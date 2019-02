Suomalaiset ajavat yhä vanhemmilla autoilla – keski-ikä ponnahti yli 12 vuoteen

Autokannan keski-ikä nousi viime vuonna Suomessa edelleen, kertoo Autoalan Tiedotuskeskus. Henkilöautokannan keski-ikä nousi toissa vuodesta 1,3 kuukaudella 12,1 vuoteen.

Keski-ikä nousi, vaikka viime vuonna rekisteröitiin 120 499 uutta henkilöautoa. Tämä on toiseksi eniten tällä vuosikymmenellä. Myös kierrätykseen palautui ennätysmäärä henkilöautoja romutuspalkkion turvin.

Autoala ennustaa, että dieseleiden osuus autokannasta kasvaa lähivuosina, vaikka ensirekisteröinneissä dieseleiden osuus on pienentynyt. Valtaosa dieseleistä on iältään alle 10-vuotiaita, ja maahantuoduista käytetyistä autoista suurin osa on dieseleitä.

Tammikuussa ensirekisteröitiin 11 732 henkilöautoa, mikä on 13,6 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Viime vuoden tammikuussa rekisteröintejä tehtiin poikkeuksellisen paljon.