Venezuelassa korkein oikeus kielsi oppositiojohtajan poistumisen maasta ja jäädytti tämän pankkitilit

Venezuelan korkein oikeus kieltää maan presidentiksi julistautuneen Juan Guaidón poistumisen maasta. Oikeus on lisäksi jäädyttänyt oppositiojohtajan pankkitilit.

Korkeimman oikeuden presidentin mukaan Guaidó ei saa poistua maasta ennen kuin tutkinta on saatu päätökseen.

Venezuelan oikeusministeri Tarek William Saab pyysi tiistaina maan korkeinta oikeutta asettamaan Guaidón matkustuskieltoon ja vaati tämän varojen jäädyttämistä. Presidentti Nicolas Maduroa tukevan Saabin mukaan pyyntö oli osa parlamenttia koskevaa tutkimusta, jonka korkein oikeus määräsi viime viikolla.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin turvallisuusneuvonantaja John Bolton puolestaan varoitti aiemmin vakavista seurauksista, jos Venezuelan hallinto kajoaa Guaidóon.

Yhdysvallat kertoi tiistaina siirtäneensä Venezuelan Yhdysvalloissa olevat pankkitilit Guaidón hallintaan, jotta Maduro ei pääsisi niihin käsiksi jättäessään tehtävänsä.

Yhdysvallat myös kehotti kansalaisiaan olemaan matkustamatta Venezuelaan. Sen mukaan matkailijat voivat altistua Venezuelassa rikoksille tai pidätyksille, minkä lisäksi maan terveydenhuolto ei toimi ja Yhdysvaltain suurlähetystön mahdollisuudet auttaa matkailijoita ovat rajalliset.

YK: Yli 40 tapettu, satoja pidätetty

Viikon kestäneiden protestien aikana Venezuelassa on tapettu runsaat 40 ihmistä ja pidätetty ainakin 850, kertoi YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto. Sen mukaan ainakin 26 ihmistä kuoli jouduttuaan tiettävästi Venezuelan turvallisuusjoukkojen tai hallitusta tukevien aseryhmien ampumiksi mielenosoituksissa.

– Lisäksi ainakin viisi ihmistä kuoli turvallisuusjoukkojen tekemissä laittomissa kotietsinnöissä köyhillä asuinalueilla, toimiston tiedottaja Rupert Colville kertoi. Hänen mukaansa etsintöjä tehdään yleensä yön pikkutunteina lähiöissä, joissa on edellisenä päivänä järjestetty mielenosoitus. Colvillen mukaan 850 pidätetyn joukossa on 77 lasta, joista osa on vain 12-vuotiaita.

Valtaosa pidätetyistä otettiin kiinni viime viikon keskiviikon suurmielenosoituksen jälkeen.

Guaido julistautui presidentiksi noin viikko sitten

Venezuelan parlamentin puhemiehenä toimiva Guaidó julistautui viime viikolla maan virkaa toimittavaksi presidentiksi. Pian tämän jälkeen Trump ilmoitti Yhdysvaltojen tunnustavan Guaidón aseman. Monet muut länsimaat ovat sanoneet tunnustavansa Guaidon Venezuelan tilapäiseksi presidentiksi, jos kriisivaltion hallinto ei ilmoita uusista presidentinvaaleista.

Maduro vannoi virkavalansa toiselle kaudelleen noin kolme viikkoa sitten, mutta muun muassa Venezuelan oppositio, Yhdysvallat ja EU eivät ole tunnustaneet hänen vaalivoittoaan.

Maduron presidenttikaudella Venezuelan talousvaikeudet ovat muuttuneet katastrofaalisiksi. Miljoonien prosenttien vuosittainen hyperinflaatio on vienyt maan valuutalta bolivarilta arvon, ja tavallisella kansalla on alituinen pula ruuasta. Samaan aikaan Maduro on takertunut valtaansa yhä tiukemmin.

Vuonna 2016 Maduron tukijat menettivät enemmistönsä maan parlamentissa, mutta Madurolle lojaali korkein oikeus vei parlamentilta toimivallan seuraavana vuonna.

Lähteet: AFP