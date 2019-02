Verkkokauppajätti Amazonin tulos parani huomattavasti

Amazonin pilvipalvelubisnes on auttanut kompensoimaan sen vähittäiskaupan pienempiä voittoja.

Verkkokauppajätti Amazonin tulos koheni reippaasti viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tulos oli kolme miljardia dollaria, kun se vuotta aiemmin oli ollut 1,86 miljardia dollaria, kertoo muun muassa Wall Street Journal (siirryt toiseen palveluun).

Liikevaihto kasvoi 20 prosenttia reiluun 72 miljardiin dollariin. Yhtiötä vauhditti muun muassa hyvin sujunut vuodenvaihteen lomakauden myynti. Myös kaksi aiempaa vuosineljännestä olivat sujuneet yhtiöltä ennätyksellisen hyvin.

Yrityksen kasvualat kuten pilvipalvelubisnes, mainostaminen ja myyjille tuotetut palvelut ovat auttaneet kompensoimaan sen perinteisestä bisneksestä eli vähittäiskaupasta saatavia pienempiä voittoja. Sijoittajat ovat silti huolissaan siitä, että Amazonin liikevaihdon kasvu on hidastunut usean viime neljänneksen aikana. Amazonin pilvipalvelubisnes on auttanut kompensoimaan sen vähittäiskaupan pienempiä voittoja.

Yhtiö ennustaa meneillään olevan ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon olevan 56–60 miljardia. Analyytikot ovat kuitenkin keskimäärin odottaneet reilun 60 miljardin liikevaihtoa. Amazonin osake lähti tulosjulkistuksen jälkeen laskuun New Yorkin pörssissä.

Laaja asiakaspohja auttaa mainosmarkkinoilla

Amazonista on tullut yksi maailman arvokkaimmista yhtiöistä, kun se liikkuu kauemmas juuriltaan ja laajentaa elintarvikkekauppaan, striimaukseen ja muihin tuotteisiin ja palveluihin.

– Amazonin voitot kasvavat vahvan joulukauden myynnin auttamana, mikä samalla ruokkii sen kuumana käyvää mainosbisnestä, sanoi markkinatutkimusyhtiö eMarketerin pääanalyytikko Andrew Lipsman.

Hän lisäsi, että Amazon on saanut jalansijaa digitaalisilla mainosmarkkinoilla laajan asiakaspohjansa ansiosta. Näin se on kehittänyt uuden tulovirran ja vallannut hieman markkinaosuutta Googlelta ja Facebookilta.

Amazon on myös kasvattanut myyntiään perinteisillä kauppaliikkeillä, joista yksi esimerkki on vastikään hankittu Whole Foods -ruokakauppaketju.

– Voiton kannalta Amazonin tulokset ovat vaikuttavia, sanoo Neil Saunders tutkimusyhtiö GlobalDatasta.

Yhtiön kulut kasvoivat, kun se jatkoi investointeja datakeskuksiin, jakeluverkostoon ja tekoälyyn sekä sisällöntuotantoon Amazon Prime -palveluun, joka kilpailee markkinajohtaja Netflixin kanssa.