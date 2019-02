Poliisi ei jatka Porissa klementiinin sisältä löytyneen neulan alkuperän tutkintaa – "Sehän on voinut tulla lähtömaasta"

Tästä on kyse Poliisi ei jatka Porissa klementiinistä löytyneen ompeluneulan alkuperän selvittämistä.

Lounais-Suomen poliisin esikäsittely-yksikössä jää 6 000 juttua vuodessa pimeäksi.

Merikarvialla poliisi ratkaisi neulajutun. Merikarvialainen mies tunnusti asettaneensa neuloja leipomotuotteisiin ja makkaraan. Juttu on menossa syyteharkintaan.

Klementiinistä löytyi ompeluneula porilaisessa Lukkarinsannan S-marketissa vajaa kaksi viikkoa sitten. Asiakas havaitsi neulan ja ilmoitti löydöstään kauppaan. Satakunnan Osuuskauppa teki asiasta tutkintapyynnön poliisille.

Miten poliisi tutkii tapausta?

– No, ei sitä tutkita sen enempää. Siellä on varmaan valvontakameroiden nauhat käyty läpi. Jos siellä ei ole mitään merkkejä siitä, että tämmöinen neula olisi kaupassa laitettu sinne eikä tekijästä ole tuntomerkkejä, juttu keskeytetään umpipimeänä, mikä tämänkaltaisilla tapauksissa yleensä tehdään. Ei meillä ole mahdollisuuksia panostaa siihen enempää tutkintaa, vastaa rikosylikomisario Jari Riiali Lounais-Suomen poliisista.

Merikarvian neulajuttua poliisi alkoi tutkia

Viime vuoden loppupuolella Merikarvialla Pohjois-Satakunnassa paljastui samankaltainen tapaus. Merikarvialainen mies tunnusti laittaneensa ompelukoneen neuloja kolmeen elintarvikkeeseen: kahteen eri leipomotuotteeseen ja makkaraan.

Mies ei ole osannut kertoa teoilleen muuta selitystä kuin jännityksen hakemisen. Poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa ja toimittaa myöhemmin asian syyttäjälle syyteharkintaa varten.

Miksi poliisi alkoi tätä Merikarvian tapausta tutkia?

– En osaa sanoa siitä tapauksesta sen tarkemmin. Siinä oli varmaan ehkä jotain lähtöä enemmän ja ehkä oli syytä epäillä jotain tiettyä henkilöä näistä kyseisistä teoista. Ja tietysti, jos näitä tapahtuu useampia, sittenhän se alkaa enemmän kiinnostaa, sanoo rikosylikomisario Riiali.

– Jos yleisellä tasolla mietitään sitä, että kun neula löytyy jostain hedelmästä, mitä me voimme siinä tehdä. Sehän on voinut tulla lähtömaasta yhtä lailla. Ei poliisikaan mahdottomuuksiin pysty.

Enemmänkin tämä on kiinnostanut mediaa kovasti. Meillä poliisissa tämä nähdään yksittäistapauksena ja vaikeasti selvitettävänä. Jari Riiali

Onko kauppa esittänyt poliisille toiveita jutun selvittämiseksi?

– Todennäköisesti kuten aina tämänkaltaisissa jutuissa asianomistajan toiveena on, että asiat selviävät. Sitä en tiedä, onko kaupasta oltu yhteydessä tutkijaan lähiaikoina.

Toimialajohtaja Jussi Kaartinen Satakunnan Osuuskaupasta kertoo, että kauppa luottaa asiassa poliisin ammattitaitoon ja harkintakykyyn.

"Poliisi ei ota isosta julkisuudesta paineita"

Kuinka paljon poliisille tulee paineita tällaisen paljon julkisuutta saaneen tapauksen tutkimiseksi?

– No, ei me näistä paineita oteta. Enemmänkin tämä on kiinnostanut mediaa kovasti. Meillä poliisissa tämä nähdään yksittäistapauksena ja vaikeasti selvitettävänä. Jos törkeämpi juttu jää pimeäksi, se voi aiheuttaa painetta poliisissakin ja lisätä intressiä selvittää rikos. Törkeimmät rikokset priorisoidaan aina edelle muita.

Kuinka paljon poliisilla jää Lounais-Suomessa vuosittain juttuja pimeiksi?

– Pelkästään meidän esikäsittely-yksikössämme 6 000 juttua joka vuosi. Esimerkiksi valtaosa pimeistä omaisuusrikoksista keskeytetään.

Voiko keskeytetty juttu pulpahtaa uudelleen ratkaistavaksi?

– Totta kai. Jos jotain uutta ilmenee, tutkinta on syytä käynnistää uudelleen. Tehdään tarvittavat toimenpiteet ja esitutkintaa jatketaan. Pimeäksi katsotun jutun tutkinta on keskeytetty toistaiseksi, sitä ei ole koskaan päätetty, selventää rikosylikomisario Jari Riiali.