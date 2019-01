EU alkaa johtaa kansainvälistä kontaktiryhmää Venezuelan kriisin ratkomiseksi

Ryhmälle on annettu kolmen kuukauden määräaika. EU:n ulkoministerit keskustelivat myös mahdollisista uusista pakotteista presidentti Nicolás Maduron hallintoa vastaan.

EU on suostunut johtamaan yhteysryhmää Etelä-Amerikan maiden kanssa Venezuelan kriisin ratkomiseksi, EU:n ulkopoliittinen edustaja Federica Mogherini kertoo.

EU:n ulkoministerit keskustelivat Venezuelan tilanteesta Romanian pääkaupungissa Bukarestissa.

Ryhmän on määrä tavata ensi kertaa ensi viikolla. Siihen kuuluvat ainakin Britannia, Ranska, Saksa, Bolivia ja Ecuador. Tavoitteena on saada neuvoteltua Venezuelaan uudet vaalit.

Ryhmä lopettaa työnsä 90 päivän jälkeen, ellei edistystä ole saavutettu. EU on myös valmis asettamaan uusia pakotteita Venezuelan hallinnolle.

Aiemmin torstaina Euroopan parlamentti tunnusti parlamentin puhemiehen, oppositiojohtaja Juan Guaidón Venezuelan virkaatekeväksi presidentiksi.

Juan Guaidó syyttää turvallisuusjoukkojen uhanneen hänen perhettään. Guaidó sanoi, että poliisin pelätyn erikoisyksikön agentit olivat käyneet häneen kotonaan ja kysyneet hänen vaimoaan.

Yhdysvallat on varoittanut presidentti Nicolás Maduron hallintoa vakavista seurauksista, jos se vahingoittaa Yhdysvaltain tukemaa Guaidóa.

Venezuelan syyttäjänviranomaiset ovat määränneet Guaidón matkustuskieltoon ja jäädyttäneet hänen tilinsä.

Ranskalaisen TMC-kanavan Quotidien-ohjelma on kertonut, että kaksi Venezuelassa pidätettyä ranskalaista journalistia on vapautettu ja he palaavat pian Pariisiin. Journalistit pidätettiin tiistaina.

Kaikkiaan kymmenen ulkomaista toimittajaa on pidätetty Venezuelassa viime päivinä.

Lähteet: AFP, Reuters