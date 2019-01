"Monesti työvuoron jälkeen autoon päästyäni purskahdin itkuun" – Hoitajat kertovat kokemuksistaan hoivakodeissa Ylen kyselyssä

"Enemmän kyse on vankilasta, jossa ei ole aikaa jutella, ei pitää virikettä, ei käydä ulkona, ei aikaa kuunnella. Ei aikaa inhimillisyyteen tai työhön, josta voi kokea ylpeyttä."

Liikaa töitä, liian vähän työntekijöitä, muistisairaiden vanhusten makuuttamista sängyissään ja huonoa hygieniasta huolehtimista. Moni hoivakodissa työskentelevä hoitaja nosti muun muassa nämä ongelmat esiin, kun Yle pyysi yksityisten hoivakotien asukkaita, omaisia ja työntekijöitä kertomaan kokemuksistaan viimeisen vuoden ajalta.

Sadat hoitajat kertoivat kokemuksistaan

Kolmessa päivässä Ylen toimitukseen tuli yli 600 viestiä, joista joissakin kuvailtiin hyvinkin tarkasti, mitä hoivakotien seinien sisäpuolella oikeastaan tapahtuu. Valtaosa kokemuksista piirsi lohdutonta kuvaa vanhusten arjesta.

Vuodesta toiseen he makaavat vuoteissa huoneissaan kuunnellen seinäkellon tikitystä.

"Vuodepotilaat, joilla oli muistisairaus pidettiin lukkojen takana huoneissa. Heillä ei ollut edes radiota tai tv:tä huoneessa. Koskaan heitä ei tuotu muiden potilaiden luo päiväsaliin, vaan vuodesta toiseen he makaavat vuoteissa huoneissaan kuunnellen seinäkellon tikitystä."

Eniten kokemuksiaan hoivakotien arjesta toimitukseen lähettivät hoitokodeissa työskentelevät tai aiemmin työskennelleet hoitajat.

Lähes kaikki Ylen kyselyyn vastanneet hoitajat ja omaiset halusivat pysyä nimettöminä. Tässä jutussa olevat otteet toimitukseen lähetetyistä viesteistä julkaistaan nimettöminä ja ilman yksityiskohtaisia tietoja siitä, mikä hoivakoti on kyseessä.

Hoitajamitoitus nousi keskusteluun

Kuohunta yksityisten hoitokotien ympärillä alkoi vajaa viikko sitten, kun Valvira ilmoitti sulkevansa Kristiinankaupungissa sijaitsevan Esperi Caren hoivakodin. Pian sen jälkeen Yle julkaisi selvityksen, joka paljasti useita ongelmia Esperi Caren hoivakodeissa eri puolilla Suomea.

Tämän viikon alussa julkaistuissa Ylen selvityksissä kävi ilmi, että myös kahden muun suuren hoivakotiyrityksen Attendon ja Mehiläisen hoivakodeissa on runsaasti puutteita.

Ongelmien pääsyynä näyttäisi olevan se, että hoitohenkilökuntaa on liian vähän. Hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin vaativatkin jo lähes kaikki puolueet. Tänään torstaina Ylen A-Talkissa poliitikot pääsevät keskustelemaan vanhustenhoidosta ja hoitajamitoituksesta.

Hoitajien vähäisyys näkyy etenkin yövuoroissa

Päällimmäisenä teemana myös Ylelle lähetetyissä kertomuksissa toistui sekä hoitajien että omaisten huoli siitä, että hoitajia on liian vähän.

"Henkilökuntaa on todella vähän, asukkaat, jotka ovat vuodepotilaita, makaavat kirjaimellisesti märissä/kakkavaipoissa. Ohjeistus on, että keskellä päivää ei kuiviteta ellei pakko."

Hoitajien mukaan työvuorolistoille saatetaan merkitä haamutyöntekijöitä, jotka työskentelevät todellisuudessa esimerkiksi yrityksen hallinnossa. Hoitajien kertomusten perusteella hoivakodeissa työskentelee myös paljon nuoria kokemattomia hoitajia ja opiskelijoita.

"Ohjaajani, nuori tyttö, söi kerran käytävällä juostessaan banaanin. Se oli hänen lounaansa. Henkilökunta koostui pelkästään nuorista tytöistä, jotka eivät esimerkiksi tienneet, että jokaisella kuuluisi olla työsopimus."

