Petteri Orpo: "Olen aivan aito poliittinen broileri" – Kipinä poliitikon ammattiin syttyi kun kaikki ovet aukesivat opiskelijapoliitikolle

Satakuntalaisesta Köyliöstä kotoisin oleva kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei ollut kouluaikanaan mikään supersuorittaja.

Päinvastoin. Orpo kertoo Sannikka & Ukkola -ohjelman henkilökuvahaastattelussa, että lukioaikanaan hän tuplasi kakkosluokan. Syynä oli se, että "partio, yleisurheilu, ampumahiihto, suunnistus, kalastus, retkeily ja Lallin talon rock-keikoilla käynti veivät kaiken ajan". Harrastuksia oli enemmän kuin tarpeeksi.

Poliitikon elkeet näkyivät kuitenkin jo varhain. Koulussa tukioppilaana. Opiskeluaikana ensin ylioppilaskunnan edustajistossa, sitten sen hallituksessa ja lopulta ylioppilaskunnan pääsihteerinä, mistä tuli Orpon ensimmäinen täyspäiväinen työpesti.

– Minä en ole tullut mistään muualta tunnettuna. Olen varmaankin sellainen aivan aito poliittinen broileri. En ole välttämättä ollut se, joka on ensimmäisenä valittu johonkin paikkaan, vaan sitten, kun on pidempään tehty töitä, luottamusta on kertynyt työkavereilta ja äänestäjiltä.

Orpo puhuu ihaillen siitä, miten matala kynnys Suomessa on huippupoliitikkojen pakeille.

– Oli huikea kokemus nuorelle ymmärtää, miten pieni tämä maa on. Opiskelijajärjestöjohtajalle avautuivat kaikki ovet. Muistan käyneeni tapaamassa ulkoministeri Halosta ja presidentti Ahtisaarta. Hyvin nopeasti istuinkin opetusministeri Heinosen taustaryhmässä.

– Totta kai se motivoi, kun hyvänen aika voi oikeasti vaikuttaa asioihin. Sieltä syttyi se kipinä: Miksi näitä asioita ei voisi tehdä töikseen?

Petteri Orpo kertoo Sanna Ukkolan haastattelussa lisäksi muun muassa siitä, mitkä ovat olleet hänen poliittisen ja yksityisen elämänsä vaikeimmat hetket. Ja siitä, miten hänellä vuonna 2016 Alexander Stubbin ministeriryhmän jäsenenä syntyi päätös haastaa oma puheenjohtajansa puoluejohtajakisaan.

