Influenssaepidemia saattaa jäädä lieväksi

Hyksin infektiosairauksien klinikalta muistutetaan, että rokotus on taudin tärkein ehkäisykeino.

Influenssaepidemia saattaa jäädä Suomessa selvästi lievemmäksi kuin se oli edellisvuosina, kertoo eritysasiantuntija Niina Ikonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

Tammikuun loppupuolella alkanut valtakunnallinen epidemia on levinnyt tavanomaista myöhemmin ja hitaammin. Ikosen mukaan muun Euroopan tilanne on samansuuntainen kuin Suomessa.

– Influenssa on edennyt aika rauhallisesti nyt muuallakin Euroopassa. Influenssavirusta on tavattu Suomessa jo kaikissa sairaanhoitopiireissä. Hyvä uutinen on se, että influenssarokote vaikuttaisi tehoavan. Liikkeellä olevat virukset vastaavat aika hyvin rokotteessa olevia viruksia, Ikonen kertoo.

Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) influenssaepidemia alkoi tammikuun kolmannella viikolla, kertoo apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen Hyksin infektiosairauksien klinikalta.

– Tartuntoja on ollut toistaiseksi selvästi vähemmän kuin viime kaudella tähän aikaan. Epidemian huippua voisi odottaa helmikuun lopulle. Tähän mennessä Hus-alueella on ollut teho- ja valvontahoidossa 12 influenssapotilasta.

Ruotsalainen painottaa, että tusinan hoidetun joukosta 11 on ollut rokottamattomia.

– Rokotus on tärkein taudin ehkäisykeino. Vaikka influenssan saisi rokotuksesta huolimatta, taudinkuva on lievempi ja vakavien jälkitautien riski pienempi.