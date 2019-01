Asiantuntijat lyttäävät Oulun päätöksen lopettaa turvapaikanhakijoiden päiväkotivierailut: "Lähellä rasistista tapaa hahmottaa maailmaa"

Oulussa turvapaikanhakijoiden tutustumiskäynnit kouluihin ja päiväkoteihin on lopetettu.

Tästä on kyse Oulun kaupunki on väliaikaisesti lopettanut turvapaikanhakijoiden tutustumiskäynnit kouluihin ja päiväkoteihin

Päätöksen taustalla on Oulussa viime aikoina esille nousseet seksuaalirikosepäilyt ja niiden synnyttämät kysymykset tutustumiskäynteihin liittyen.

Poliisin mukaan tutustumiskäynteihin ei ole liittynyt turvallisuusriskejä.

Oulussa tehty päätös herättää Ylen haastattelemissa asiantuntijoissa ihmetystä.

Maanantaina järjestetyssä Oulun kaupungin turvallisuusinfossa kerrottiin kaupungin päätöksestä lopettaa toistaiseksi turvapaikanhakijoiden tutustumiskäynnit kouluihin ja päiväkoteihin. Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilän mukaan tilanne päätettiin rauhoittaa huoltajilta tulleiden kysymysten ja palautteen vuoksi.

– Toimijoiden kanssa on sovittu, että nyt ei kannata suunnitella tämäntyylisiä vierailuja. Ihmisillä on selvästi ollut kysyttävää, että mistä on kysymys ja ovatko vierailut jollain tavalla turvallisuusriski, Penttilä sanoo.

Palautteiden ja kysymysten taustalla ovat viime aikoina Oulussa esiin tulleet alaikäisiin kohdistuneet seksuaalirikosepäilyt. Apulaispoliisipäällikkö Arno Karnarannan mukaan poliisin tietoon ei kuitenkaan ole tullut riskejä vierailuihin liittyen.

Asiantuntijat: harkitsematon päätös

Oulussa tehty päätös herättää Ylen haastattelemissa asiantuntijoissa ihmetystä. Tampereen yliopiston mediakulttuurin professori Mikko Lehtosen mukaan tutustumiskäyntien lopettaminen vaikuttaa harkitsemattomasti tehdyltä.

– Halutaan ikään kuin näyttää päättäväisiltä ja lähettää sellainen viesti, joka saattaa olla itse asiassa tämän ongelman ratkaisemisen kannalta pikemminkin lisäongelmia aiheuttava.

Lehtonen näkee, että turvapaikanhakijoiden niputtaminen erilliseksi, yhdenmukaiseksi ryhmäksi on huolestuttavaa.

– Rohkenisin jopa sanoa, että tässä ollaan aika lähellä rasistista tapaa hahmottaa maailmaa.

Eri toimijat, kuten esimerkiksi Punainen Risti ja hyvinvointi-, yhteisö- ja koulutuspalveluja toteuttavaVuolle Setlementti ovat järjestäneet turvapaikanhakijoille ja muille ryhmille vastaavia tutustumiskäyntejä Oulussa vuosien ajan. Lisäksi kouluilla on ollut erilaisia toimintatapoja vierailujen suhteen ja henkilökunta on voinut kutsua vierailijoita omatoimisesti.

Vierailujen aikana paikalla on aina ollut päiväkotien tai koulujen henkilökuntaa. Nyt tehty päätös koskee nimenomaan turvapaikanhakijoiden vierailuja.

Lehtosen mukaan tämä saattaa pahentaa Oulussa jo valmiiksi kiristynyttä ilmapiiriä. Samalla se voi korostaa vastakkainasettelua.

– Ei se sitä ainakaan hälvennä.

– Jos olisin itse niin sanotun maahanmuuttajayhteisön jäsen, niin en välttämättä saisi tästä sellaista viestiä, että niin sanottu kantaväestön kulttuuri haluaisi minut osaksi omaa kulttuuriaan, Lehtonen jatkaa.

Ristiriitainen signaali

Tamperelainen yrittäjä, muutosjohtamisen konsultti ja entinen turvapaikanhakija Rajkumar Sabanadesan pitää Oulussa tehtyä päätöstä suorastaan typeränä. Myös hänen mukaansa päätös lähettää ristiriitaisen signaalin.

– Yksi julkisessa keskustelussa esille nostettu perusperiaate on ollut, että ongelmia voidaan minimoida vain ja ainoastaan integroimalla maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat valtaväestöön. Samalla on tarkoitus mahdollistaa työllistymistä ja paikallisiin ihmisiin tutustumista.Tuohan menee aivan toiseen suuntaan.

Sabanadesan kertoo ymmärtävänsä, että kansalle yritetään viestiä, että asian eteen tehdään jotain ja turvallisuutta yritetään parantaa. Hänen mukaansa päätöksen voi kuitenkin tulkita yksilöihin kohdistuvien epäilyjen takia yhteisölle annettuna rangaistuksena. Sabanadesan muistuttaa, että suurin osa maahanmuuttajista tai turvapaikanhakijoista ei tee tämän tyyppisiä rikoksia.

– Siinä mielessä yhteinen rangaistus on huono asia, mutta inhimillisellä tunnetasolla ymmärrän päätöksen täysin.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiän kommentoi Ylelle sähköpostitse, että uusien päätösten ja toimenpiteiden oikeasuhtaisuutta ja relevanssia kannattaa miettiä tarkkaan.

– Ennakkoluuloissa on usein kyse siitä, että yhdistämme yksilöön liittyviä kielteisiä piirteitä hänen edustamaansa ryhmään eli yksinkertaistettuna, kun jotkut syyllistyvät rikoksiin, kaikkia pidetään rikollisina.

Pimiä muistuttaa, että päätös ei täytä syrjinnän tunnusmerkkejä, koska ei ole olemassa yleistä oikeutta päiväkodeissa vierailuun.

Väliaikainen ratkaisu

Sivistys- ja kulttuurijohtaja Penttilä korostaa, että tehty päätös on väliaikainen. Huoltajien kanssa on tarkoitus käydä faktoihin perustuvaa keskustelua tutustumiskäynneistä ja turvallisuusriskeistä.

– Ihan lähipäivinä kouluille ja päiväkodeille annetaan tarkemmat ohjeet käydä huoltajien kanssa avoimesti asia läpi ja kertoa, mistä on kysymys.

Penttilä sanoo tunnistavansa päätöksen herättämät kysymykset.

– En halua olla omilla päätöksilläni edesauttamassa vastakkainasettelun syntymistä, Penttilä painottaa.