Mitä naiset haluavat seksiltä ja miksi heidän on vaikeaa puhua siitä? "Kiihottavinta on täydellinen hyväksytyksi tulemisen tunne"

– Ajattelen seksiä koko ajan, Minna, 39,sanoo, kun häneltä kysytään seksin merkityksestä hänen elämässään.

Minna huomasi jo nuorena, että seksi tuntui merkitsevän hänelle enemmän kuin monelle hänen seurustelukumppaneistaan. Miehet saattoivat kysyä Minnalta, oliko hän suhteessa vain seksin takia, koska hän halusi sitä niin paljon.

– Yleensä parisuhteen alussa on se vaihe, kun on paljon seksiä ja läheisyyttä, ja sitten se jostain syystä loppuu. Minulta se ei kuitenkaan lopu, hän kertoo.

Minna ja kolme muuta eri-ikäistä naista kertovat seksuaalisesta halustaan Perjantai-dokkarissa Nainen ja halu. Seksi on heille kaikille tärkeä osa elämää.

”Minulla ei ole tarvetta laittaa seksuaalisuuttani johonkin pieneen laatikkoon, jonka kaivan esiin kerran viikossa torstai-iltaisin saunan jälkeen." Minna, 39

Seksi merkitsee dokkarin naisille ainakin hauskanpitoa, itsensä tutkimista, tunteiden purkamista ja tietenkin nautintoa. Ennen kaikkea seksi on jotain, mitä naiset haluavat harrastaa häpeilemättä.

– Mieleeni on iskostunut se, että pojat saavat olla ylpeitä mennessään panemaan, niin miksen minäkin, Roosa, 19 toteaa.

– Olen vapauttanut itseni kaikista määritelmistä, mitä tulee seksiin. Seksi on minulle kokemus siinä missä mikä tahansa muukin kokemus. Voin käydä lenkillä, joogata, katsoa telkkaria, tehdä käsitöitä – tai voin harrastaa seksiä, Suvi, 26, puolestaan kuvailee suhtautumistaan seksiin.

Katja, 43, eli lapsuutensa uskonnollisessa perheessä ja ajatteli pitkään, että seksi kuuluu vain avioliittoon. Naimisissa ollessaan seksi ei kuitenkaan jaksanut juuri kiinnostaa häntä. Eron jälkeen Katja antoi itselleen luvan pohtia vapaasti sitä, mistä hän syttyy.

– Minussa avautui jokin lukko, kun tajusin, ettei minun tarvitse tuntea syyllisyyttä siitä, että nautin seksistä. Nykyään ajattelen, että seksi ei ole tärkein asia, mutta kyllä se on yksi tärkeimmistä.

Katja, 43. Riina Rinne

Seksiä parisuhteessa, ilman tai kavereiden kanssa

Kaikilla neljällä naisella on kokemusta perinteisistä parisuhteista, mutta yksiavioinen suhde ei ole heille ainoa tapa nauttia seksuaalisuudesta.

– Minulla ei ole tarvetta laittaa seksuaalisuuttani johonkin pieneen laatikkoon, jonka kaivan esiin kerran viikossa torstai-iltaisin saunan jälkeen, Minna sanoo.

Hän on harrastanut seksiä sekä parisuhteissa että niiden ulkopuolella ja ajattelee, että seksin ei tarvitse olla suhteessakaan vain kahden ihmisen välinen asia. Ryhmäseksi on Minnan mielestä yksi tapa, jolla seksuaalisuutta voi laajentaa parisuhteen sisällä.

Myös Katja on sitä mieltä, että ryhmäseksi tai seksibileissä käyminen yhdessä kumppanin kanssa ovat hyviä tapoja nauttia seksuaalisuudesta myös parisuhteessa.

Suvi oli puolestaan ajatellut pitkään, että hän kaipasi rinnalleen yhden ihmisen, jonka kanssa olisi suhteessa ja harrastaisi seksiä. Hänen ajatuksensa kuitenkin muuttuivat, kun hän tapasi ihmisiä, jotka elivät avoimessa parisuhteessa ja kertoivat hänelle kokemuksistaan.

