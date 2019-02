Venäjällä tyytymättömyys maan linjaan kasvaa – politiikkaan tyytyväisiä on enää vähemmistö

Presidentti Putinin suosio on laskenut, mutta silti vahvalla tasolla.

Venäjällä väestön tyytymättömyys maan politiikan nykylinjaan on kasvanut nopeasti, kertoo hallituksesta riippumaton tutkimuslaitos Levada.

Laitoksen kyselyn mukaan (siirryt toiseen palveluun) jo 45 prosenttia venäläisistä on sitä mieltä, että maa on menossa väärään suuntaan. Maan nykysuuntaan tyytyväisiä oli 42 prosenttia.

Mielialat Venäjällä ovat muuttuneet nopeasti. Vuosi sitten tyytymättömiä oli vain 28 prosenttia.

Suurimpana syynä yleiseen tyytymättömyyteen pidetään kansalaisten elintason laskua. Kotitalouksien tulot ovat pudonneet samaan aikaan kun hallitus on nostanut arvonlisäveroa. Erityisen epäsuosittu päätös oli viime vuonna toteutettu eläkeiän nosto.

Myös presidentti Vladimir Putinin suosio on laskenut huippuluvuista, mutta on silti yli 60 prosentissa. Häneen tyytymättömiä on noin kolmasosa väestöstä, kertoo Levada-keskus.

Tyytymättömyys kohdistuu erityisesti pääministeri Dmitri Medvedeviin. Hänen toimintaansa tyytymättömiä on peräti kaksi kolmasosaa kansasta.

Jalankulkijoita Moskovassa talvella. Mladen Antonov / AFP

Venäjän johdolla onkin edessään visainen kysymys, millä keinoin kansan tyytyväisyys saataisiin uudelleen kasvuun, kun taloudesta ei saada vetoapua.

Edellisen kerran tyytymättömien osuus venäläisistä ylitti tyytyväisten määrän vuonna 2006.

