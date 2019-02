Avin ylijohtajana lopettanut Minna Karhunen vanhusten hoidosta: "Tarvitaan toimijoiden omaa ryhtiliikettä"

Minna Karhunen on toiminut aiemmin Kokoomuksen kansanedustajana, Karkkilan kaupunginjohtajana ja Järvenpään kehitysjohtajana. Hän vaihtaa työpaikkaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajasta Kuntaliiton toimitusjohtajaksi.

Minna Karhunen on toiminut aiemmin Kokoomuksen kansanedustajana, Karkkilan kaupunginjohtajana ja Järvenpään kehitysjohtajana. Hän vaihtaa työpaikkaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajasta Kuntaliiton toimitusjohtajaksi. Ville Välimäki / Yle

Minna Karhunen kertoo, että vanhusten hoidosta tulevien yhteydenottojen määrä on nyt moninkertaistunut.

Vanhusten hoidon laiminlyönnit työllistävät valvovia viranomaisia. Juuri nyt yhteydenottojen määrä omaisilta, hoitohenkilökunnalta ja vanhuksilta itseltään on moninkertaistunut, kertoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajan tehtävät juuri jättänyt Minna Karhunen.

– Nyt pitää pitää pää kylmänä ja priorisoida ja keskittyä riskiperusteisesti hankalimpiin tapauksiin. Nyt on tosi paljon töitä tällä hetkellä.

Aluehallintoviraston eli avin tehtäviin kuuluu ohjata ja valvoa alan toimijoita. Yle kertoi keskiviikkona, että Etelä-Suomen avissa on yksi pääsääntöisesti vanhustenhuollon valvontaa tekevä virkamies. Yhteensä vanhustenhuollon valvontaan on panostettu 2,5 henkilötyövuotta. Minna Karhusen mielestä valvontaan on liian vähän resursseja.

– Valvottavien yksiköiden määrä on kasvanut koko ajan, kun vanhusväestö lisääntyy. Yksityisten palveluntuottajien määrä on kasvanut. Meidän henkilöstömäärämme ei ole pysynyt mukana siinä kehityksessä.

Keinoja on, kehitystä tarvitaan

Esperi Caren Hoivakoti Ulrikan toiminnan keskeyttäminen Kristiinankaupungissa oli äärimmäinen toimenpide. Muitakin valvontakeinoja on suomalaisissa hoivakodeissa käytetty ja keinovalikoima on Karhusen mielestä riittävä. Sen sijaan hän perää kuntien, valtion ja palveluntuottajien roolien selkeämpää määrittelyä.

– Pitäisi selkeästi lisätä erityisesti omavalvontaa siihen suuntaan, että siinä on henkilöstö mukana ja sitä kautta raportoidaan omavalvonnan toimenpiteitä. Koskaan ei voi olla julkisia valvojia niin paljon, että väärinkäytökset saataisiin valvonnalla kuntoon, vaan tarvitaan toimijoiden omaa ryhtiliikettä.

Aluehallintovirasto, Valvira, kunnat ja eduskunnan oikeusasiamies hoitavat yhdessä valvontaa. Ne puuttuvat peliin, jos esimerkiksi hoitokodissa omavalvonta pettää.

Vaalien läheisyys tuo vauhtia korjausliikkeisiin

Karhunen oli torstaina viimeistä päivää Etelä-Suomen avin ylijohtajana. Hän vaihtaa työpaikkaa Kuntaliiton toimitusjohtajaksi. Karhunen arvioi, että vaalien läheisyys saattaa vaikuttaa siihen, että nyt asioita lähdetään voimakkaammin korjaamaan.

– Me olemme koko ajan valvoneet ja tehneet toimenpiteitä, mutta ne eivät aina kaikki nouse julkisuuteen samalla tavalla. Mielestäni tässä on lähtölaukaus sille, että asioihin ruvetaan kiinnittämään huomiota.

Vakavaa keskustelua käydään kunnissa ja valtion viranomaisissa, mutta Karhunen uskoo myös palveluntuottajien ottavan opikseen.

– Varmasti nyt palveluntuottajat lähtevät korjaamaan asioita oma-aloitteisesti. Luulisi, että halutaan pitää se elinkeinon mahdollisuus, ja se ei enää ole mahdollista, jos asioita ei hoideta.