Koska me hyväksymme hiljaisesti vanhusten huonon hoidon, olemmeko me enää sivistysvaltio? kysyy vanhusprofessori Sirkka-Liisa Kivelä

Emeritaprofessori Sirkka-Liisa Kivelä on juuri auttanut yhtä omaista kantelun laatimisessa. KIvelä avasi kotinsa ovet tuntemattomalle, koska tämä tarvitsi apua valittaessaan muistisairaan puolisonsa hoidosta.

Hetken päästä tästä Kivelä istuu kotinsa sohvalla tuohtuneena. Hän on viime vuoden aikana lukenut kaikki väitöstutkimukset, jotka koskevat suomalaista vanhustenhoitoa vuodesta 2010 alkaen. Kivelän mukaan väitöksiä on tuona aikana tehty kymmeniä ja lisäksi hän on lukenut lukuisia muita tutkimuksia.

– Nämä tutkimukset aivan yksiselitteisesti tukevat omaisten, ystävien ja ikäihmisten kertomaa hoidontilaa.

Ja omaisten viestit eivät ole positiivisia, vaan täynnä huolta ja järkytystä.

– Meidän keskivertohoito on todella huonolaatuista tässä maassa, sekä ympärivuorokautinen hoito että kotihoito. Kotihoitomme on mielestäni monin paikoin suorastaan kriisissä, Kivelä lataa.

Sen lisäksi, että hoito on keskimäärin huonoa, se ei täytä vanhuspalvelulain vaatimuksia.

– Kun vertasin tämän hetken vanhustenhoitoa vanhuspalvelulakiin, niin se ei toteudu alkuunkaan! Kivelä kiihtyy.

Kivelän mukaan hoitohenkilökunnan kiire on johtanut siihen, että hoito on muuttunut fyysiseksi perushoidoksi. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vanhusten sosiaalisia tarpeita ei oteta huomioon.

Kivelä perustaa väitteensä tutkimustietoon.

Hän pitää pitkähkön selonteon siitä, mikä kaikki on vanhusten hoidossa pielessä. Ja pielessä on paljon; vanhusten arvostamisesta alkaen poliittiseen ilmapiiriin, hoitopaikkojen huonoon lähijohtamiseen ja hoitotyön käytännön ongelmiin.

Professori muistuttaa toistamiseen, että nyt hän puhuu keskivertohoidosta tilastojen valossa. Hyvääkin hoitoa siis on, mutta sitä on niin vähän, että se ei nosta tilastojen tasoa.

Emeritaprofessori Sirkka-Liisa Kivelä haluaa vanhusten hoidon laajaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Elise Tykkyläinen / Yle

Vanhuuskielteisyyttä enemmän kuin muissa Pohjoismaissa

Suuren tutkimusten luku-urakan jälkeen Kivelän täytyi koota ajatuksensa ja pohtia tilannetta.

– Minulle tuli sellainen tunne, että uusi normi on syntynyt, Kivelä sanoo selvästi järkyttyneenä.

Tarkoittaako tämä sitä, että yhteiskunta on hyväksynyt vanhusten huonon hoidon?

– Kyllä, uusi normi on kymmenen vuoden aikana hiljaisesti hyväksytty, että näin saa olla. Ja sen jälkeen minä kysyn, että onko tämä sivistysvaltio?

Kivelä ihmettelee, missä on yhteiskunnan tahtotila ja moraali, sillä huolestuneita omaisia ja ikäihmisiä ainakin löytyy. Kivelä saa jatkuvasti postia ihmisiltä, jotka kertovat vanhusten hoidosta.

– Kyllä nämä ihmiset ovat asiasta puhuneet ja valittaneet, mutta heitä ei ole kuunneltu.

Erityisen huolissaan Sirkka-Liisa Kivelä on vanhuksista, joilla ei ole omaisia vaatimassa ja valvomassa hoitoa.

