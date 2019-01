Kaikkien yksityisten päiväkotien rakennusluvat syyniin Helsingissä – taustalla epäily jopa asbestista tai vaarallisista aineista

Helsingin kaupunki tarkistaa rakennusluvat kaikilta 130 yksityiseltä päiväkodilta, joiden kanssa sillä on sopimus. Asiasta kertoo Svenska Yle.

Tarkastuksen taustalla on Ankkalampi-päiväkotiyrityksen ympärillä vellova kohu. Viime päivinä on selvinnyt, että yksityisellä päiväkotiyrityksellä on seitsemän luvatonta päiväkotia, joilta puuttuu rakennuslupa. Esimerkiksi Ankkalammen Lauttasaaren-päiväkodin tapauksessa Helsingin kaupunki pitää mahdollisena, että varastona olleessa tilassa voi olla asbestia tai jäämiä vaarallisista aineista.

Vaikka kaikki yksityiset päiväkodit joutuvat nyt syyniin, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Eeva Tiihonen uskoo, että suurimmalla osalla yksityisistä päiväkodeista tilanne on hoidossa.

– Oletan, että meidän yksityisillä päivähoitokeskuksilla on kaikki kunnossa. Tietysti meidän pitää tutkia asia, kun tällaisia seikkoja on noussut esiin, sanoo Tiihonen.

Tiihosen mukaan tarkastuksen tulee hoitamaan kaupungin rakennusvalvonta ja sen arvioidaan kestävän noin puoli vuotta.

Lue lisää:

Useita yksityisiä päiväkoteja toiminut ilman asianmukaista rakennuslupaa Helsingissä – listasimme päiväkodit, joilla ei ole rakennuslupaa