Tuskan festivaalialue käännetään ympäri: Pääportti Kalasataman metron luokse, rannekkeenvaihto Redissä

Ensi kesänä 40 000 hevaria kulkee Tuska-festivaalille uutta reittiä, sillä metallimusiikin tapahtuman pääportti muuttaa Kalasataman metroaseman läheisyyteen.

Festivaaliyleisö halutaan ohjata Suvilahden festivaalialueelle Kalasataman metroaseman kautta, koska saapuminen edelliselle pääportille Sörnäisen Rantatien puolella koettiin hankalaksi.

– Nyt olemme kääntäneet festivaalialueen ympäri niin, että Kalasataman metroasema on hyvinkin lähellä meidän uutta pääporttia, sanoo Tuska-festivaalin pääsuunnittelija Jenni Kääriäinen.

Kääriäisen mukaan Tuska-vieraat ovat aikaisemmin saapuneet festarialueelle pääosin Sörnäisen suunnasta, josta he ovat kulkeneet vilkkaan Sörnäisen Rantatien yli Parrukadulle, jonka tuntumassa pääsisäänkäynti on ollut. Sörnäisistä on alle kilometrin kävelymatka festivaalialueelle, mutta ongelmana on ollut vilkkaasti liikennöidyn Sörnäisten Rantatien ylittäminen.

Neuvonta ja rannekkeenvaihtopiste Redissä

Uutta on myös se, että Tuskan festivaaliyleisöä ohjataan ensi kesänä kulkemaan kauppakeskus Redin kautta. Kauppakeskukseen tulee Tuskan tapahtumakeskus: neuvonta, rannekkeenvaihtopiste, auto- ja pyöräparkit, taidegalleria sekä fanitavaran myyntipiste.

– Rediin voimme rakentaa palveluita, jotka toivottavasti nopeuttavat entisestään rannekkeiden vaihtoa ja muuta, sanoo Kääriäinen.

Hän visioi, että uusi pääsisäänkäynti Redin vieressä helpottaisi esimerkiksi lapsiperheiden saapumista Tuskaan, kun auton voi jättää parkkiin hyvin lähelle.

Aloite pääportin ja muiden palveluiden siirtämisestä Rediin tuli Tuska-festivaalilta. Syyskuussa avattu kauppakeskus Redi on kärsinyt alkutaipaleellaan asiakaskadosta. Markkinoinnin asiantuntija Janina Pohja Redistä uskookin, että järjestely hyödyttää sekä festivaalikävijöitä että kauppakeskusta.

– Viimeisiä vahvistuksia vielä mietitään ja suunnitelmia hiotaan, mutta ajatuksena on, että yksi parkkikerroksista varattaisiin pelkästään Tuskan kävijöille, Pohja kertoo.

– Me uskomme, että tämä tuo hyvän muutoksen festivaalikävijöille ja tietenkin me saamme meidän tonttia tutuksi, hän jatkaa.

Suvilahdessa järjestetään ensi kesänä muitakin suuria festivaaleja, kuten Flow elokuussa. Pohjan mukaan Redin suunnitelmiin kuuluu yhteistyö kauppakeskusta ympäröivien tapahtumien kanssa myös jatkossa.

– Keskusteluja on käynnissä, hän toteaa.