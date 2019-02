Harjunhovin motelli tulessa Kuhmoisissa

Kuhmoisissa Keski-Suomessa palaa vanha Harjunhovin vanha motelli/huoltoasemarakennus. Aamulla seitsemän jälkeen rakennuksen raivaus- ja sammutustyöt olivat edelleen kesken.

Rakennus on noin 1 300 neliömetrin kokoinen. Siinä on aiemmin toiminut muun muassa huoltamo, mutta sen toiminta on loppunut. Nyt siinä on pidetty kahvilaa.

– Kaksi kolmasosaa rakennuskompleksista on tuhoutumassa ja yksi kolmasosa säilyy. Olemme saanut rajattua tuon niin sanotun huoltamo-osan tuosta ravintolaosasta. Se ravintolaosa nyt sitten säilyy, kertoo Keski-Suomen pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö Pauli Nurminen.

Palon leviämisestä ei Nurmisen mukaan ole vaaraa.

Nurminen ei tässä vaiheessa vielä arvioi mistä palo on saanut alkunsa.

– On meillä tiettyjä epäilyjä, mutta emme pysty niitä tässä vaiheessa vahventamaan.

Hälytys tehtävään tuli lauantaina aamulla hieman ennen viittä. Palo- ja raivaustyöt kestävät Nurmisen arvion mukaan jopa puoleen päivään saakka.

Paikalla on 12 yksikköä ja noin 50 pelastustyöntekijää sammutustöissä.

Palopaikka on aivan valtatien 24 itäpuolella. Tien läheisyyden takia toinen ajokaista palopaikan ohi on suljettuna. Poliisi ohjaa liikennettä.