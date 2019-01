Vanhemmat moittivat Helsinkiä käsienpesusta Ankkalampi-päiväkotien lupasotkussa – "Koko tilanteen on aiheuttanut julkisen puolen kyvyttömyys tarjota päivähoitopaikkoja"

Apulaispormestari Pia Pakarisen mukaan Helsingin päivähoitotilanteeseen on tulossa tänä vuonna helpotussa. Luvassa on 1 600 uutta paikkaa.

Tällä viikolla paljastuneet rakennusluvattomat päiväkodit ovat jälleen uusi murheenkryyni helsinkäisvanhemmille, jotka jo nyt tuskailevat lastensa päivähoidon takia.

Kaupungin päiväkotien paikkapula on puhuttanut Helsingissä jo pitkään. Joissain tapauksissa vapaa hoitopaikka on saattanut löytyä vasta toiselta puolelta kaupunkia. Yle uutisoi aiheesta viimeksi vuoden alussa.

Kun kaupungilta ei löydy hoitopaikkaa läheltä, valitsee moni vanhempi yksityisen päiväkodin.

Näin teki myös Tuomas Järvensivu, jonka pojan päiväkoti Lauttasaaressa on nyt lakkauttamisuhan alla. Tilat suljettiin tänään torstaina.

– Koko tilanteen on aiheuttanut julkisen puolen kyvyttömyys tarjota päivähoitopaikkoja Helsingissä. Emme olisi laittaneet poikaamme yksityiselle, jos julkiselta puolelta olisi löytynyt järkevä ratkaisu, Järvensivu sanoo.

Hänelle tuli täytenä yllätyksenä, että Ankkalampi-ketjuun kuuluvalla päiväkodilla ei olekaan asianmukaista rakennuslupaa.

Hanna Pulkkanen päätyi samaan ratkaisuun kuin Järvensivu – samasta syystä. Pulkkasen tytär on hoidossa toisessa Ankkalammen päiväkodissa Lauttasaaressa. Tälläkään yksiköllä ei ole tarvittavaa lupaa.

– Lauttasaaressa päivähoidon tilanne on ollut viime vuodet täysi villi länsi. Saarelta on saanut päivähoidon se, joka on osannut vaatia paikkaa eniten, Pulkkanen sanoo.

Ankkalammen päiväkotien kohtalo huolestuttaa Pulkkasen mukaan monia vanhempia tällä hetkellä.

Pulkkanen on ollut tyytyväinen tyttärensä yksikön toimintaan ja pelkääkin nyt, että tutut työntekijät vaihtavat paljastuneiden tapausten takia muualle.

– Miten sitten käy lasten ja perheiden, kuka meitä ajattelee? 1–2-vuotiaiden siirtäminen yhtäkkiä uusiin hoitotiloihin uusien hoitajien kanssa tulisi olemaan todella iso muutos heille.

Lauttasaaren päiväkodin asbestiepäily on mietityttänyt vanhempia

Yksityisellä Ankkalampi-päiväkotiketjulla on useita rakennusluvattomia yksiköitä Helsingissä. Näissä päiväkodeissa on vuosia hoidettu lapsia ilman rakennuslupia, joiden avulla pyritään varmistamaan tilojen turvallisuus ja että tilat eivät aiheuta terveyshaittoja.

Helsingin kaupungin mukaan päiväkotien tiloissa onkin nyt havaittu puutteita muun muassa ilmastoinneissa ja varauloskäytävissä. Toistaiseksi yksi Lauttasaaren päiväkodeista on lakkauttamisuhan alla ja muiden päiväkotien tilannetta selvitetään.

Helsingin kaupunki pitää mahdollisena, että Lauttasaaren-päiväkodin tiloissa, jotka ovat toimineet varastona, voi olla asbestia tai jäämiä vaarallisista aineista.

Kyseessä on Vattu2-niminen yksikkö, jossa Järvensivun poika on ollut päivähoidossa. Järvensivu kuitenkin arvelee, ettei tiloista ole tullut oireita hänen pojalleen.

– Perussairastelua on ollut. Tosin jotkin muut vanhemmat ovat jälkikäteen pohtineet, voisivatko heidän lastensa sairastelut olla yhteydessä tiloihin.

