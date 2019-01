Vankilaan vasta ikuisuuksien kuluttua tuomiosta –Apulaisoikeuskansleri arvostelee hovioikeuksia

Pisimmillään tuomittu on päätynyt vankilaan useita vuosia oikeudenkäynnin päätyttyä.

Apulaisoikeuskansleri arvostelee hovioikeuksia jatkuvasta tuomioiden jakelun laiminlyönnistä. Laajemman selvityksen taustalla on esimerkiksi tapaus, jossa tuomittu päätyi vankilaan yli kaksi vuotta hovioikeuden tuomion antamisen jälkeen.

Apulaisoikeuskanslerin selvityksessä kyse on laajasta ja pitkäaikaisesta ongelmasta, jotka koskevat lähes jokaista hovioikeutta.

– Rangaistusten täytäntöönpano on rikosvastuun toteuttamisen ja uskottavan rikosoikeudellisen järjestelmän olennainen osa, sanoo apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen tiedotteessa.

Käytännössä tuomion jälkeen oikeus ilmoittaa tuomiosta esimerkiksi Rikosseuraamuslaitokselle, joka hoitaa Suomen vankiloita. Tätä tiedonvälitystä on tapahtunut pitkällä viiveellä useissa kymmenissä tapauksissa.

Joissakin tapauksissa ongelmana on ollut sähköinen niin kutsuttu Ritu-sovellus puutteineen. Vaikka siihen on tehty selvitystyön aikana muutoksia ja henkilökuntaa on koulutettu, sovelluksen hankaluudet selittävät vain pienen osan tapauksista.

– Viivästys voi äärimmillään merkitä täytäntöönpanon raukeamista, jolloin rikosvastuu jää kokonaan toteutumatta, Puumalainen sanoo.