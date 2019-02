Buchenwaldin keskitysleiriin kuuluneeseen rakennukseen aiotaan perustaa makkaramuseo

Saksassa on noussut kohu uuden bratwurst-museon sijoituspaikasta.

Thüringenin osavaltiossa on jo bratwurst-museo Holzhausenin pikkukaupungissa. Se halutaan siirtää toiseen paikkaan, koska tilat ovat liian ahtaat suurelle kävijämäärälle.

Investoijat ja Thüringenin bratwurstin ystävät -yhdistys hankkivat jo vuonna 2008 Mühlhausenin kaupungin läheltä 16 hehtaarin tontin, johon makkaramuseo hyvin mahtuisi.

Mühlhausenin kaupunginvaltuusto käsitteli museohanketta eilen torstaina. Käsittelyssä tuotiin ilmi, että rakennus, jossa suunniteltu museo toimisi, kuului toisen maailmansodan aikana Buchenwaldin keskitysleiriin nimellä Martha II.

Deutsche Welle -uutiskanavan (siirryt toiseen palveluun) mukaan Martha II oli keskitysleiriin kuuluva erillinen toimipaikka, jossa vuoden 1944 ja helmikuun 1945 välisenä aikana asui noin 700 vangittua juutalaisnaista Puolasta ja Unkarista. He olivat pakkotyössä läheisessä ammustehtaassa.

Varsinaiseen Buchenwaldin keskitysleiriin siirrettiin natsiaikana yhteensä noin 250 000 vankia. Buchenwald ei ollut varsinainen tuhoamisleiri, vaan siellä asukkaat tekivät pakkotyötä. Silti kurjien olojen takia noin viidesosa asukkaita menehtyi.

Keskitysleiri sijaitsi Saksan keskiosassa, noin 100 kilometriä nykyisen Tšekin tasavallan rajasta länteen.

Museon puuhaväelle historiallinen painolasti tuli täytenä yllätyksenä..

Paikallinen juutalaisyhdistys sanoo suhtautuvansa bratwurst-museon perustamiseen kyseiselle paikalle "tietyllä penseydellä".

– On ikävää, että tunteettomuus ja historian heikko tuntemus yleistyvät, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Reinhard Schramm Frankfurter Allgemeine -lehdelle (siirryt toiseen palveluun).

Mühlhausenin valtuusto kehottaa yhdistustä etsimään museolleen vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja.

Saksassa on useita eri ruokalajeille omistettuja museoita, kuten esimerkiksi currywurst-museo. Lisäksi on myös esimerkiksi makkarahotelli, jossa muun muassa vuodevaatteet ja tapetit ovat makkarakuvioidut. Asiakkaat voivat osallistua makkaranvalmistusharrastusryhmään ja tutustua teurastajan työhön. Ravintolassa on tarjolla makkaran makuista jäätelöä. Asiasta kertoo brittiläinen Mirror-lehti (siirryt toiseen palveluun).