Oulun seksuaalirikostutkinnoista puolet syyttäjälle helmikuussa – Näin Suomea järkyttäneet tutkinnat ovat edenneet

Poliisilla on käsissään kaikkiaan yhdeksän eri juttua, joissa on yhdeksän uhria ja 17 epäiltyä. Epäillyistä 13 on edelleen tutkintavankeudessa.

Tapausten tutkinnanjohtajan, Oulun poliisin rikosylikomisarion Markus Kiiskisen mukaan puolet tapauksista eli ainakin neljä valmistunee jo helmikuun aikana syyteharkintaan. Kaikki loput on tarkoitus saada tutkituiksi ja syyteharkintaan kevään aikana vielä ennen kesää.

Tutkinta alkoi marraskuussa

Ensimmäinen tapaus tuli julki viime vuoden joulukuun ensimmäisenä päivänä, kun Oulun poliisi tiedotti ensimmäisistä vangitsemisista. Silloin kerrottiin, että Oulun käräjäoikeus on vanginnut seitsemän miestä epäiltyinä törkeistä lapseen kohdistuvista seksuaalirikoksista. Käräjäoikeus oli itse asiassa vanginnut miehet jo kolmea päivää aiemmin marraskuun puolella.

Rikosnimikkeinä olivat törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja törkeä raiskaus. Poliisi kertoi lisäksi, että teot olivat jatkuneet useita kuukausia ja että ne olivat kohdistuneet alaikäiseen tyttöön. Epäiltyjen kerrottiin olevan ulkomaalaistaustaisia 20-30-vuotiaita miehiä.

Pian poliisi jo tiedottu uusista rikosepäilyistä..

Myös nämä epäillyt ovat 20–30-vuotiaita Oulun alueella asuvia ulkomaalaistaustaisia miehiä. Poliisin mukaan miehet ovat keskenään tuttuja.

Oulun poliisin poikkeuksellisen laaja tiedottaminen sai poliitikot huolestumaan. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoi, että "lapseen kohdistuva seksuaalirikos on epäinhimillinen teko, jonka pahuutta ei voi käsittää".

Oulun poliisi tiedotti uusista rikosepäilyistä joulukuussa. Poliisi kertoi tutkivansa jo yhteensä viittä seksuaalirikosjuttua. Näiden juttujen rikosnimikkeet olivat törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja törkeä raiskaus.

Yhä uusia tapauksia

Tammikuussa seksuaalirikosepäilyjä tuli jälleen lisää.

Perjantaina 11. tammikuuta Oulun poliisi kertoi, että se on käynnistänyt esitutkinnan neljästä uudesta seksuaalirikosepäilystä, jotka ovat kohdistuneet alle 15-vuotiaisiin tyttöihin.

Uhreja oli houkuteltu sosiaalisessa mediassa. Ainakin yksi uhri oli myös huumattu.

Epäillyt teot olivat tapahtuneet kesän 2018 aikana. Rikosnimikkeet olivat raiskaus, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Epäiltyjä oli yhteensä neljä, ja kaikki he olivat ulkomaalaistaustaisia.

Epäillyt tekijät olivat uusia, eivätkä he liittyneet polisiin mukaan aiempiin seksuaalirikosepäilyihin.

Samassa yhteydessä poliisi vahvisti tiedon, jonka mukaan yksi Oulun raiskausuhri oli menehtynyt viime syksyn aikana. Hänen kuolemaansa ei kuitenkaan epäillä liittyvän rikosta.

Poliitikot huolestuivat

Oulun seksuaalirikostutkinnat ja niistä poikkeuksellisen laaja tiedottaminen saivat poliitikot liikkeelle.

Pääministeri Sipilä kertoi, kuinka jo aiemmat tapaukset herättivät hänessä "syvän inhon tunteen", ja että jokaisen tänne tulevan on noudatettava Suomen lakeja ja kunnioitettava jokaisen ihmisen koskemattomuutta. Hän muistutti, että vakavat rikokset vaikuttavat kielteisesti oleskeluluvan saamiseen.

Myös valtiovarainministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo tuomitsi jyrkästi uudet seksuaalirikosepäilyt.

Kulttuuriministeri ja sinisten puheenjohtaja Sampo Terho vaati hallitusta joululomilta hätäkokoukseen kuulemaan sisäministeriä ja turvallisuusviranomaisia. Tiedotteessa Siniset edellytti, että seksuaalirikoksiin syyllistyneet turvapaikanhakijat karkotetaan maasta.

Samankuuloista kommentoitia tuli myös kokoomuksesta. Sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) mukaan kansalaisuuden menettäminen pitäisi olla mahdollista myös törkeisiin seksuaalirikoksiin tuomittujen osalta. Asiasta on jo vireillä lakiestys (siirryt toiseen palveluun).

Hallitus lupasi muutama viikko sitten hätäapua Oulun kaupungille noin kaksi miljoonaa euroa.

Painavin jyrähdys tuli tasavallan presidentti Sauli Niinistöltä.

– On kestämätöntä, että jotkut meiltä turvapaikkaa hakeneet ja jopa turvapaikan saaneet ovat tuoneet tänne pahaa ja luoneet tänne turvattomuutta, presidentti Niinistö totesi lausunnossaan (siirryt toiseen palveluun).

Julkiseen kekusteluun sytykkeitä

Oulun rikosepäilyt ovat nostaneet julkiseen keskusteluun tähän mennessä useita aiheita: lasten seksuaalisen nettihoukuttelun, eli niinsanotun groomingin, maahanmuuton, turvapaikkaoikeudet, maastakarkottamiset, kansalaisuuden menettämisen, seksuaalirikosten rangaistusasteikon kiristämisen – ja myös sen, onko reagoinneissa ollut ylilyöntejä.

Viime maanantaina järjestetyssä Oulun kaupungin turvallisuusinfossa kerrottiin kaupungin päätöksestä lopettaa toistaiseksi turvapaikanhakijoiden tutustumiskäynnit kouluihin ja päiväkoteihin.

Päätöksen on arvosteltu lähestyvän jo rasista tapaa hahmottaa maailmaa. Turvapaikanhakijoiden niputtaminen erilliseksi, yhdenmukaiseksi ryhmäksi on Ylen haastatteleman Tampereen yliopiston mediakulttuurin professori Mikko Lehtosen mukaan huolestuttavaa.

On myös pohdittu, onko Oulu lasten seksuaalisuuden hyväksikäytön ja maahanmuuttajien suhteen ilmiö – ja avattu sitä, mikä on ulkomaalaistaustaisen ja kantaväestön suhde rikostilastoissa (siirryt toiseen palveluun).