Hoitajien vähäisyys näkyy etenkin yövuoroissa, joissa yhdellä hoitajalla saattaa olla vastuullaan pitkälti toistakymmentä vanhusta.

Vanhukset laitetaan nukkumaan jo klo 18 halusivat tai eivät, tarvittaessa lääkityksin.

"Vanhukset laitetaan nukkumaan jo klo 18 halusivat tai eivät, tarvittaessa lääkityksin. Illassa on vain yksi hoitaja, joka ei pärjää jos asukit ovat hereillä."

"Meillä yövuoroissa ollaan yksin, vaikka samaan aikaan on ollut useampi saattohoidossa. Omaisille valehdellaan, että asukas on nukkunut rauhallisesti ja kivuttomana yön aikana pois, vaikka todellisuudessa hoitajalla ei ole ollut tunnin aikana aikaa käydä katsomassa kyseisen asukkaan vointia tai seurata hänen kipujaan. Hänet on vain löydetty huoneestaan kuolleena."

Pyykkäystä, ruoanlaittoa, tiskausta

Hoitajat kertoivat kokevansa kuormittavana sen, että varsinaisen hoitotyön lisäksi monessa hoivakodissa on tehtävä myös runsaasti muita askareita.

"Päivä kului kun vanhukset nostettiin sängystä ruokapöytään, viimeiset klo 10 jälkeen. Takaisin sänkyyn heitä alettiin laittamaan iltaruuan jälkeen, joka oli klo 16. Tämän lisäksi hoitajat pesivät pyykin, lämmittivät ruuan, kattoivat ja tiskasivat, tekivät tilaukset ja purkivat tulleet paikoilleen. Siivooja kävi kaksi kertaa viikossa muuten siivosivat työntekijät eli hoitajat."

Monet hoitajat olivat huolissaan myös vanhusten huonosta hygieniasta ja ravinnosta. Hoitajat kertoivat, että eivät ehdi syöttää vanhuksia, eivätkä nämä välttämättä kykene enää syömään itse.

"Vanhukset makaavat sängyissään samoissa vaatteissa päivätolkulla. Hyvänä viikkona pääsevät suihkuun. Jos et itse pysty syömään, lautanen viedään pois, koska ei ole aikaa syöttää. Kirjataan, että ruoka ei maistunut."

Työn raskaudesta kertoo se, että jotkut hoitajat kertoivat itkevänsä töistä päästyään.

"Päällimmäisenä oli riittämättömyyden tunne. Vuorossa oltiin yksin. Vaikka jätti pitämättä omat taukonsa, ei silti aina kerinnyt tekemään kaikkea. Monesti työvuoron jälkeen autoon päästyäni purskahdin itkuun. Oli niin väsynyt ja riittämätön olo, sekä toisaalta helpottunut että vuoro oli ohi."

"Olen pelännyt vanhenemista enemmän kuin mitään"

Hoitajien ja omaisten tarinoista välittyy kuva hoivakodeista, joissa passiiviset vanhukset makaavat tai istuvat paikoillaan päivästä toiseen. Ulkoiluun tai muihin aktiviteetteihin ei ole aikaa.

"Kun omaisena menee käymään hoivakodissa, niin tavallinen näky on ruokapöydän ääressä istuvat vanhukset. Voivat istua siinä vaikkapa ruokailusta kahviaikaan ja joskus pitempäänkin. Jotkut siinä näyttävät välillä torkkuvankin. Jotkut istuvat saman tilan sohvilla nuokkumassa. Televisio on tavallisesti päällä. Joskus joku hoitaja sammuttaa telkkarin ja laittaa soimaan sellaista musiikkia, joka saattaisi olla useimpien asukkaiden mieleen. Siinäpä ne virikkeet!"

Jotkut sanoivat toivovansa, etteivät itse joudu vanhana hoivakotiin. Yksi lähihoitajaksi opiskellut, mutta sittemmin alaa vaihtanut lukija kertoi sokean mummonsa viettäneen vuoden yksityisessä hoivakodissa. Mummo oli usein unohdettu istumaan yksinään salin nurkkaan. Hänen huoneensa oli ollut epäsiisti, lattialla oli ollut muun muassa kaatunutta mehua ja ulostesotkuja.

"Tämän kokemuksen jälkeen olen pelännyt vanhenemista enemmän kuin mitään. Olen miettinyt useasti, että olisi parempi olla kuollut kuin joutua tuollaiseen helvettiin asukkaaksi."

