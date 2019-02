Fortumin tulos kasvoi viime vuonna selvästi – päästöoikeuksien hinnannousut nostivat sähkönkin hintaa

Fortumin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi loka-joulukuussa 13 prosenttia 333 miljoonaan euroon edellisvuoden samaan neljännekseen verrattuna. Liikevaihto kasvoi tällä neljänneksellä 1,6 miljardiin euroon, kun edellisenä vuonna se oli hieman yli 1,4 miljardia euroa.

Myös koko vuoden tasolla luvut osoittavat ylöspäin. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 22 prosentilla 987 miljoonaan euroon edellisvuoteen nähden, ja liikevaihto kasvoi 4,5 miljardista eurosta viime vuonna 5,2 miljardiin euroon.

Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark antoi osan tuloskunniasta päästöoikeuksien hintojen nousulle.

– Pitkäaikainen tavoitteemme edistää hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä sai tukea EU:n päätökseltä vahvistaa päästökaupan markkinavakausvarantoa. Sitä seuranneella päästöoikeuksien hintojen kolminkertaistumisella oli myös selkeästi positiivinen vaikutus sähkönhintoihin. Jatkoimme strategiamme toteutusta Hafslundin ja Ekokemin integroinnilla ja kehittämisellä, investoimme lisää uusiutuvaan energiaan ja ennen kaikkea saatoimme päätökseen ostotarjouksemme Uniperista, Lundmark kertoo tiedotteessa.

Lundmarkin mukaan Fortumin hallussa oli vuoden 2018 lopussa 49,99 prosenttia Uniperin osakkeista ja äänioikeuksista. Myös tuuli- ja aurinkovoimaan tehdyt investoinnit alkavat Lundmarkin mukaan näkyä tuloksessa.

– Yksi esimerkki näistä investoinneista on vuoden 2018 alussa Uljanovskissa käyttöön otettu 35 megawatin tuulipuisto, joka on ensimmäinen laatuaan Venäjällä. Meillä on osakkuusyhtiöidemme kanssa Pohjoismaissa, Venäjällä ja Intiassa lähes 3 gigawatin kokonaisuus, johon kuuluu aurinko- ja tuulipuistoja sekä kehitysprojekteja, Lundmark sanoo.