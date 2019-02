Markkinajätti YouTube teki suomalaislapsille oman sovelluksen – Myös Ylen lastenohjelmiin tulossa uutta sisältöä

Google lanseeraa lapsille suunnatun YouTube Kids -videopalvelun Suomessa. 3–12-vuotiaille lapsille tarkoitetun palvelun sisältö on koottu luotettavista kanavista eikä sinne voi itse ladata mitään materiaalia.

Ilmaisen, mainosrahoitteisen sovelluksen kanavat ja videot on jaettu neljään eri kategoriaan: ohjelmat, musiikki, opetus ja tutustu.

Palvelussa vanhemmat voivat luoda jokaiselle perheen lapselle oman ikään sopivan profiilin, johon voi asettaa nähtäväksi vain tietyt kanavat tai videot. Halutessaan vanhemmat pystyvät myös estämään tiettyjen kanavien ja videoiden tai esimerkiksi hakutoiminnon käytön. Myös videoiden katseluaikaa voi rajoittaa.

– YouTube Kids -palvelulla ei ole mitään tekemistä YouTuben kanssa. Se ei ole sen osa, vaan täysin erillinen alusta, joka on rakennettu erityisesti lapsia ja perheitä ajatellen, korostaa YouTube Kidsin johtaja Gregory Dray Ylen haastattelussa.

Mahdollisimman suomalaista sisältöä

YouTube Kids lanseerattiin Yhdysvalloissa neljä vuotta sitten. Dray kertoo, että syynä oli vanhemmilta tullut palaute, jossa toivottiin lapsille suunnattua omaa palvelua YouTuben rinnalle.

Dray kertoo, että palvelun tuominen Suomeen otti oman aikansa muun muassa siksi, että sovellukseen haluttiin mahdollisimman paljon paikallista ja suomenkielistä sisältöä.

– Olemme tehneet parhaamme sisällyttääksemme sovellukseen suomenkielistä sisältöä niin paljon kuin mahdollista. Tämä ei ole sovellus, jonka tuomme sellaisenaan Yhdysvalloista Suomeen vaan tämä on paikallinen sovellus Suomessa suomalaisille lapsille ja perheille, Dray painottaa.

YouTube Kids tekeekin yhteistyötä paikallisten sisällöntuottajien, kuten Rovion kanssa. Sovelluksessa on silti paljon myös esimerkiksi englanninkielistä sisältöä.

Ei kilpaile Lasten Areenan kanssa

Ylen lasten ja nuorten ohjelmien päällikkö Teija Rantala on osannut odottaa YouTube Kidsin tuloa. Rantala pitää uutta sovellusta hyvänä erityisesti lasten turvallisuuden vuoksi. YouTubessa itsekseen seikkaillessaan lapsi voi harhautua myös sellaisten videoiden pariin, mitkä eivät ole tarkoitettu lapsille.

Rantala ei kuitenkaan näe sovellusta pahana kilpailijana tai suurena uhkana Ylen omille palveluille, Lasten Areenalle ja Pikku Kakkosen sovellukselle.

– Tähänkin asti suomalaisissa lapsiperheissä on käytetty paljon YouTubea ja sieltä on etsitty monenlaisia sisältöjä, myös meidän tuottamia sisältöjä.

Lisäksi Rantala muistuttaa, että Ylen palvelut erottuvat monella tapaa kaupallisista toimijoista. Ylen palveluissa lapsille ei näytetä mainoksia ja tarjolla on animaatioiden lisäksi myös kotimaista lasten draamaa, joissa esiintyvät sekä lapset itse että erilaiset hahmot, kuten esimerkiksi Maltti ja Valtti tai Katti Matikainen.

– Se on asia, jota meidän julkisen palvelun toimijana ja suomalaisen kulttuurin vaalijana kuuluu tehdä. Onneksi se myös toimii ja sen takia me sitä teemme monenikäisille, Rantala toteaa.

Väkivaltaisilla ohjelmilla houkutellaan poikia

Ylen lastenohjelmissa on myös kaupallisia toimijoita tiukempi linja suhtautumisessa väkivaltaan. Rantalan mukaan moni hyvinkään tehty sarja ei koskaan pääse Ylen ohjelmistoon moraalisten linjausten vuoksi.

– Meillä väkivalta ei ole ongelmien ratkaisu. Meillä käytetään päätä, älyä ja sosiaalisia taitoja. Se on meidän kriteeri aina käsikirjoituksissa ja aina, kun valitsemme kansainvälisiä animaatioita. Ei pidä tarjota valmiiksi ratkaisumalliksi sitä, että se, jolla on kovimmat nyrkit tai suurimmat tykit, on kovin äijä.

Rantala sanoo, että erityisesti kouluikäisille lapsille suunnatuista ohjelmista valtaosa on väkivaltaisia.

– Ne ohjelmat, joita poimimme Galaxiin, on todella etsimällä etsitty ja kaivettu esiin, sillä valtavirta on aika väkivaltainen.

Rantalan mukaan väkivaltaisilla sisällöillä yritetään vedota erityisesti poikiin, mutta hän muistuttaa, että poikia kiinnostavat myös toisenlaiset sisällöt.

– Myös kouluikäisiä poikia kiinnostavat ihmissuhdekysymykset ja draamat. Esimerkiksi aina, kun Sohvaset-sarja palaa Galaxin ohjelmistoon, me näemme katsojaluvuissa piikin ja siellä on myös poikia mukana.

Yksi asia lasten ohjelmissa on muuttunut

Minkälaiset sisällöt sitten kiinnostavat tämän päivän lapsia?

Animaatiot, lasten lorut, pelit, urheilu sekä faktapohjaiset sisällöt, kuten tiededokumentit, Dray luettelee ja toteaa samaan hengenvetoon, että mitään yhtä tiettyä on vaikea sanoa.

Drayn mukaan YouTube Kids yrittää tarjota mahdollisimman monipuolista sisältöä, sillä 12-vuotias on kiinnostunut eri asioista kuin 3-vuotias.

Dray arvelee, että suomalaiset lapset eivät välttämättä pidä samoista ohjelmista kuin amerikkalaiset lapset, vaikka toteaakin esimerkiksi Pipsa Possun olevan suosittu alle kouluikäisten keskuudessa melkein missä tahansa.

Rantalan mielestä lasten kiinnostuksen kohteet ovat aika lailla samantyyppisiä maasta ja kulttuurista riippumatta. Esimerkiksi huumori toimii kaikenikäisille lapsille ikään ja sukupuoleen katsomatta.

Lapsille tarjottavat sisällöt eivät ole Rantalan mukaan vuosien aikana muuttuneet kovinkaan paljon. Animaatioita, faktaohjelmia, dokumentaarisia sarjoja ja draamoja on ollut aina.

Mutta yksi asia on toisin.

– Esittämistavat ovat muuttuneet aika radikaalisti, tai se, millä tahdilla kerrotaan, miten asioita esitetään tai minkälaisella kielellä lapsille puhutaan, Rantala sanoo.

Uusimpana trendinä lasten sisällöissä on nähtävissä erilaiset oppimiseen liittyvät sovellukset ja digitaaliset pelit. Ylekin on julkaisemassa ensi kesänä 5–6-vuotiaille suunnatun Eskari-työnimellä kulkevan sovelluksen, jossa opetellaan leikin kautta lukemisen alkeita. Myöhemmin sovellukseen julkaistaan myös osiot musiikki ja laskeminen.

Lisäksi koululaisille on työn alla iso lasten draama, Rantala kertoo.

