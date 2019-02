USA:n opetusministerin veli perustamassa koulutusleiriä Kiinan Xinjiangiin?

Hongkongissa toimiva yritys Frontier Services Group (FSG) on ilmoittanut nettisivullaan perustavansa koulutusleirin Kiinan itäosassa sijaitsevaan Xinjiangin maakuntaan. Rakennustyössä on mukana kiinalainen jättiyhtiö CITIC, joka on FSC:n osaomistaja, kerrotaan nettisivulla.

Frontier Services Group ilmoittaa toimialakseen, että se tuottaa turvallisuuspalveluita ja logistiikkaa riskialttiilla seuduilla toimiville yrityksille.

FSG:n perustaja on Erik Prince, joka nykyään toimii yhtiön osaomistajana ja hallituksen varapuheenjohtajana. Prince perusti aikanaan myös sotilaallisia palveluita tuottavan Blackwater-yhtiön, jota Yhdysvaltain asevoimat hyödynsi paljon muun muassa Irakin sodassa.

Erik Prince on Yhdysvaltain opetusministerin Betsy DeVosin veli.

Asiasta kertovat monet kansainväliset tiedotusvälineet, muiden muassa The Guardian -lehti (siirryt toiseen palveluun) ja uutiskanava CNN (siirryt toiseen palveluun).

Perustettavasta leiristä ei ole kovin paljon tietoa. FSG on poistanut mainitun ilmoituksen sivuiltaan sanoen, että se päätyi sinne vahingossa.

Leirin perustamisessa on mukana Kahgar Caohun teollisuuspuisto, joka sijaitsee Tumxukin kaupungissa Xinjiangin eteläosassa.

Kiina on joutunut laajan arvostelun kohteeksi, kun maailmalla on levinnyt tieto Xinjiangin tapahtumista. Kiina on lähettänyt satoja tuhansia Xinjiangin muslimeita leireille, joita ihmisoikeusjärjestöt kuvaavat keskitysleireiksi.

Kiinan mukaan leireillä asukkaat oppivat ammatillisia taitoja ja heitä myös opetetaan valttämään ääri-islamilaista propagandaa.

Erik Prince itse sanoo, ettei ole ollut lainkaan tietoinen leirihankkeesta, josta olisi hänen mukaansa sovittu vain esisopimuksella. Varsinaisen sopimuksen hyväksyminen edellyttää yhtiön hallituksen informoimista ja sen tekemää päätöstä.

Lue lisää:

Ottaako Niinistö Kiinassa esiin koulutusleireille suljetut miljoona uiguuria? Jos presidentti avaa suunsa, Suomesta voi tulla uusi Ruotsi

Harri Uyghurista tuli aktivisti, kun vanhemmat suljettiin leirille Kuuntele Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma, jossa käydään Kashgarissa. Lisäksi tavataan Hyvinkäällä asuva Murat Harri Uyghur, jonka isä ja äiti ovat ns. uudelleenkoulutusleirillä Xinjiangissa. Akupunktiotyönsä ohella Uyghur kiertää kampanjoimassa ympäri Eurooppaa.

Lähteet: AFP, Reuters