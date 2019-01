Heini Pirttijärvi Esperi Caren vt. toimitusjohtajaksi

Yksityisen hoivapalveluyhtiö Esperi Caren vt. toimitusjohtajaksi on nimitetty Heini Pirttijärvi, kertoo yhtiön hallitus. Pirttijärvi aloittaa tehtävässä välittömästi.

Pirttijärvi siirtyy Esperi Careen Saga Caren liiketoimintajohtajan tehtävästä. Saga Care on Esperi Caren tytäryhtiö.

– On selvää, että tulen vt. toimitusjohtajaksi tilanteeseen, joka on pahasti tulehtunut. Tämä on ollut tärkeä herätys meille kaikille. Lähdemme nyt takamatkalta rakentamaan luottamusta, asukkaidemme ja heidän omaistensa, henkilöstön ja kuntien kanssa. Tässä tilanteessa tärkein tehtäväni on varmistaa, että asukkaamme saavat turvallista hoivaa ja osaava henkilöstömme saa työrauhan, Pirttijärvi sanoo tiedotteessa.

Pirttijärvi on toiminut aiemmin myös Evidensia Lääkäripalveluiden toimitusjohtajana ja henkilöstöjohtajana Stockmann-konsernissa. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri.

Esperi Caren toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni irtisanoutui tehtävästään tiistaina. Esperi Caren hoivakodeissa paljastuneet epäkohdat ovat olleet mediassa runsaasti esillä viime päivinä.

Perjantaina Valvira ilmoitti keskeyttävänsä yhtiön hoivakodin toiminnan Kristiinankaupungissa, kun yhden asiakkaan epäiltiin kuolleen hoitovirheen takia.

