirryt toiseen palveluun) Attendo-konsernissa työskenteleville tehyläisille. Tehyn Attendoa koskevaan kyselyyn vastasi 300 Tehyn jäsentä, joista valtaosa työskentelee vanhuspalveluiden parissa.

Yksityisten vanhuspalvelujen toiminta on ollut viime päivät julkisuudessa, koska vähäisen henkilöstömäärän takia vanhusten hoito on jäänyt retuperälle. Nyt Tehyn kyselyn vastauksista käy ilmi, että myös Attendossa tehdään kyseenalaisia säästöpäätöksiä, jotka kohdistuvat henkilöstömitoitukseen ja henkilöstökuluihin sekä vaikuttavat hoidon laatuun.

Kaksi hoitajaa aamuvuorossa ja 15 asukasta, joista osa nostimella liikuteltavia ym. Paljon hoitoa tarvitsevia. Siihen päälle ruokahuolto eli ruuan lämmitys ja tarjoilu, astioiden keräys ym. Ja se kaikki pois asukkaiden hoidosta. Tehyläinen hoitaja

Kiire vaivaa hoitajia, ja jopa 70 prosenttia vastaajista koki, ettei heillä ole aikaa vastata potilaan tarpeisiin. Henkilökuntaa puuttuu jatkuvasti työvuoroista ja erityisesti viikonloppuisin on liian vähän työntekijöitä. Lisäksi hoitajat joutuvat tekemään avustavia tehtäviä kuten siivousta ja ruokahuoltoa.

Kyselyn ehkä huolestuttavin viesti on, että 56 prosenttia koki potilasturvallisuuden vaarantuneen viimeisen kuuden kuukauden aikana. Esimerkiksi muistisairaita potilaita jä valvomatta yhteisissä tiloissa, sattuu kaatumisia ja lääkkeiden jakelussa voi olla puutteita.

Sydäntäraastavin kokemus hoitajilla on saattohoidosta – tai sen puuttumisesta. Hoitajat kertovat, että potilas lääkitään, mutta hän saattaa jäädä yksin kuoleman hetkellä. Vastaajista 68 prosenttia kertoi, ettei saattohoitotilanteisiin saada lisää henkilöstöä.

Meillä on sama miehitys aina, ihan sama missä kunnossa asukkaat ovat. Välillä jää saattohoidossa oleva potilas vähän heitteille, kun pitää palvella muita asukkaita eikä voi olla saattohoitopotilaan kanssa niin paljon kuin haluaisi. Tehyläinen hoitaja

Tehyläiset kertovat Attendon harrastavan samaa kuin jo muista yksityisistä vanhuspalveluista on paljastunut: työvuorolistoihin merkitään haamutyöntekijöitä, jotka eivät työskentele kyseisessä työvuorossa tai he eivät enää ollenkaan tee töitä kyseisessä yksikössä. Toinen keino on merkitä työvuoroihin henkilöitä, jotka eivät tee todellisuudessa hoitotyötä.

Vastaajista 47 prosenttia kertoi, että työnantaja on painostanut pitämään kertyneet ylityöt yksinkertaisina vapaina, jolloin normaaleja ylityökorvauksia ei makseta.

