Suomen paksuin lumikierros löytyy yllättäen keskeltä Savoa – Kunnanjohtaja innoissaan: "Inarin kollega myönsi jo tappionsa"

Souduistaan tunnettu Sulkava on noussut ohi Kainuun ja Lapin paikkakuntien Suomen Ilmatieteen laitoksen lumitilaston kärkeen. Eeva Korhosen pihamaalla on 67 senttimetrin lumipeite.

Ilmatieteen laitos kerää säätiedot noin 400 havaintopisteestä eri puolelta Suomea. Sulkavan Halttulan kylän havaintopiste on sijainnut samalla paikalla vuodesta 1933 lähtien. Tila sijaitsee lähes keskellä Savoa - Sulkavan ja Rantasalmen kirkonkyliin on matkaa parisenkymmentä kilometriä, Savonlinnaan 40.

Havaintopisteen tiedot Ilmatieteen laitokselle välittää talon nykyinen ainoa asukas Eeva Korhonen . Hän tarttui toimeen 1975 jäätyään leskeksi. Mies oli huolehtinut tiedoista siihen asti.

– Ihan varma en ole alkuajoista, mutta ilmeisesti anoppini huolehti ennen miestäni asiasta, Eeva Korhonen kertoo.

Säätiedot kirjataan laitoksen toimittamaan vihkoon joka päivä. Vihkot ovat tallessa 1950-luvun alusta lähtien. Ensimmäinen ohjekirjanen on vuodelta 1945. Kirjattavien tietojen määrä on vuosikymmenten varrella hieman vaihdellut, mutta tiedot vuorokauden sademäärästä on välitetty aina.

Suomen lumitilaston kärki 1.2.2019 1. Sulkavan Halttula 67 cm 2. Ilomantsin Pötsönvaara 64 cm 3. Joensuun Huhtilampi, Puolangan Kotila ja Pelkosennimen kk 63 cm 6. Savonlinnan Laukansaari, Puolangan Paljakka, Kittilän kenttärova ja Siuntio 62 cm 10. Joensuun Pyhäselkä 61 cm Lähde: Ilmatieteen laitos

– Aiemmin kirjoitin tiedot lomakkeelle, jonka postitin Helsinkiin kerran kuukaudessa. Nykyisin soitan joka aamu tiedot puhelimella. Siellä miesääni kysyy tiedot havaintopaikan numerosta lähtien, Eeva Korhonen kertoo.

Korhosen pihaan on rakennettu mittausteline tuulensuojineen. Telineen keskellä on sadeastia. Päivän sademäärä ilmoitetaan vetenä vuodenajasta ja sateen olomuodosta riippumatta.

– Sulatan lumen kannen alla, ettei tapahdu haihtuminen. Sitten kaadan veden mitta-astiaan ja ilmoitan määrän puhelimella.

Mittauspisteen olosuhteet ja kunto käydään tarkastamassa säännöllisin väliajoin. Edellinen tarkistus on viime kesältä.

Eeva Korhonen. Petri Vironen / Yle

Kunnanjohtaja riemuissaan ykkössijasta

Halttulan kylän mittauspiste nousi tiettävästi ensimmäistä kertaa ykköspaikalle Suomen lumitilastossa. Tammikuun puolivälin paikkeilla Halttulan nousi kärkeen 57 senttimetrillä. Perjantaina (1.2.) mittakeppi näytti 67 senttimetrin lukemia. Eroa kakkospaikalla olevaan Ilomantsin Pötsönvaaraan oli kolme senttimetriä.

Joensuun Huhtilammella, Puolangan Kotilassa ja Pelkosenniemen kirkonkylällä lunta oli 63 senttimetriä. Eeva Ikonen otti historiallisen kärkipaikan vastaan tyynesti, mutta leveä virne levisi sentään kasvoille.

Sulkavan kunnanjohtaja Juho Järvenpää sen sijaan riemuitsee kärkipaikasta täysin rinnoin.

– Kerrassaan mahtava juttu. Sulkavan ykkössija on huomattu myös pohjoisimmassa Suomessa. Kollegani, Inarin kunnanjohtaja Toni K. Laine myönsi tappionsa ja toivotti iloisia kolailuhetkiä Sulkavalle.

Juho Järvenpää myöntää, että suuresta lumimäärästä on ollut myös harmia sähkökatkojen ja lisääntyneiden lumitöiden kautta. Valkoisen lumen tuoma ilo on kuitenkin suurempi.

– Perinteisesti on mielletty, että Lappi on paikka jonne matkustetaan lumen perässä, mutta jatkossa suunnaksi kannattaa valita Sulkava! Tervetuloa Suomen lumisimpaan (soutu-)pitäjään, kunnanjohtaja intoutuu runoilemaan.

Lunta lisää reilusti lähipäivinä

Selitys Sulkavan tämänhetkiselle lumitilaston ykkössijalle on hyvin yksinkertainen. Lunta on riputellut runsaasti pitkin talvea, eikä suojasää ole päässyt painamaan hankea matalammaksi.

– Sulkavan ja Savonlinnan suunnalla on satanut 10–30 senttiä tavanomaista enemmän ja pohjoisessa 5–15 senttiä tavanomaista vähemmän, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Juha Tuomala kertoi.

Sulkavan ykkössija ei lähipäivinä ole luultavasti uhattuna. Lauantaina lunta on luvassa lähinnä Länsi-Suomeen ja sunnuntaina saapuva lumisadealue saattaa jopa vankistaa Sulkavan johtoasemaa.

– Sunnuntain vastaisena yönä sinne näyttäisi tulevan sadealue ja jos se jää siihen makaamaan vielä maanantaiksi, lunta voisi tulla lisää 15-25 senttiä, Juha Tuomala arvioi torstaina illansuussa.

Yle

Ennätyslukemiin vielä matkaa pari vaaksaa

Vaikka Eeva Korhosen ylläpitämä havaintoasema pitää lumitilaston ykkössijaa hallussaan selvin numeroin, on paikkakohtaisiin ennätyslukemiin vielä pitkä matka.

Satunnaisen vuosivihkojen selailun perusteella metrin raja on mennyt rikki Sulkavalla 27. maaliskuuta vuonna 1966. Vuoden 1955 maaliskuussa lunta oli mittauspisteessä 93-99 senttimetriä koko maaliskuun ajan. Myös maaliskuussa 1962 (99cm) ja 1984 (97 cm) käytiin lähellä metrin rajaa.

Jos sunnuntain ja maanantain sateet toteutuvat täysimääräisinä, saattaa Eeva Korhosen mittakeppi näyttää alkuviikosta jo lähemmäs 90 senttimetrin lukemaa. Aikaa maaliskuun puoliväliin mahdollisiin lakikorkeuksiin olisi vielä toista kuukautta.