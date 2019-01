Hoivakotiongelmista syytetyn Attendon toimitusjohtaja pysyy yrityksen johdossa – "Saan lisää tarmoa tämmöisestä"

Attendon toimitusjohtaja Pertti Karjalainen ei aio erota tehtävästään Esperi Caren toimitusjohtajan Marja Aarnio-Isohannin tavoin nyt vellovan hoivakotiskandaalin takia.

Päinvastoin, tiukka paikka antaa hänelle pikemminkin "tarmoa", kuten hän kertoi tiistaina Ylen TV-uutisissa juuri ennen alkavaa A-studiota.

– Eroaminen olisi väärä ratkaisu tässä tilanteessa. Päinvastoin, saan lisää tarmoa tämmöisestä ja ponnekkaasti me tartumme näihin asioihin, Karjalainen sanoi.

Ylen selvityksen mukaan Attendo on painiskellut vuosia samankaltaisten laiminlyöntiongelmien kanssa kuin Esperi Care. Pääsyynä ongelmiin on se, että hoitohenkilökuntaa on liian vähän.

Hoitajia vähän saatavilla

Selitykseksi havaittuihin puutteisiin Karjalainen sanoi tiistai-illan A-Studiossa henkilöstön huonon saatavuuden.

– Riittämättömyyden tunne ja tietynlainen kiire. Se on varmaan se, johon tämä eskaloituu tällä hetkellä, Karjalainen sanoi.

Hän myönsi jakavansa hoitohenkilökunnan tunteen kiireestä, joka tuli ilmi tiistaina Tehyn julkaisemasta kyselystä Attendon tehyläisille hoitajille. Siinä yli 70 prosenttia kyselyyn vastanneista koki, ettei heillä ole aikaa vastata potilaan tarpeisiin. Hoitajat valittavat, että heidän aikansa kuluu muuhun työhön, kuten siivoamiseen.

Karjalainen kuitenkin väisti kysymyksen henkilöstön riittämättömydestä vetoamalla THL:n viime keväänä tekemään tutkimukseen, jonka mukaan Attendon hoitajien keskimääräinen mitoitus asiakasta kohden oli 0,57 eli saman verran kuin muillakin.

Karjalainen sanoi, että kaikki palaute pitää heidän nöyrästi ottaa vastaa ja käydä läpi. Hän korosti sitä, että tärkeintä on, että korjaavia toimia tehdään. Näin on hänen mukaansa myös tehty.

Aliravitsemus voinut syntyä jo kotona

Ohjelmassa kerrottiin muun muassa Attendo Laaksolahden ongelmista. Hoivakodissa olleista vanhuksista oli aluehallintoviraston (avi) tarkastuksen mukaan 17 aliravittuja. Heidän painoindeksinsä oli niin alhainen, että ennenaikaisen kuoleman riski oli avin mukaan lisääntynyt.

Karjalainen kertoo tutustuneensa Laaksolahden tapaukseen syvällisesti. Hän viittasi ongelmien syntyneen jo mahdollisesti vanhusten kotona, jossa ruoan saaminen on jo heikentynyt – ja paljastuneen vasta heidän oltuaan hoidossa. Karjalainen sanoi painoindeksin mukaan aliravituiksi osoittatuneita olleen seitsemän.

– Kun kuulimme asian, käynnistimme keittiön ja ravitsemuksemme kanssa prosessin, jossa asia saatettiin kuntoon ja aloitettiin lisäravinteiden käyttäminen niille asukkaille, joilla oli vaikeuksia syömisen kanssa.

Tehtävänä antaa resurssit

Karjalainen on taustaltaan lääkäri. Kun häneltä kysyttiin, kuinka hänen oma lääkärin etiikkansa vastaa nykytilanteeseen, Karjalainen vastasi pyrkivänsä tekemään parhaansa.

– Minun pitää tehdä oma parhaani organisaatiossa ja yrittää antaa sellaiset resurssit ja puitteet tälle toiminnalle, että voimme siihen tehdä korjauksia. Se on se, mitä minä voin parantaa, Karjalainen sanoi.

Kun Karjalaiselta tivattiin, eikö vaikka siivojia voisi palkata, jotta hoitajat voisivat keskittyä hoitamiseen eikä siivoamiseen, hän vetosi siihen, että eivät hoitajat pelkästään siivoa.

Tehyn kyselyn mukaan hoitajat kuitenkin kokevat, että juuri muut työt, kuten siivoaminen ja ruoan lämittäminen, vievät heiltä ajan varsinaisesta hoitotyöstä.