Kerran Suvi tutustui mieheen, joka kertoi ensitreffeillä, että hänellä onkin tyttöystävä.

– En voinut sille mitään, että minulle tuli siitä hyvä olo. Hän kertoi elämästään niin suoraan ja aidosti, että se oli minulle täysin ok. Ymmärsin, että ehkä parisuhteet eivät olekaan pelkästään sitä, mitä olin kuvitellut niiden olevan.

"Tapasin ravintolassa naisen. Päädyimme ravintolan vessaan harrastamaan seksiä. Se on yksi kiihottavimmista seksikokemuksista, mitä minulla on ollut." Minna, 39

Seksuaalisesti avoin suhde on sittemmin alkanut kiinnostaa myös Suvia, jos oikeanlainen ihminen osuu kohdalle.

Myös Roosalle avoin suhde on perinteistä parisuhdetta houkuttelevampi vaihtoehto. Tällä hetkellä Roosalla ei kuitenkaan ole vakituista suhdetta, vaan hän harrastaa seksiä esimerkiksi hyvien kavereidensa kanssa.

– Jos haluaisin seksiä nyt, soittaisin jollekin kaverilleni. Voisimme käydä kahvilla, mutta jos päätyisimme samaan paikkaan yöksi, harrastaisimme luultavasti seksiä, hän kuvailee.

Roosa, 19. Riina Rinne

”Jos harrastaisin seksiä tytön kanssa, voisin saada enemmän orgasmeja”

Minna, Katja, Suvi ja Roosa ovat kaikki joko harrastaneet seksiä tai toivovat joskus harrastavansa seksiä toisen naisen kanssa. Heitä yhdistää avoimuus kokemuksille seksikumppanin sukupuolesta riippumatta.

– En tiedä, olenko edes koskaan ajatellut seksuaalista suuntautumistani. Minulle on ihan sama onko ihmisellä penis, vagina tai jokin muu, Minna sanoo.

Eräs kerta naisen kanssa on jäänyt Minnalle erityisesti mieleen.

– Olin parikymppinen, kun tapasin ravintolassa naisen. Tunsimme molemmat heti voimakasta vetoa toisiimme, ja päädyimme ravintolan vessaan harrastamaan seksiä. Se on yksi kiihottavimmista seksikokemuksista, mitä minulla on ollut, Minna kertoo.

Kaikki neljä naista ovat kuitenkin pääsääntöisesti harrastaneet seksiä miesten kanssa. Aiemmat seksikokemukset eivät tästä huolimatta määritä naisten seksuaalista suuntautumista, vaan he ovat avoimia uusille kokemuksille.

– Toinen nainen on sellainen jännittävä arvoitus vielä. Olen löytänyt Tinderista naisia ja käynyt treffeillä, mutta vielä mikään ei ole edennyt sen pidemmälle, Roosa sanoo.

"Jos olisin tytön kanssa, luulen, seksi voisi olla vielä syvempää, koska naisena ymmärtäisimme toisiamme paremmin." Roosa, 19

– Ihminen menee minulla sukupuolen edelle. Se syvyys, mitä seksiin liittyy, voisi olla koettavissa minkä sukupuolisen ihmisen kanssa tahansa, Suvi puolestaan kertoo.

Suvi, 26. Riina Rinne

Seksi naisen kanssa sytyttää osin eri syistä kuin seksi miehen kanssa. Minna sanoo, että hän luottaa helpommin naisiin kuin miehiin. Myös Suvi ja Roosa ovat sitä mieltä, että naisen kanssa henkinen yhteys ja ymmärrys toisen nautinnosta voisivat olla syvempiä kuin miehen kanssa.

– Jos olisin tytön kanssa, luulen, että voisin saada enemmän orgasmeja. Seksi voisi olla vielä syvempää, koska naisena ymmärtäisimme toisiamme paremmin, Roosa sanoo.

Alistuminen sytyttää, mutta kiihottavinta on yhteys

Dokkarin naisilla on yhteneviä ajatuksia myös alistumisesta seksin aikana. He kaikki kokevat toisen henkilön kontrolloivat otteet seksin aikana kiihottavina, joskin mieltymyksissä on myös eroja.

