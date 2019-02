Elossa 24h -sarjan sairaanhoitaja Mikko Viitanen: "Lasten uskomaton kyky selvitä auttaa puskemaan eteenpäin"

TurkuTurun yliopistollisen keskussairaalan lasten teho-osaston ulko-oven vieressä on käsidesipumppu. Seinällä oleva lappu kertoo, että yksikkö on ollut jo vuosia käsidesin kulutuksessa sairaalan kärkikastia.

Sairaanhoitaja Mikko Viitanen painaa tottuneesti pumppua ja hieroo huuhdetta käsiinsä, ties monennenko kerran päivän aikana. Kiertävänä sairaanhoitajana Viitanen on tänään tehnyt työpäivänsä lasten teho-osastolla. Muina päivinä saattaa sijainti olla millä tahansa Tyksin lasten ja nuorten klinikan osastoilla.

Suomalaiset tutustuivat sympaattiseen sairaanhoitajaan TV1:n Elossa 24h -sarjassa, jossa seurataan yhden vuorokauden aikana terveydenhoitoalan ammattilaisia. Kamerat pääsevät ambulanssien ja leikkaussalien lisäksi myös potilaiden koteihin.

Mikko Viitanen sai katsojilta paljon kiitosta luontevasta suhtautumisesta lapsipotilaisiin. Palautteissa on korostunut erityisesti nuorten innostuminen opiskella lääkäriksi tai sairaanhoitajaksi.

– Tuntuu tosi hienolta, että ohjelma on saanut aikaan tuollaista palautetta, sanoo kymmenisen vuotta alalla ollut Viitanen.

Sairaanhoitaja ei ollut miehen oma lapsuuden ammattihaave, mutta oikealla alalla hän sanoo olevansa.

– Työn monipuolisuus imaisi mukaansa nopeasti. Iso yksikkö tarjoaa paljon erilaisia tehtäviä.

Lapset ovat tottuneet päiväkodeissa ja neuvoloissa naispuolisiin hoitajiin. He huomaavat kyllä, kun hoitaja on mies. Mikko Viitasella on paljon miespuolisia kollegoja, sillä ala kiinnostaa laajasti.

– Lapsista ja vanhemmistakin on mukavaa, että välillä on setähoitaja ja välillä tätihoitaja.

Vanhemmilla on tärkeä rooli lapsen hoidossa

Tyksin lasten teho-osastolla on meneillään vuoronvaihto. Vanhempia istuu potilaiden sänkyjen vierellä. Yhden pedin äärellä vanhemmat vaihtavat kahden päivän ikäisen vauvan vaippaa. Tyttö päästää pienenpienen itkun, mutta rauhoittuu kohta äidin käsissä.

Raporttien jälkeen on kollegoilla hetki aikaa kuvailla Elossa 24h -sarjassa esiintynyttä työkaveriaan. Sanat empaattinen, huumorintajuinen ja lasten kanssa erinomaisesti toimeen tuleva nousevat esiin. Työharjoittelussa oleva opiskelija kiittää ohjaajansa käytännönläheistä opetustyyliä.

Mikko Viitanen myöntyy kollegoiden kuvauksiin. Hänen mielestään hyvä hoitaja haluaa erityisesti työskennellä koko perheen kanssa.

– Vanhemmat ovat tärkeä osa hoitotilannetta. Meidän tehtävämme on auttaa perheitä pärjäämään niiden asioiden kanssa, joita he joutuvat täällä kohtaamaan. Tilanteista on päästävä eteenpäin.

Kaikki hoitopäätökset tehdään yhdessä lapsen läheisten kanssa. Ennen hoitotoimenpiteitä käydään läpi, mitä tullaan tekemään.

- Sairaanhoitaja tekee työtään itsenäisesti, mutta takana on aina koko tiimi, sanoo Mikko Viitanen. Kalle Mäkelä / Yle

Hoitotilanteessa voi joutua pitämään lasta lujasti kiinni, kun pieni potilas hangoittelee tipan laittoa vastaan tai lääke on menossa suun sijaan kaulalle. Joskus on helpompi tehdä toimenpide ilman vanhempaa.

– Vanhempi saattaa itsekin pyytää päästä hoidon ajaksi pois huoneesta, kun ei pysty estämään liikuttumistaan ja lapsi reagoi vanhemman hätään alkamalla itsekin itkeä, kuvaa Viitanen.

Rankat hetket käydään yhdessä läpi

Lasten teho-osastolla ei ole vierailuaikoja, vanhemmat saavat olla paikalla aamusta iltaan. Osastolla on vanhempien huoneeksi nimetty tila, jossa he voivat ruokailla ja levätä hetken.

Kodinomaisesti sisustetussa huoneessa käydään myös hoitoon liittyviä keskusteluja. Niitäkin keskusteluja käydään, jossa päätetään, ettei hoitoa kannata enää jatkaa. Lapsen loppu on lähellä.

Mikko Viitanen istuu sohvalle. Ilme kertoo, että lapsen kuolema koskettaa myös ammattilaista. Työyhteisössä jokainen käy läpi omalla tavallaan työhön kuuluvia rankkoja hetkiä. Isompien tapahtumien yhteydessä käydään tilanne läpi koko osaston henkilökunnan voimin.

– Pyrimme löytämään vastauksen jokaiseen kysymykseen, niin että työtään voi jatkaa seuraavanakin päivänä. Onneksi kuitenkin iloisia asioita tapahtuu enemmän kuin ikäviä.

Kalle Mäkelä / Yle

Mikko Viitanen kertoo ohjaamilleen opiskelijoille usein tapahtuman vuosien takaa. Osastolla oli hoidossa nuori poika, joka oli ajanut pyörällä päin puuta. Pojalla oli paha pään sisäinen vamma, pääkallosta oli jouduttu poistamaan iso pala. Hän ei reagoinut mihinkään.

Hoito kesti pitkään, ensin teholla ja sitten vuodeosastolla. Lopulta poika siirrettiin paikkaan, jossa hoidetaan ja kuntoutetaan vaikeita päävammoja saaneita.

Muutaman vuoden kuluttua Mikko Viitanen törmäsi poikaan toisella osastolla, jonne tämä oli tullut kontrolliin. Poika istui odotussalissa kuin kuka tahansa ikätoverinsa. Päälle päin ei huomannut mitään erityistä.

– Oli pakko mennä kysymään, oletko se sinä. Poika tervehti ja vastasi kyllä. Oli hienoa nähdä, miten hän oli toipunut niinkin hyvin vakavasta tapaturmasta. Lapsilla on uskomaton kyky selvitä pahoistakin tilanteista ja se auttaa puskemaan tässä työssä eteenpäin.

Mikko Viitanen oli Radio Suomen Sunnuntaivieraana 3.2.2019. Kuuntele haastattelu Yle Areenasta.