Hän pohdiskelee syitä siihen, miksi muutosta ei ole tapahtunut, vaikka tutkimusten valossa asiat ovat olleet jo kymmenen vuotta tiedossa.

– Me olemme kirjoittaneet ja puhuneet rahasta kymmenen vuoden ajan ja olemme unohtaneet, että ihmisellä on muukin kuin taloudellinen arvo, ja se on minun mielestäni kamalaa.

Kivelä kohdistaa syytöksiään kovakorvaisiin poliitikkoihin, liian hiljaisiin tutkijoihin ja mediaan, joka puhuu kaikesta muusta mieluummin kuin vanhuksista.

– Tämähän on yhteiskunta, jossa ihaillaan nuoruutta, tehokkuutta ja nopeutta

Lisäksi suomalaista yhteiskuntaa vaivaa vanhuuskielteisyys, jota esiintyy enemmän Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa. Syytä siihen Kivelä selittää sosiaalihistorialla.

– Meillä on omaa historiaa vain sadan vuoden verran, joten meille ei ole muodostunut itsetuntoa.

Kivelän mukaan lyhyet juuret ja oman arvostuksen puute ajaa suomalaisen yhteiskunnan nuoruuden ja rahan ihannointiin.

Arvokeskustelua tarvitaan

Kivelä lähes kiihtyy puhuessaan markkinatalouden ihanteista ja siitä, kuinka sen varjoon jäävät heikossa asemassa olevat vanhukset, jotka ovat itse kyvyttömiä valittamaan. Yhteiskunta tarvitsee nyt arvokeskustelua vanhojen ihmisten ja hoitohenkilökunnan arvosta.

– Hyväksymmekö me sen, että pidämme tässä maassa huolta niistä kaikista heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä, jotka eivät pysty itse itseään puoltamaan vai hylkäämmekö me tämän arvon? Arvokeskustelu on minusta keskeistä, jos me aiomme vanhustenhoitoa parantaa.

Seuraavaksi Kivelä luettelee pitkän listan toimista, jotka täytyy tehdä, jotta vanhustenhoito saadaan kuntoon.

Vanhuspalvelulain säädäntöä pitäisi tarkentaa muun muassa pitkäaikaishoidon osalta ja hoitomitoitus on pitää myös saada lakiin. Eikä Kivelän mukaan 0,5 mitoitus vastaa tämän päivän tarpeita, kun kotihoito tuottaa huonokuntoisia vanhuksia. Kotoa ympärivuorokautiseen hoitoon siirtyvät vanhukset ovat keskimäärin huomattavasti huonokuntoisempia kuin vanhukset viisi vuotta sitten.

Ystäviä ja tuttuja oman vanhuuden tueksi

Eläkkeellä oleva Kivelä lukee miehensä kanssa kirjaa ja kertoo, mitä kuvat esittävät.

– Katsopas, kuinka kaunis jokimaisema. Tykkäisitkö sinä olla istumassa tässä penkillä? hän kysyy puolisoltaan.

Vastausta ei tule. Ehkä siksi, että ympärillä on tv-kamera ja toimittaja.

Kivelä on keskittynyt muutaman vuoden puolisonsa omaishoitoon.

– Päätin ottaa kotiimme hoitoapua ja sitten olen pystynyt taas itse keskittymään tieteeseen.

Kivelä sanoo olevansa todella tyytyväinen siitä, että aikoinaan valitsi lääketieteen ja geriatrian. Tiedoista on ollut paljon apua omaishoitajan tehtävässä mutta myös oman tulevaisuuden suunnittelussa.

Kivelä kertoo, kuinka hän on jo alkanut luomaan hyvää verkostoa sukulaisista ja ystävistä, joiden kesken toisista pidetään huolta.

– Tehtävässäni omaishoitajana olen oppinut tuntemaan paljon eettisesti korkeatasoisia lähihoitajia. He ovat niin paljon minua nuorempia, että olen ajatellut voivani pestata heistä jonkun hoitamaan itseäni.

