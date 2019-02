Uuden älylaitteen akku on usein jo valmiiksi vanhanaikainen – Älä lataa kännykkää kylmänä ja 4 muuta vinkkiä akun säästämiseksi

Monen älylaitteen akku hyytyy pakkasella. Uudetkaan akut eivät usein kestä, koska niiden tekniikka on vanhentunutta. Se on edelleen samaa kuin 20 vuotta sitten, sanoo älylaitteita huoltavan Fonumin aluepäällikkö Henri Rautio. Vaikka älypuhelinten teknologia on kehittynyt voimakkaasti viime vuosina, on akkutekniikka pysynyt samana.

– Ongelma johtuu litium-akuista. Ne ovat alttiita kylmälle. Sama ilmiö on havaittavissa autojen akuissa, jotka toimivat samalla tekniikalla, Rautio toteaa.

Ongelma on havaittu tänäkin talvena Fonumin liikkeissä. Raution mukaan akunvaihtoa tarvitsevien asiakkaiden määrä hypähtää merkittävästi, kun pakkanen ylittää -15 asteen rajan.

– Kylmä ilma korostaa huonon akun oireita.

Yle

Laitteissa on eroja

Eri puhelinvalmistajien laitteiden välillä on havaittu eroja, Fonumilta kerrotaan. Erityisen ongelmallisia ovat Applen iPhonen vanhimmat mallit.

– Ongelma on korjaantunut uudemmissa malleissa. Tiiviyttä on parannettu, Rautio lisää.

Laitteiden rakentaminen entistä tiiviimmiksi onkin tällä hetkellä laitevalmistajien paras keino vaikuttaa akun kylmänkestävyyteen. Osassa iPhone-malleista on myös alumiininen runko, joka altistaa akkua entistä enemmän pakkasen vaikutukselle.

Pakkassäällä puhelin kannattaa suojata kylmältä.

– Useimmiten puhelin on taskussa, ja sinnekin tulee kyllä myös kylmää. Esimerkiksi kannettava tietokone on paremmin suojattuna repussa, sanoo älylaitteita huoltavan iTapsan myymälävastaava Mikko Saastamoinen Joensuusta.

Saastamoinen kertoo myös toisen syyn iPhone -puhelimien hyytymiseen pakkasella: laitteen käyttöjärjestelmä sammuttaa itsensä.

– Käyttöjärjestelmän määrityksistä riippuu, missä lämpötilassa puhelin sammuu. Toki on mahdollista myös, että akku vain sippaa kylmyydestä.

Älylaitehuoltajien akkuvinkit