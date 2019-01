Heikki Salo 90-luvun huippuvuosista: "Silloin luulin, että mähän voin tehdä biisin mistä vaan – sitten se hyytyi"

Miljoonasade-yhtyeen ensimmäisestä singlesta Lapsuuden sankarille tuli yhtyeen ehkä suurin hitti heti julkaisunsa jälkeen vuonna 1986. Kappaleen tie levyksi oli pitkä. Heikki Salo versioi kappaletta monta kertaa, eikä se tuntunut kelpaavan levy-yhtiöille. Mukana oli myös huonoa tuuria. EMI:n tuotantopäällikkö Pedro Hietanen unohti demon pöydälleen ja lähti kesälomalle. Tapaus jäi harmittamaan Hietasta pitkäksi aikaa, kertoo Salo.

– Aina kun minä tapaan Pedron – siis kaikki nämä 30 vuotta – aina se pyytää sitä anteeksi, että hän ei ehtinyt sitä kuunnella. Sillä koska sitten kun hän tuli lomalta, me olimme signanneet itsemme jo muualle.

Miljoonasateella meni kovaa koko 1980-luvun loppupuoli ja 90-luvun alku. Välillä liiankin kovaa ja varsinkin 90-luvun puolella musiikintekijä Salolla alkoi jo kadota suhteellisuudentaju.

– Kyllä mulla oli ihan komeesti noussut hattuun 90-luvulla. Meiltähän tuli kaksikin albumia vuodessa, me vaan tehtiin ja tehtiin. 90-luvulla oli sellainen vaihe, että minä luulin ihan oikeasti, että voin tehdä biisin mistä vaan. Täältä pesee. Sitten se hyytyi. Ehkä kuitenkin yksi parhaista ajoista on tämä nykyhetki. Me hoksattiin lähteä uudestaan, uudella vaihteella ja otteella.

Fanille tehdystä häälahjasta tuli uuden levyn alku

Neljällä vuosikymmenellä musiikkia tehneellä Miljoonasateella on ollut vuosikymmenten varrella monta ylä- ja alamäkeä. Yksi uuden vaihteen merkki on 1.2. ilmestyvä uusi albumi Karkumorsian. Sen nimikappale on tehty alunperin yhden uskollisen fanin, eli "sateistin" häälahjaksi. Häiden jälkeen kappale valikoitui lopulta uuden albumin lähtökappaleksi.

– Meillä on pitkän linjan faneja, samoja ihmisiä ihan sielä 80-luvulta lähtien. Siellä on sellaisia ihmisiä jotka olivat silloin lapsia. He ovat seuranneet meidän uraa, ja ovat itse asiassa olleet paljon kovempia kuin me. Koska silloin kun me lakattiin uskomasta itseemme, niin he olivat ne, jotka vielä uskoivat ja kannattelivat meitä. Samoja ihmisiä kulkee edelleen meidän keikoilla.

Vaatturin poika valitsi Toppalooks-voittajan

Puoli seitsemän -ohjelma julkisti viime viikolla lemmikkien talvipukeutumisen Toppalooks-kisan. Kuvia satoi toimitukselle lähes kuusisataa. Vaatturin poika, Heikki Salo sai valita kolmesta finalistista voittajan. Ja se oli rhodesiankoirakaksikko Äijä ja Blondi, onnea!

Katso täältä Heikki Salon koko haastattelu.