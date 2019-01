Kiekkoliigan tulokkaan raju myllerrys jatkuu – Nyt puhuu omistaja: ”Turha iskeä päätään jatkuvasti samaan mäntyyn”

Mikkelin Jukurit uudistaa liigajoukkuettaan seuraaville kausille isolla kädellä. Joukkue on jäämässä myös kolmannella liigkaudellaan pudotuspelien ulkopuolelle.

Mikkelin Jukurit ilmoitti kuluvalla viikolla kahden pelaajan lähdöstä ja urheilutoimenjohtajan vaihtamisesta. Ykköshyökkääjä Mika Partanen lähti vuokralle Sveitsiin ja avainpuolustajiin lukeutuneen Aleksi Salosen kaksivuotinen sopimus purettiin. Salonen siirtyy TPS:n riveihin.

– Pudotuspeliviiva käytännössä karkasi meiltä, vaikka se urheilumatemaattisesti olisikin vielä mahdollisuuksien rajoissa, Jukureiden suurin omistaja Heikki Viitikko sanoo.

Jukureiden liigataival 2016 - 2019 Jukurit nousi jääkiekon SM-liigaan syksyllä 2016 Joukkue sijoittui avauskaudella sijalle 11 ja vuosi sitten sijalle 13 Pelaajarunko on puysynyt lähes samana, mutta kaikki joukkueen avainhenkilöt ovat vaihtuneet 2,5 vuoden aikana Tällä hetkellä Jukurit on liigassa toiseksi viimeisenä 12 pisteen päässä viimeisestä pudotuspelipaikasta

– Bisneksen matematiikalla katsoen jos juna on mennyt Mikkelin aseman ohi, pitää katsoa mitä on fiksua tehdä. Emme heitä hanskoja toki tiskiin, vaan pelaamme kauden tyylikkäästi loppuun.

Viitikko kuitenkin kiistää, että kyse olisi kriisistä, vaikka pudotuspelipaikka jää kolmannella liigakaudella haaveeksi ja yleisömäärä jää useita satoja katsojia ottelukohtaisesta tavoitteesta.

– Kyse on siitä, että olemme pelanneet kolme vuotta entisen päävalmentajan kokoamalla samalla rungolla ja palkanneet uuden urheilutoimenjohtajan. Tämä yhtälö ei ole toiminut. On turha iskeä neljättä kautta samaan mäntyyn, Viitikko sanoo.

"Öljynvaihto ei riitä"

Jukurit aikoo tehdä isoja muutoksia joukkueeseen. Vaihtuvien pelaajien määrää omistaja ei halua suoraan arvioida. Jukureilla on voimassa oleva sopimus 12 pelaajan kanssa.

– Jos jostakin hakee vertailukohtaa niin voisin sanoa, että meille ei riitä nyt öljynvaihto vaan tarvitaan uudet kampiakseli, mäntä ja tulpat, Viitikko kuvaa.

Jukurit hakee hevosvoimia uuden urheilutoimenjohtajan Jukka Holtarin johdolla. Jos omistajien ajatus toteutuu, sinikeltaista peliasua kantaa ensi kaudella useampi ulkomaalaispelaaja.

–Tosiasiahan on, että kotimaan ehkä 400 hyvästä pelaajasta käydään käytännössä huutokauppaa ja ne, joilla on paksuimmat lompakot sen käytännössä vie.

– Meidän pienten pitää menestyäksemme kääntää jokainen kivi onpa se sitten Saksassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Pohjois-Amerikassa tai ihan missä tahansa. Sitä kautta meidän on löydettävä kilpailukykyinen joukkue kustannustehokkaasti. Siksi me palkattiin Holtari ja työ alkaa heti.

Jukka Holtari aloittaa Jukureiden urheilutoimenjohtajana helmikuun alussa. AOP

Kausi päätymässä nollatulokseen?

Mikkelin Jukureiden yleisökeskiarvo on pudonnut liigan avauskauden lähes 4 000 katsojasta vajaaseen 3 000 katsojaan. Viime kaudella taustayhtiö teki noin 400 000 euron tappion.

Pelaajamyynneillä Jukurit tienaa reilut yhden keskipalkkaisen pelaajan vuosipalkan verran. Pelaajasiirtoihin saattaa tulla Viitikon mukaan vielä yksi nimi lisää.

– Perinteisestä tyhjennysmyynnistähän meillä ei ole kysymys. Partasen kohdalla kyse on taloudellisesti niin merkittävästä summasta, että ei olisi ollut viisasta olla ottamatta sitä. Aleksi Salosen lähtö antaa meille paremmat mahdollisuudet ensi kauden joukkueen rakentamiseen.

– Paljon meiltä on muitakin kyselty, mutta ykköstonnien takia pelaajista emme luovu. Pitää olla selkeästi hyötyä ensi kautta ajatellen, Viitikko linjaa.

Jukureiden omistajaksi kesällä 2017 tullut Viitikko kiistää, että kovassa myllerryksissä olisi kyse kriisistä. Tämän kauden tuloksen uskotaan asettuvan Mikkelissä nollan tuntumaan.

– Kassavirta on liigaosakkeen maksun takia miinuksella, mutta tulos on nollatasolla. Yleisömäärä on siinä alle kolmessa tuhannessa mihin liigahakemuksen aikoinaan perustimme.