Suvia kiehtoo ajatus siitä, että hän on fyysisesti vahvemman henkilön kannateltavana. Roosaa alistumisessa sytyttää kumppanin itsevarmuus – se, että tämä ottaa, mitä haluaa. Katja on puolestaan eronsa jälkeen havainnut alistumisen hyvin isoksi osaksi omaa seksuaalisuuttaan.

– Tunnistan itsessäni sen, että kontrollointi, maskuliinisuus ja käskyttäminen kiihottavat. Se, että nainen on se joka antautuu, ja mies on se jolla on valta, Katja sanoo.

"Jos minulla ei ole yhteyttä toiseen ihmiseen, hän voi tehdä mitä vaan, enkä syty." Katja, 43

Alistuminen ja rajut otteet kiihottavat naisia sekä todellisuudessa että fantasiatasolla. Fantasioiden joukossa on paljon myös sellaisia asioita, joita naiset eivät välttämättä haluaisi oikeassa elämässä kokeilla.

– Fantasioissa kiihotun ryhmäseksistä, jossa on rajuakin alistamista. Todellisuudessa hyvin riittää vaikka tukasta vetäminen, Roosa kuvailee eroa fantasioiden ja todellisuuden välillä.

Vaikka kaikki neljä naista kokevat alistumisen kiihottavana, he ovat kaikki myös yhtä mieltä siitä, mikä saa heidän halunsa syttymään kaikkein helpoiten: syvä yhteys seksikumppaniin.

– Lopulta ei ole kyse mistään tempuista. Jos minulla ei ole yhteyttä toiseen ihmiseen, hän voi tehdä mitä vaan, enkä syty, Katja sanoo.

– Kiihottavinta on täydellinen hyväksytyksi tulemisen tunne.

Naisen vahva seksuaalisuus on yhä tabu

Kaikki dokkarin naiset haluavat puhua nautinnostaan, mutta he tunnistavat tiettyjä esteitä, joita ympäröivä kulttuuri asettaa suoralle puheelle seksistä – varsinkin, kun se tulee naisen suusta.

– Kun yritän kertoa sitä, mistä nautin ja mitä haluan seksissä, minussa nousee kauhean vahva pelkoreaktio, että näin ei saa sanoa. Että jos kerron, mitä haluan, voi käydä huonosti, Suvi kertoo ja liikuttuu kyyneliin asti puhuessaan.

Myös Katja tunnistaa tuon pelon. Hänellä on kokemuksia siitä, että avoin puhe seksistä on tulkittu suoraan halukkuudeksi harrastaa seksiä, eikä kielteistä vastausta ole haluttu uskoa.

Roosalla ja Minnalla puolestaan on kokemuksia siitä, että heidät on seksuaalisuutensa vuoksi leimattu kielteisellä tavalla.

– Joskus yläasteella, kun alkoi olla ensimmäisiä seksikokemuksia, tuli sellainen olo että olen joku seksifriikki ja että haluan seksiä todella paljon enemmän kuin muut, Roosa kertoo.

– Minulla on ollut useita parisuhteita, joissa miehillä on ollut vaikeuksia suhtautua vahvaan seksuaalisuuteeni. Jos olen esimerkiksi kertonut pitäväni peppuseksistä, mies on sanonut, että se on inhottavaa. Muutenkin ne asiat, joista minä nautin, on yritetty painaa alas, Minna puolestaan kertoo kokemuksistaan.

Minna, 39. Riina Rinne.

Naiset ovat yhtä mieltä siitä, että avoin puhe omasta halusta on väylä kohti seksuaalisen itsemääräämisoikeuden yhä kokonaisvaltaisempaa toteutumista. Pelko ja häpeä eivät katoa vaikenemalla, ja siksi he haluavat rohkaista myös muita naisia puhumaan.

– Ehkä pääsemme vielä joskus siihen pisteeseen, että se turvan tunne syntyykin siitä, että sanomme, mitä haluamme – sen sijaan, että yritämme piilottaa sen, Suvi sanoo.

Riina Rinne

