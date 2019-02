Amnesty: Boko Haram tappoi 60 ihmistä kaupungissa, josta Nigerian armeija lähti ja jätti siviilit suojattomiksi

Kylmän sodan ohjussopimus on amerikkalaisille liian suppea – Sotilasprofessori: Yhdysvallat siirtää painopistettä kohti Kiinaa

Yhdysvaltojen irtaantumiselle keskimatkan ohjussopimuksesta on useita syitä. Venäjä on tässä vain lyhyen aikavälin haastaja, todellinen strateginen kilpailija on Kiina, sanoo Jyri Raitasalo.