Kun uutinen luvattomista päiväkodeista tuli julki, Ankkalampi-ketju tarjosi vaihtoehdon viedä Vattu2:ssa olleet lapset toiseen yksikköön, Järvensivu kertoo. Ehdotettu ratkaisu oli hänen mukaansa kuitenkin "poskettoman huono".

– Lauttasaaren yksikössä hoidossa olleet lapset oli tarkoitus tuoda aamulla suljettavan yksikön pihalle, josta heidät kuljetettaisiin bussilla Kehä I:stä pitkin Östersundomiin päiväksi hoitoon, ja sitten illansuussa takaisin.

"Miten on mahdollista, että toiminta on voinut jatkua näin vuosia?"

Pormestari Jan Vapaavuori (kok.) ilmoitti keskiviikkona, että Helsinki aikoo tehdä tutkintapyynnön Ankkalampi-ketjusta. Vapaavuoren mukaan tutkintapyyntö on perusteltu asian vakavuuden ja laajuuden vuoksi.

Lisäksi Helsinki on kertonut tarkistavansa kaikkien yksityisten päiväkotien rakennusluvat kaupungissa. Yksityisiä päiväkoteja on Helsingissä 130.

Vanhemmat kuitenkin moittivat Helsingin kaupungin toimintaa.

Hanna Pulkkanen ihmettelee, miten voi olla mahdollista, ettei kaupungilla ole ollut tiedossa, mitä tiloja Ankkalampi käyttää päivähoitoon. Pulkkasen mukaan hän on saanut kaupungilta koko päivähoidon ajan tukea, ja hän on ilmoittanut kaupungilla osoitteen, jossa päivähoito tapahtuu.

Tuomas Järvensivua ärsyttää, ettei päiväkodin sulkemisesta kerrottu tarpeeksi ajoissa. Aikaa reagoida oli todella vähän.

– Vain puolitoista viikkoa annettiin aikaa löytää korvaava hoitopaikka, hän kertoo.

Järvensivu moittii kaupunkia myös "käsienpesusta ja vastuunsiirrosta".

– Kaupunginhan pitäisi valvoa tällaisia asioita. Miten on mahdollista, että toiminta on voinut jatkua näin vuosia?

Järvensivun perheessä suurin huoli on nyt ohi: poika aloittaa pian toisessa yksityisessä päiväkodissa. Tietenkin luopuminen tutuista hoitajista ja kavereista jäi harmittamaan.

Helsingin Sanomien (siirryt toiseen palveluun) mukaan Vattu2:n lapsille on löytynyt korvaava tila Ruoholahdesta. Tieto on peräisin Ankkalammen vanhemmille lähettämästä tiedotteesta.

Apulaispormestari Pia Pakarinen: uusia päivähoitopaikkoja on tulossa

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Pia Pakarinen (kok.) vieraili torstaina Ylen Uudenmaan uutisissa. Pakarinen perusteli kaupungin hidasta puuttumista Ankkalampi-päiväkotiketjun lupa-asioihin tietokatkoksella.

Hänen mukaansa asia ei ole ollut kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tiedossa – tämän toimialan tehtävänä on valvoa henkilöresurssien riittävyyttä ja pedagogista toimintaa.

– Kaupunkiympäristön toimiala antaa luvat, ja nyt tässä on selkeästi ollut tiedon katkos, Pakarinen sanoi ja lisäsi, ettei tällaista enää tule tapahtumaan.

Pakarinen totesi ymmärtävänsä vanhempien närkästyksen siitä, että Lauttasaaren päiväkoti suljettiin niin lyhyellä varoitusajalla. Muita vaihtoehtoja Pakarisen mukaan ei kuitenkaan ollut.

– Kun tiedetään, ettei voida taata tilan terveyttä ja turvallisuutta, se on ainoa tapa toimia.

Helsingin päivähoito-ongelma on myös Pakariselle tuttu. Helpotusta on kuitenkin tulossa, hän lupaa. Tänä vuonna uusia päivähoitopaikkoja on tulossa Helsinkiin 1 600 ja Lauttasaareenkin avataan 250-paikkainen päiväkoti.

– Voi sanoa, että tämä vuosi on ensimmäinen, kun meille on tulossa päivähoitopaikkoja moninkertaisesti enemmän kuin lasten määrä on kasvamassa, Pakarinen totesi lähetyksessä.

