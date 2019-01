Syyttäjä vaatii: Venezuelan presidentiksi julistautunut Guaido kotiarestiin, varat jäädytettävä

Venezuelan pääsyyttäjä haluaa, että presidentiksi viime viikolla julistautuneen parlamentin puhemiehen Juan Guaidon toimet tutkitaan, hänen varansa jäädytetään ja hänet asetetaan matkustuskieltoon.

Syyttäjä haluaa selvittää, onko Guaido rikkonut lakia hallituksen vastaisissa toimissaan. Hän ei kuitenkaan yksilöinyt, mistä mahdollisista rikoksista Guaidoa voitaisiin epäillä.

Guaido sanoi, että hän on varautunut mahdolliseen vangitsemiseen.

Muun muassa Yhdysvallat tunnusti Guaidon Venezuelan johtajaksi, ja esti käytännössä nykyistä johtajaa, presidentti Nicolás Maduroa nostamasta kultavaroja Britannian keskuspankista (siirryt toiseen palveluun).

Lisäksi Yhdysvaltain presidentin hallinto päätti asettaa pakotteita venezuelalaista öljyä vastaan. (siirryt toiseen palveluun)

Esimerkiksi Venäjä on asettunut Maduron taakse ja on tuominnut pakotteet lainvastaisina. Venäjällä asiantuntijat arvioivat, että Venezuelalla voi olla edessään vaikeuksia hoitaa lainojaan, joita se on ottanut Venäjän lisäksi Kiinasta.

Yhdysvallat varoitti kansalaisiaan matkustamasta Venezuelaan

Venezuelalaissyyttäjän vaatimus jäädyttää Guaidon varat tuli sen jälkeen, kun Yhdysvaltain valtiovarainministeriö kertoi, että osa Venezuelan amerikkalaispankeissa sijaitsevista varoista on annettu oppositiojohtaja Guaidon hallintaan.

Joidenkin arvioiden mukaan Nicolas Maduro pitää kiinni vallankahvasta niin kauan kuin hänellä on armeijan tuki takanaan.

Yhdysvallat on varoittanut kansalaisiaan matkustamasta Venezuelaan. Yhdysvallat on myös tyhjentänyt pääkaupungissa sijaitsevan konsulaatinsa lähes kokonaan.

Oppositiojohtajat Venezuelassa aikovat jatkaa hallituksen vastaisia mielenosoituksia tällä viikolla.

Viime viikon levottomuuksissa kuoli ainakin 40 ihmistä.

Lähteet: Reuters, AP, AFP