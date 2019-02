Hoivakodissa asuvaa vaimoaan hoitava Eino Grön: En pelkää vanhuutta – katso laulajalegendan ajatuksia illan Sannikka & Ukkolasta

Yksi Suomen kaikkien aikojen tunnetuimmista laulajista, Eino Grön, täytti eilen 80 vuotta. Häntä on hätkähdyttänyt se, mitä suomalaisesta vanhustenhoidosta on viikon aikana kerrottu.

– En pelkää vanhenemista. Mutta kyllä varmasti minullekin turvallisuudentunne on tärkeä. Pitää saada tuntea, että asuu kivassa paikassa ja että siellä on aktiivisuutta, yhteenkuuluvaisuutta ja ohjelmaa. Joka päivä pitäisi voida keskustella jonkun kanssa. Olen minäkin nähnyt, että joissakin paikoissa on välillä aika hiljaista meininkiä.

Grön esiintyy perjantai-illan Sannikka & Ukkola -ohjelmassa. Hänen omaa vaimoaan hoidetaan hoivakodissa, ja kokemukset ovat olleet myönteisiä.

– Vaimo on ollut hyväntuulinen, ja ihan tuntuu kuin tauti ei olisi niin kovaa vauhtia edennyt. Hän on ollut iloinen ja hän on lihonut. Olen itse päässyt kävelyttämään häntä, ja tuntuu siltä, että myös omaisen apu on ollut hyvässä tilanteessa erittäin tärkeässä osassa.

Juuri omien hyvien kokemusten vuoksi kaikki ne epäkohdat, joita monista suomalaisista hoivakodeista on viime päivien aikana paljastunut, ovat tuntuneet Grönin mielestä "uskomattomilta". Grön uskoo, että nyt käytävä keskustelu auttaa parantamaan huonossa kunnossa olevien vanhusten asemaa.

– Uskon, että tällaiset kohut auttavat. Minua on vähän arveluttanut se, että ulkomaalaiset yhtiöt ovat tällaisten laitosten omistajina. Mikähän tässä on kaiken takana?

Grönin kolme reseptiä arvokkaaseen vanhuuteen

Eino Grön tuntee vanhusten asiat hyvin myös Yhdysvalloista, jossa hän pääosin viettää aikaansa. Hän käy muun muassa suomalaisessa lepokodissa pitämässä asukkaille laulutuokioita. Vanhusten tilanne suomenkielisissä laitoksissa on kuitenkin mennyt huonompaan suuntaan.

– Suomalaisuus on hävinnyt hoitohenkilökunnasta. Hoitajat eivät puhu suomea, mikä johtaa siihen, että kieliyhteys katkeaa. Vanhuksilla englanti unohtuu, ja vain suomen kieli on pohjalla. Jos hoitajat eivät puhu suomea, tuntuu turvattomalta.

Turvattomuuden tunne on Grönin mielestä yksi keskeisimpiä syitä siihen, että vanhus voi huonosti eikä pysty viettämään arvokasta vanhuutta.

– Kaikkein tärkeintä on turvallinen olo. Toiseksi tärkeintä se, että vanhus tuntee olevansa tärkeä. Ja kolmanneksi se, että vanhus kokee tulevansa huomatuksi.

Katso lisää aiheesta perjantai-illan Sannikka & Ukkola -ohjelmasta TV1:ssä kello 20:00. Vieraina myös yritysvalmentaja Jari Sarasvuo, aivotutkija Katri Saarikivi, vanhustyön kehittämisen asiantuntija Anna Pylkkänen ja Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.