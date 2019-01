"Valkoinen kurittaja" iskee nyt ennätysvoimalla Yhdysvalloissa: Jopa -46 asteen pakkaset

Mäenlasku on kohta mahdotonta osassa Yhdysvaltoja, kun jopa kylmempää säätä kuin pohjoisnavalla, on luvassa. Kuva Washingtonista, jonne satoi tammikuun puolivälissä yli 27 senttimetrin lumikerros.

Mäenlasku on kohta mahdotonta osassa Yhdysvaltoja, kun jopa kylmempää säätä kuin pohjoisnavalla, on luvassa. Kuva Washingtonista, jonne satoi tammikuun puolivälissä yli 27 senttimetrin lumikerros. Erik S. Lesser / EPA

Arktisilta alueilta saapunut kylmä ilmamassa laskee lämpötilat ennätysalas Dakotasta Maineen. Kylmä rintama ulottuu niinkin etelään kuin Alabamaan ja Georgiaan saakka.

Satoja kouluja on suljettu ja tuhatkunta lentoa on jouduttu perumaan – esimerkiksi Atlantaan, missä vain muutaman päivän kuluttua on tarkoitus pelata huippusuosittu Super Bowl.

Chicagoon ja Pohjois-Illinoisiin on ennustettu –46 asteen pakkasia. Koulu on huomisen osalta peruttu Chicagossa arviolta 360 000 oppilaalta.

Viranomaiset ovat varoittaneet vetämästä syvään henkeä ulkona ja välttämään puhumista. Chicagossa ilmaa on kuvailtu jopa kylmemmäksi kuin pohjoisnavalla.

Pakkaslukemat ovat kovia melkein missä tahansa, mutta eri toten alueilla, joissa sellaisiin ei ole osattu varautua eli varsinkin etelämpänä.

Kylmän sään mukana on tullut myös runsaita lumisateita ja jäätävää tihkua. Esimerkiksi Wisconsinissa lunta on ennusteiden mukaan tulossa jopa 60 cm.

Jäätävä säärintama kiertää tavallisesti pohjoisnavan ympärillä, mutta jostain syystä se on löytänyt tiensä nyt Amerikan mantereelle.

Tiedemiehet ovat selittäneet, että äärimmäiset sääilmiöt johtuvat ilmastonmuutoksesta.

