Pakettiautossa Espanjasta Suomeen matkasi 14 koiraa ja 3 lasta – pariskuntaa epäillään laittomasta koirabisneksestä

Pirkanmaalla tutkitaan epäiltyä törkeää eläinsuojelurikosta. Poliisin mukaan pariskunta salakuljetti Espanjasta kymmeniä koiria Suomeen ja myi täällä niitä eteenpäin.

Pirkanmaan käräjäoikeus vangitsi marraskuussa vuonna 1970 syntyneen tamperelaisnaisen, jota epäillään törkeästä eläinsuojelurikoksesta ja useista petoksista. Nyt poliisi vaatii myös rikoksista epäillyn miehen vangitsemista Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Mies on vedonnut siihen, että hän on perheen kolmen alaikäisen lapsen kanssa Espanjassa, eikä pääse tulemaan.

Poliisin mukaan osa koirista on todettu sairaiksi, vaikka myyjä on vakuuttanut koirat terveiksi. Koirilla on todettu muun muassa sikaripunkki, iho-oireita ja yskää.

Osa koirista on poliisin mukaan myyty rotukoirina, vaikka nämä ovat sekarotuisia. Myyjät ovat maksaneet koirista 600–1 800 euroa.

– Koirien tuonti ei ole täyttänyt maahantuloedellytyksiä. Osa eläimistä on ollut sairaita, kertoi rikosylikomisario Jari Kinnunen aiemmin.

– Suomeen tuotuja koiranpentuja on pidetty epäasiallisissa olosuhteissa sekä kuljetuksen että säilytyksen aikana. Myös maahantuontiasiakirjoissa ja koirien rekisteröintimerkinnöissä on ollut puutteita.

Poliisin mukaan pariskunta on pyrkinyt teettämään koirilla pentuja ja myymään niitä.

Poliisin mukaan pariskunta kuljetti samalla kuljetuskerralla pakettiautossa 14 koiraa, viisi parta-agamaliskoa ja yhden neitokakadu-linnun. Samassa autossa matkustivat myös perheen kolme lasta.

Eläinlääkärin ilmoitus johti jäljille

Pariskunnan epäillään tuoneen koiria Suomeen vuodesta 2014 asti. Asia tuli poliisin tietoon viime vuonna, kun eläinlääkäri teki siitä ilmoituksen. Epäillyt poistuivat sen jälkeen Espanjaan, mutta nainen palasi takaisin.

Poliisi haluaa miehen Suomeen, koska poliisi epäilee hänen jatkavan pentutehtailua ja koirien kauppaa Espanjassa ja sieltä käsin. Miehellä on nyt poliisin tietojen mukaan yli 15 koiraa.

Pariskuntaa epäillään todennäköisin syin törkeästä eläinsuojelurikoksesta ja useista petoksista. Rikosnimikkeinä ovat myös salakuljetus, eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain rikkominen, eläintautirikkomus ja eläinsuojelurikos.

Suomeen tuodut koiranpennut ovat täällä melko harvinaista americanbully-rotua.

